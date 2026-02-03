https://sarabic.ae/20260203/تقارير-أحد-الأحزاب-الحاكمة-في-جمهورية-التشيك-يعارض-شراء-مقاتلات-إف-35-1109924934.html

تقارير: أحد الأحزاب الحاكمة في جمهورية التشيك يعارض شراء مقاتلات "إف-35"

تقارير: أحد الأحزاب الحاكمة في جمهورية التشيك يعارض شراء مقاتلات "إف-35"

سبوتنيك عربي

أفاد موقع "نوفينكي" الإخباري، نقلاً عن زعيم حزب الحرية والديمقراطية المباشرة، ورئيس مجلس النواب، توميو أوكامورا، أن الحزب، وهو جزء من الائتلاف الحاكم في... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-03T03:15+0000

2026-02-03T03:15+0000

2026-02-03T03:15+0000

إف-35-بي

الولايات المتحدة الأمريكية

التشيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109376306_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_7713482353d669923d4802cc37520256.jpg

وأفاد التقرير أن أوكامورا صرّح للصحفيين، عقب اجتماع قادة الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم يوم الاثنين، بأن معارضة الحزب لشراء الطائرات الأمريكية لا تزال قائمة.تنتظر وزارة الدفاع التشيكية حاليًا تحليلًا للوضع لتحديد ما إذا كان إلغاء صفقة شراء طائرات إف-35 المقاتلة سيكون أكثر تكلفة من الاستمرار في المشروع، "لأن الدفعات المقدمة غير قابلة للاسترداد"، كما جاء في التقرير.وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بيتر فيالا قد قررت شراء طائرات إف-35 في سبتمبر/أيلول 2023.وبموجب العقد، يتعين على جمهورية التشيك دفع 106 مليارات كرونة تشيكية (5.14 مليار دولار أمريكي) مقابل الطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى المعدات ذات الصلة، وتدريب الأفراد، والذخيرة، والصيانة طوال فترة خدمة الطائرات.كما ستكون هناك حاجة إلى تمويل إضافي لتحديث قاعدة تشاسلاف الجوية، حيث ستتمركز طائرات إف-35.

https://sarabic.ae/20260201/سفير-واشنطن-بأنقرة-مقاتلات-إف-35-ستصبح-قديمة-بحلول-موعد-تسلم-تركيا-لها-1109887924.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إف-35-بي, الولايات المتحدة الأمريكية, التشيك