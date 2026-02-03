https://sarabic.ae/20260203/سفير-جيبوتي-لدى-السعودية-الإعلام-والدبلوماسية-وجهان-لعملة-واحدة-في-نقل-السردية-الحقيقية-1109935921.html

دبلوماسي لـ"سبوتنيك": الإعلام والدبلوماسية وجهان لعملة واحدة.. فيديو

قال سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية وعميد السلك الدبلوماسي، ضياء الدين بامخرمة، اليوم الثلاثاء، إن "الدبلوماسية باتت تلعب دورا محوريا في... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح بامخرمة في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى الإعلام السعودي، أن "التأثير المتبادل بين الإعلام والدبلوماسية يسهم في صناعة الحدث ونقل السردية الحقيقية والواقعية، بما يحقق قدرا من التجانس والتكامل بين المجالين"، لافتا إلى أن "هذا التمازج أصبح ضرورة في ظل التطورات المتسارعة في الاتصال والتواصل الدولي".وفيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين جيبوتي وروسيا، أكد ضياء الدين بامخرمة أنها "علاقات جيدة ومتوازنة، تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام المشترك، بما يخدم توجهات البلدين ويعزز التعاون في مختلف المجالات". وتستمر فعاليات وجلسات المنتدى السعودي للإعلام، لليوم الثاني بالعاصمة السعودية الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.ويتواصل المنتدى الذي انطلقت فعالياته أمس الإثنين، حتى الرابع من فبراير/ شباط 2026، ويعقد تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل".ويشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية حول التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا.وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، يسلط المنتدى الضوء على قضايا مهمة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتأثيره على إنتاج المحتوى، وتنظيم المنصات الرقمية، ومواجهة التحديات الأمنية السيبرانية، إلى جانب دور الإعلام في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

