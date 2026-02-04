عربي
سفير موسكو: الدنمارك تشتري أسلحة بوتيرة محمومة خشية حرب مع روسيا
موسكو –سبوتنيك. وأضاف باربين لوكالة "سبوتنيك": "يجري تنفيذ برنامج طويل الأمد لتسريع التسلح في الدنمارك".وأشار السفير إلى أن الدنمارك تفترض أنه بعد انتهاء الصراع الأوكراني، قد تُهاجم روسيا دولًا أوروبية.وقال السفير الروسي لدى الدنمارك لوكالة "سبوتنيك": "يجري تعزيز القدرات الدفاعية في القطب الشمالي".ولفت إلى أن ذلك يحدث أيضًا في غرينلاند.وكشف أن الدنمارك تعمل على تطوير منظومة دفاع صاروخي وجوي، وقد تم تخصيص تمويل لبناء فرقاطات جديدة وسفن أخرى".
سفير موسكو: الدنمارك تشتري أسلحة بوتيرة محمومة خشية حرب مع روسيا

01:34 GMT 04.02.2026
CC BY 2.0 / Teralaser / Gefion drives the industryكوبنهاغن، الدنمارك
كوبنهاغن، الدنمارك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
CC BY 2.0 / Teralaser / Gefion drives the industry
حصري
صرح السفير الروسي لدى كوبنهاغن، فلاديمير باربين، بأن الدنمارك تُسرع في شراء الأسلحة وزيادة عدد قواتها المسلحة، مُبررةً ذلك بالاستعدادات لحرب مُحتملة مع روسيا.
موسكو –سبوتنيك. وأضاف باربين لوكالة "سبوتنيك": "يجري تنفيذ برنامج طويل الأمد لتسريع التسلح في الدنمارك".
وأضاف، "يجري توسيع القوات المسلحة، وشراء أنواع مختلفة من الأسلحة بوتيرة محمومة... والتبرير الأيديولوجي لهذه الاستعدادات العسكرية هو الاستعداد للحرب".
وأشار السفير إلى أن الدنمارك تفترض أنه بعد انتهاء الصراع الأوكراني، قد تُهاجم روسيا دولًا أوروبية.
وقال السفير الروسي لدى الدنمارك لوكالة "سبوتنيك": "يجري تعزيز القدرات الدفاعية في القطب الشمالي".
ولفت إلى أن ذلك يحدث أيضًا في غرينلاند.
الخارجية الدنماركية: محادثات دبلوماسية بين أمريكا وغرينلاند والدنمارك لتخفيف التوتر
28 يناير, 23:02 GMT
وكشف أن الدنمارك تعمل على تطوير منظومة دفاع صاروخي وجوي، وقد تم تخصيص تمويل لبناء فرقاطات جديدة وسفن أخرى".
