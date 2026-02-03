عربي
تقارير: أحد الأحزاب الحاكمة في جمهورية التشيك يعارض شراء مقاتلات "إف-35"
تقارير: أحد الأحزاب الحاكمة في جمهورية التشيك يعارض شراء مقاتلات "إف-35"
أفاد موقع "نوفينكي" الإخباري، نقلاً عن زعيم حزب الحرية والديمقراطية المباشرة، ورئيس مجلس النواب، توميو أوكامورا، أن الحزب، وهو جزء من الائتلاف الحاكم في جمهورية التشيك، يعارض شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة.
وأفاد التقرير أن أوكامورا صرّح للصحفيين، عقب اجتماع قادة الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم يوم الاثنين، بأن معارضة الحزب لشراء الطائرات الأمريكية لا تزال قائمة.

ويرى أوكامورا أن "هذه الطائرات المقاتلة غير مناسبة وغير مقبولة"، بحسب التقرير الصادر يوم الاثنين، مضيفاً أن وزير الدفاع، يارومير زونا، الذي رشّحه الحزب لهذا المنصب، يشاركه هذا الموقف.

تنتظر وزارة الدفاع التشيكية حاليًا تحليلًا للوضع لتحديد ما إذا كان إلغاء صفقة شراء طائرات إف-35 المقاتلة سيكون أكثر تكلفة من الاستمرار في المشروع، "لأن الدفعات المقدمة غير قابلة للاسترداد"، كما جاء في التقرير.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بيتر فيالا قد قررت شراء طائرات إف-35 في سبتمبر/أيلول 2023.
مقاتلات إف - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
سفير واشنطن لدى أنقرة: مقاتلات "إف-35" ستصبح قديمة بحلول موعد تسلم تركيا لها
1 فبراير, 22:48 GMT
وبموجب العقد، يتعين على جمهورية التشيك دفع 106 مليارات كرونة تشيكية (5.14 مليار دولار أمريكي) مقابل الطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى المعدات ذات الصلة، وتدريب الأفراد، والذخيرة، والصيانة طوال فترة خدمة الطائرات.
كما ستكون هناك حاجة إلى تمويل إضافي لتحديث قاعدة تشاسلاف الجوية، حيث ستتمركز طائرات إف-35.
