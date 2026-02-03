حفرة عملاقة تبتلع أراض زراعية في إندونيسيا وتحذيرات من اتساعها... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260203/حفرة-عملاقة-تبتلع-أراض-زراعية-في-إندونيسيا-وتحذيرات-من-اتساعها-فيديو-1109959355.html
حفرة عملاقة تبتلع أراض زراعية في إندونيسيا وتحذيرات من اتساعها... فيديو
حفرة عملاقة تبتلع أراض زراعية في إندونيسيا وتحذيرات من اتساعها... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مقاطعة آتشيه الوسطى شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية انهيارا أرضيا واسعا، وفق مشاهد متداولة أظهرت حجم الأضرار الناجمة عن الحادث. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T20:37+0000
2026-02-03T20:37+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار إندونيسيا
العالم
منوعات
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109959433_0:113:564:430_1920x0_80_0_0_0e6c755feb828d8f5f51ea28925033af.jpg
وأسفر الانهيار عن فقدان أكثر من خمسة هكتارات من الأراضي الزراعية، إضافة إلى تهديد أحد المنازل السكنية القريبة، الذي جرى إخلاؤه مسبقًا كإجراء احترازي.وحذّرت السلطات المحلية من احتمال استمرار اتساع الحفرة خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن موقع الانهيار. كما أكدت الجهات المختصة أنها تتابع تطورات الوضع ميدانيا، وتعمل على تقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار المحتملة.تدخل بطولي يمنع كارثة بعد سقوط سيارة في مرفأ تركي... فيديوعواصف عنيفة تتسبب بتضرر عشرات المنازل في إندونيسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109959433_0:30:564:452_1920x0_80_0_0_d6a0cfa180294b1a87d37d23054939c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أخبار إندونيسيا, العالم, منوعات, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, أخبار إندونيسيا, العالم, منوعات, أخبار العالم الآن

حفرة عملاقة تبتلع أراض زراعية في إندونيسيا وتحذيرات من اتساعها... فيديو

20:37 GMT 03.02.2026
© Photo / xحفرة عملاقة تبتلع أراضي زراعية في إندونيسيا وتحذيرات من اتساعها
حفرة عملاقة تبتلع أراضي زراعية في إندونيسيا وتحذيرات من اتساعها - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
شهدت مقاطعة آتشيه الوسطى شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية انهيارا أرضيا واسعا، وفق مشاهد متداولة أظهرت حجم الأضرار الناجمة عن الحادث.
وأسفر الانهيار عن فقدان أكثر من خمسة هكتارات من الأراضي الزراعية، إضافة إلى تهديد أحد المنازل السكنية القريبة، الذي جرى إخلاؤه مسبقًا كإجراء احترازي.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تشكّلت حفرة عملاقة في المنطقة المتضررة، تمتد على مساحة كبيرة جدا، ما أثار مخاوف السكان المحليين من تفاقم الأوضاع. وتُعد هذه الحفرة من أكبر الظواهر الجيولوجية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وحذّرت السلطات المحلية من احتمال استمرار اتساع الحفرة خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن موقع الانهيار. كما أكدت الجهات المختصة أنها تتابع تطورات الوضع ميدانيا، وتعمل على تقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار المحتملة.
تدخل بطولي يمنع كارثة بعد سقوط سيارة في مرفأ تركي... فيديو
عواصف عنيفة تتسبب بتضرر عشرات المنازل في إندونيسيا... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала