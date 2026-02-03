https://sarabic.ae/20260203/تقارير-أحد-الأحزاب-الحاكمة-في-جمهورية-التشيك-يعارض-شراء-مقاتلات-إف-35-1109924934.html
تقارير: أحد الأحزاب الحاكمة في جمهورية التشيك يعارض شراء مقاتلات "إف-35"
تقارير: أحد الأحزاب الحاكمة في جمهورية التشيك يعارض شراء مقاتلات "إف-35"
سبوتنيك عربي
أفاد موقع "نوفينكي" الإخباري، نقلاً عن زعيم حزب الحرية والديمقراطية المباشرة، ورئيس مجلس النواب، توميو أوكامورا، أن الحزب، وهو جزء من الائتلاف الحاكم في... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T03:15+0000
2026-02-03T03:15+0000
2026-02-03T03:15+0000
إف-35-بي
الولايات المتحدة الأمريكية
التشيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109376306_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_7713482353d669923d4802cc37520256.jpg
وأفاد التقرير أن أوكامورا صرّح للصحفيين، عقب اجتماع قادة الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم يوم الاثنين، بأن معارضة الحزب لشراء الطائرات الأمريكية لا تزال قائمة.تنتظر وزارة الدفاع التشيكية حاليًا تحليلًا للوضع لتحديد ما إذا كان إلغاء صفقة شراء طائرات إف-35 المقاتلة سيكون أكثر تكلفة من الاستمرار في المشروع، "لأن الدفعات المقدمة غير قابلة للاسترداد"، كما جاء في التقرير.وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بيتر فيالا قد قررت شراء طائرات إف-35 في سبتمبر/أيلول 2023.وبموجب العقد، يتعين على جمهورية التشيك دفع 106 مليارات كرونة تشيكية (5.14 مليار دولار أمريكي) مقابل الطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى المعدات ذات الصلة، وتدريب الأفراد، والذخيرة، والصيانة طوال فترة خدمة الطائرات.كما ستكون هناك حاجة إلى تمويل إضافي لتحديث قاعدة تشاسلاف الجوية، حيث ستتمركز طائرات إف-35.
https://sarabic.ae/20260201/سفير-واشنطن-بأنقرة-مقاتلات-إف-35-ستصبح-قديمة-بحلول-موعد-تسلم-تركيا-لها-1109887924.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109376306_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_7f30ddd540a915d03e6a12607db4cbec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إف-35-بي, الولايات المتحدة الأمريكية, التشيك
إف-35-بي, الولايات المتحدة الأمريكية, التشيك
تقارير: أحد الأحزاب الحاكمة في جمهورية التشيك يعارض شراء مقاتلات "إف-35"
أفاد موقع "نوفينكي" الإخباري، نقلاً عن زعيم حزب الحرية والديمقراطية المباشرة، ورئيس مجلس النواب، توميو أوكامورا، أن الحزب، وهو جزء من الائتلاف الحاكم في جمهورية التشيك، يعارض شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة.
وأفاد التقرير أن أوكامورا صرّح للصحفيين، عقب اجتماع قادة الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم يوم الاثنين، بأن معارضة الحزب لشراء الطائرات الأمريكية لا تزال قائمة.
ويرى أوكامورا أن "هذه الطائرات المقاتلة غير مناسبة وغير مقبولة"، بحسب التقرير الصادر يوم الاثنين، مضيفاً أن وزير الدفاع، يارومير زونا، الذي رشّحه الحزب لهذا المنصب، يشاركه هذا الموقف.
تنتظر وزارة الدفاع التشيكية حاليًا تحليلًا للوضع لتحديد ما إذا كان إلغاء صفقة شراء طائرات إف-35 المقاتلة سيكون أكثر تكلفة من الاستمرار في المشروع، "لأن الدفعات المقدمة غير قابلة للاسترداد"، كما جاء في التقرير.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بيتر فيالا قد قررت شراء طائرات إف-35 في سبتمبر/أيلول 2023.
وبموجب العقد، يتعين على جمهورية التشيك دفع 106 مليارات كرونة تشيكية (5.14 مليار دولار أمريكي) مقابل الطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى المعدات ذات الصلة، وتدريب الأفراد، والذخيرة، والصيانة طوال فترة خدمة الطائرات
.
كما ستكون هناك حاجة إلى تمويل إضافي لتحديث قاعدة تشاسلاف الجوية، حيث ستتمركز طائرات إف-35.