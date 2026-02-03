https://sarabic.ae/20260203/خبير-الولايات-المتحدة-وروسيا-قادرتان-على-معالجة-التهديد-النووي-في-محادثة-واحدة-1109924780.html

خبير: الولايات المتحدة وروسيا قادرتان على معالجة التهديد النووي في محادثة واحدة

خبير: الولايات المتحدة وروسيا قادرتان على معالجة التهديد النووي في محادثة واحدة

قال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لرابطة الحد من التسلح، بأن الولايات المتحدة وروسيا قادرتان على معالجة التهديد النووي في محادثة واحدة بين زعيميهما. 03.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال كيمبال: "بإمكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذين يتحدثان عبر الهاتف، تغيير كل ذلك في محادثة واحدة".وأعرب عن استيائه من عدم تفاوض الجانبين بشأن هذه القضية.وأضاف كيمبال لـ"سبوتنيك": "للأسف، لم يبذل أي منهما الجهد اللازم لذلك".وتنتهي معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت الجديدة) بين روسيا والولايات المتحدة في 5 فبراير.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن سابقًا أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام واحد بعد 5 فبراير 2026.وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود المعاهدة ستكون فعّالة إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل.كما أفادت عدة وسائل إعلام، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح بوتين بشأن معاهدة ستارت الجديدة بأنه فكرة جيدة.وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في 29 يناير/كانون الثاني، بأن الولايات المتحدة لم ترد بعد على مبادرة روسيا بموجب المعاهدة.

