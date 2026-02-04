https://sarabic.ae/20260204/أوشاكوف-من-المحتمل-أن-يلتقي-بوتين-وشي-جين-بينغ-خلال-فعاليات-شنغهاي-للتعاون-وبريكس-1109981400.html

أوشاكوف: من المحتمل أن يلتقي بوتين وشي جين بينغ خلال فعاليات "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"

أوشاكوف: من المحتمل أن يلتقي بوتين وشي جين بينغ خلال فعاليات "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"

سبوتنيك عربي

أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يجريان اتصالات خلال فعاليات منظمة شنغهاي... 04.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-04T14:00+0000

2026-02-04T14:00+0000

2026-02-04T14:00+0000

الصين

روسيا

سلاح روسيا

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088885022_0:0:2842:1598_1920x0_80_0_0_2abd48d6511a2b0c557dd5f0bc0696bb.jpg

وأوضح أوشاكوف للصحفيين عقب ختام محادثات عبر تقنية الفيديو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ: "من المقرر عقد اجتماعات ثنائية للرئيسين بالتزامن مع فعاليات دولية أخرى، ولا سيما تلك المتعلقة بمنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس".وحسب أوشاكوف، ناقش بوتين وشي جين بينغ، اليوم الأربعاء، الموضوعات التي تم تقديمها نتيجة المشاورات الأخيرة بين سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في وقت سابق، بأن بكين وموسكو تحافظان على تنسيق وثيق وتدعمان بعضهما البعض في القضايا التي تمس المصالح الأساسية للبلدين، وذلك تعليقًا على المحادثات التي جرت بين سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية أن بكين وموسكو تواصلان "ممارسة التعددية الحقيقية" والدعوة إلى نظام "عالمي متعدد الأقطاب"، وذلك بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة.ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى الصين، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لإجراء محادثات مع وزير خارجيتها وانغ يي، تتناول الوضع المتغير في الأمن الدولي والإقليمي.بوتين يقبل دعوة شي جين بينغ لزيارة الصين في النصف الأول من عام 2026

https://sarabic.ae/20260204/أوشاكوف-نهج-روسيا-والصين-في-العلاقات-مع-أمريكا-متطابق-1109974995.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, روسيا, سلاح روسيا, فلاديمير بوتين