حفرة عملاقة تبتلع أراض زراعية في إندونيسيا وتحذيرات من اتساعها... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مقاطعة آتشيه الوسطى شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية انهيارا أرضيا واسعا، وفق مشاهد متداولة أظهرت حجم الأضرار الناجمة عن الحادث. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
وأسفر الانهيار عن فقدان أكثر من خمسة هكتارات من الأراضي الزراعية، إضافة إلى تهديد أحد المنازل السكنية القريبة، الذي جرى إخلاؤه مسبقًا كإجراء احترازي.وحذّرت السلطات المحلية من احتمال استمرار اتساع الحفرة خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن موقع الانهيار. كما أكدت الجهات المختصة أنها تتابع تطورات الوضع ميدانيا، وتعمل على تقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار المحتملة.
2026
الأخبار
ar_EG
وأسفر الانهيار عن فقدان أكثر من خمسة هكتارات من الأراضي الزراعية، إضافة إلى تهديد أحد المنازل السكنية القريبة، الذي جرى إخلاؤه مسبقًا كإجراء احترازي.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تشكّلت حفرة عملاقة في المنطقة المتضررة، تمتد على مساحة كبيرة جدا، ما أثار مخاوف السكان المحليين من تفاقم الأوضاع. وتُعد هذه الحفرة من أكبر الظواهر الجيولوجية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وحذّرت السلطات المحلية من احتمال استمرار اتساع الحفرة خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن موقع الانهيار. كما أكدت الجهات المختصة أنها تتابع تطورات الوضع ميدانيا، وتعمل على تقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار المحتملة.