أوشاكوف: من المحتمل أن يلتقي بوتين وشي جين بينغ خلال فعاليات "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"
أوشاكوف: من المحتمل أن يلتقي بوتين وشي جين بينغ خلال فعاليات "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"
أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يجريان اتصالات خلال فعاليات منظمة شنغهاي
وأوضح أوشاكوف للصحفيين عقب ختام محادثات عبر تقنية الفيديو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ: "من المقرر عقد اجتماعات ثنائية للرئيسين بالتزامن مع فعاليات دولية أخرى، ولا سيما تلك المتعلقة بمنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس".وحسب أوشاكوف، ناقش بوتين وشي جين بينغ، اليوم الأربعاء، الموضوعات التي تم تقديمها نتيجة المشاورات الأخيرة بين سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في وقت سابق، بأن بكين وموسكو تحافظان على تنسيق وثيق وتدعمان بعضهما البعض في القضايا التي تمس المصالح الأساسية للبلدين، وذلك تعليقًا على المحادثات التي جرت بين سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية أن بكين وموسكو تواصلان "ممارسة التعددية الحقيقية" والدعوة إلى نظام "عالمي متعدد الأقطاب"، وذلك بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة.ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى الصين، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لإجراء محادثات مع وزير خارجيتها وانغ يي، تتناول الوضع المتغير في الأمن الدولي والإقليمي.بوتين يقبل دعوة شي جين بينغ لزيارة الصين في النصف الأول من عام 2026
أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يجريان اتصالات خلال فعاليات منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" في عام 2026.
وأوضح أوشاكوف للصحفيين عقب ختام محادثات عبر تقنية الفيديو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ: "من المقرر عقد اجتماعات ثنائية للرئيسين بالتزامن مع فعاليات دولية أخرى، ولا سيما تلك المتعلقة بمنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس".
وحسب أوشاكوف، ناقش بوتين وشي جين بينغ، اليوم الأربعاء، الموضوعات التي تم تقديمها نتيجة المشاورات الأخيرة بين سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.
وقال أوشاكوف: "بالمناسبة، عُقدت مشاورات في بكين في الأول من شباط/فبراير بين سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وقد كانت معطيات ذلك اللقاء محور المناقشات بين رئيسي الدولتين اليوم".
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في وقت سابق، بأن بكين وموسكو تحافظان على تنسيق وثيق وتدعمان بعضهما البعض في القضايا التي تمس المصالح الأساسية للبلدين، وذلك تعليقًا على المحادثات التي جرت بين سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.
ونقلت صحيفة "ذا غلوبال تايمز" الصينية يوم الاثنين عن جيان، قوله خلال إحاطة صحفية: "الصين وروسيا تحافظان على تواصل وتنسيق وثيقين بشأن القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية، وتقدمان الدعم المتبادل في المسائل التي تمس مصالحهما الجوهرية، بما يسهم بفاعلية في صون مصالح كل منهما والمصالح المشتركة بينهما".
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية أن بكين وموسكو تواصلان "ممارسة التعددية الحقيقية" والدعوة إلى نظام "عالمي متعدد الأقطاب"، وذلك بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة.
ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى الصين، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لإجراء محادثات مع وزير خارجيتها وانغ يي، تتناول الوضع المتغير في الأمن الدولي والإقليمي.