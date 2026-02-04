https://sarabic.ae/20260204/السفير-الدنمارك-تشتري-أسلحة-بوتيرة-محمومة-خشية-حرب-مع-روسيا-1109962414.html
سفير موسكو: الدنمارك تشتري أسلحة بوتيرة محمومة خشية حرب مع روسيا
سفير موسكو: الدنمارك تشتري أسلحة بوتيرة محمومة خشية حرب مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى كوبنهاغن، فلاديمير باربين، بأن الدنمارك تُسرع في شراء الأسلحة وزيادة عدد قواتها المسلحة، مُبررةً ذلك بالاستعدادات لحرب مُحتملة مع روسيا. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T01:34+0000
2026-02-04T01:34+0000
2026-02-04T01:34+0000
أخبار الدنمارك
روسيا
شراء أسلحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103832/43/1038324342_0:94:2048:1246_1920x0_80_0_0_6c6f46f95346efaf030a9d95d850c211.jpg
موسكو –سبوتنيك. وأضاف باربين لوكالة "سبوتنيك": "يجري تنفيذ برنامج طويل الأمد لتسريع التسلح في الدنمارك".وأشار السفير إلى أن الدنمارك تفترض أنه بعد انتهاء الصراع الأوكراني، قد تُهاجم روسيا دولًا أوروبية.وقال السفير الروسي لدى الدنمارك لوكالة "سبوتنيك": "يجري تعزيز القدرات الدفاعية في القطب الشمالي".ولفت إلى أن ذلك يحدث أيضًا في غرينلاند.وكشف أن الدنمارك تعمل على تطوير منظومة دفاع صاروخي وجوي، وقد تم تخصيص تمويل لبناء فرقاطات جديدة وسفن أخرى".
https://sarabic.ae/20260128/الخارجية-الدنماركية-محادثات-دبلوماسية-بين-أمريكا-وغرينلاند-والدنمارك-لتخفيف-التوتر-1109742465.html
أخبار الدنمارك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103832/43/1038324342_132:0:1917:1339_1920x0_80_0_0_6a6e0c979004f57195d34670bc0e67d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الدنمارك, روسيا, شراء أسلحة
أخبار الدنمارك, روسيا, شراء أسلحة
سفير موسكو: الدنمارك تشتري أسلحة بوتيرة محمومة خشية حرب مع روسيا
حصري
صرح السفير الروسي لدى كوبنهاغن، فلاديمير باربين، بأن الدنمارك تُسرع في شراء الأسلحة وزيادة عدد قواتها المسلحة، مُبررةً ذلك بالاستعدادات لحرب مُحتملة مع روسيا.
موسكو –سبوتنيك. وأضاف باربين لوكالة "سبوتنيك": "يجري تنفيذ برنامج طويل الأمد لتسريع التسلح في الدنمارك".
وأضاف، "يجري توسيع القوات المسلحة، وشراء أنواع مختلفة من الأسلحة بوتيرة محمومة... والتبرير الأيديولوجي لهذه الاستعدادات العسكرية هو الاستعداد للحرب".
وأشار السفير إلى أن الدنمارك تفترض أنه بعد انتهاء الصراع الأوكراني، قد تُهاجم روسيا دولًا أوروبية.
وقال السفير الروسي لدى الدنمارك لوكالة "سبوتنيك": "يجري تعزيز القدرات الدفاعية
في القطب الشمالي".
ولفت إلى أن ذلك يحدث أيضًا في غرينلاند
.
وكشف أن الدنمارك تعمل على تطوير منظومة دفاع صاروخي وجوي، وقد تم تخصيص تمويل لبناء فرقاطات جديدة وسفن أخرى".