أوشاكوف: من المحتمل أن يلتقي بوتين وشي جين بينغ خلال فعاليات "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
أوشاكوف: من المحتمل أن يلتقي بوتين وشي جين بينغ خلال فعاليات "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"
أوشاكوف: من المحتمل أن يلتقي بوتين وشي جين بينغ خلال فعاليات "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"
أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يجريان اتصالات خلال فعاليات منظمة شنغهاي... 04.02.2026
وأوضح أوشاكوف للصحفيين عقب ختام محادثات عبر تقنية الفيديو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ: "من المقرر عقد اجتماعات ثنائية للرئيسين بالتزامن مع فعاليات دولية أخرى، ولا سيما تلك المتعلقة بمنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس".وحسب أوشاكوف، ناقش بوتين وشي جين بينغ، اليوم الأربعاء، الموضوعات التي تم تقديمها نتيجة المشاورات الأخيرة بين سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في وقت سابق، بأن بكين وموسكو تحافظان على تنسيق وثيق وتدعمان بعضهما البعض في القضايا التي تمس المصالح الأساسية للبلدين، وذلك تعليقًا على المحادثات التي جرت بين سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية أن بكين وموسكو تواصلان "ممارسة التعددية الحقيقية" والدعوة إلى نظام "عالمي متعدد الأقطاب"، وذلك بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة.ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى الصين، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لإجراء محادثات مع وزير خارجيتها وانغ يي، تتناول الوضع المتغير في الأمن الدولي والإقليمي.بوتين يقبل دعوة شي جين بينغ لزيارة الصين في النصف الأول من عام 2026
أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يجريان اتصالات خلال فعاليات منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" في عام 2026.
وأوضح أوشاكوف للصحفيين عقب ختام محادثات عبر تقنية الفيديو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ: "من المقرر عقد اجتماعات ثنائية للرئيسين بالتزامن مع فعاليات دولية أخرى، ولا سيما تلك المتعلقة بمنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس".
وحسب أوشاكوف، ناقش بوتين وشي جين بينغ، اليوم الأربعاء، الموضوعات التي تم تقديمها نتيجة المشاورات الأخيرة بين سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وقال أوشاكوف: "بالمناسبة، عُقدت مشاورات في بكين في الأول من شباط/فبراير بين سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وقد كانت معطيات ذلك اللقاء محور المناقشات بين رئيسي الدولتين اليوم".

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في وقت سابق، بأن بكين وموسكو تحافظان على تنسيق وثيق وتدعمان بعضهما البعض في القضايا التي تمس المصالح الأساسية للبلدين، وذلك تعليقًا على المحادثات التي جرت بين سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
أوشاكوف: نهج روسيا والصين في العلاقات مع أمريكا متطابق
12:44 GMT

ونقلت صحيفة "ذا غلوبال تايمز" الصينية يوم الاثنين عن جيان، قوله خلال إحاطة صحفية: "الصين وروسيا تحافظان على تواصل وتنسيق وثيقين بشأن القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية، وتقدمان الدعم المتبادل في المسائل التي تمس مصالحهما الجوهرية، بما يسهم بفاعلية في صون مصالح كل منهما والمصالح المشتركة بينهما".

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية أن بكين وموسكو تواصلان "ممارسة التعددية الحقيقية" والدعوة إلى نظام "عالمي متعدد الأقطاب"، وذلك بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة.
ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى الصين، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لإجراء محادثات مع وزير خارجيتها وانغ يي، تتناول الوضع المتغير في الأمن الدولي والإقليمي.
بوتين يقبل دعوة شي جين بينغ لزيارة الصين في النصف الأول من عام 2026
