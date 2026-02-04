السيسي: أمن الإقليم يتطلب تعاونا أعمق بين دول المنطقة لحل الأزمات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
السيسي: أمن الإقليم يتطلب تعاونا أعمق بين دول المنطقة لحل الأزمات
السيسي: أمن الإقليم يتطلب تعاونا أعمق بين دول المنطقة لحل الأزمات
السيسي: أمن الإقليم يتطلب تعاونا أعمق بين دول المنطقة لحل الأزمات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن أمن الإقليم يتطلب تعاونا أعمق بين دول المنطقة للتوصل إلى حلول سياسية مستدامة تعالج جذور الأزمات. 04.02.2026
2026-02-04T15:36+0000
2026-02-04T15:36+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093687216_0:0:1903:1071_1920x0_80_0_0_9f4d54ab87cc782dd9f92a923f2bc0d8.jpg
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة، اليوم الأربعاء: "أصبح واضحا أن أمن الإقليم يتطلب مسؤولية جماعية وتعاونا أعمق بين دول المنطقة للتوصل إلى حلول سياسية مستدامة تعالج جذور الأزمات".كما لفت الرئيس المصري إلى أن المباحثات تناولت أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله المختلفة بما يشمل إيصال المساعدات الإنسانية ومنع تجدد التصعيد.ويزور أردوغان مصر، ضمن جولة في المنطقة بدأها من السعودية، أمس الثلاثاء، لمناقشة العلاقات الثنائية مع البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.وتشير التقديرات إلى أن القاهرة وأنقرة تجاوزتا العديد من النقاط الخلافية السابقة، منها ملف شرق المتوسط، وملف ليبيا، وكذلك فيما يتعلق بجماعة الإخوان "المصنفة إرهابية في مصر"، في ظل مساعي لتنسيق أكبر بين البلدين ودول أخرى لمواجهة التحديات الراهنة.وشهدت الفترة الأخيرة لقاءات مهمة بين وزراء ودبلوماسيين من الجانبين، إلى جانب اللقاءات التي عقدتها اللجان من البلدين التي مهدت لعودة العلاقات والتشاور حول النقاط الخلافية بينهما.
https://sarabic.ae/20260204/السيسي-وأردوغان-يوقعان-البيان-المشترك-لمجلس-التعاون-الاستراتيجي-1109987605.html
https://sarabic.ae/20260202/أردوغان-يعلن-بدء-جولة-تشمل-مصر-والسعودية-غدا-لبحث-التطورات-الإقليمية--عاجل---1109912743.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093687216_128:0:1748:1215_1920x0_80_0_0_80a9f2f1d2f4e32722a39ae1ffe86b4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم

السيسي: أمن الإقليم يتطلب تعاونا أعمق بين دول المنطقة لحل الأزمات

15:36 GMT 04.02.2026
© AP Photo / Darko Vojinovicالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن أمن الإقليم يتطلب تعاونا أعمق بين دول المنطقة للتوصل إلى حلول سياسية مستدامة تعالج جذور الأزمات.
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة، اليوم الأربعاء: "أصبح واضحا أن أمن الإقليم يتطلب مسؤولية جماعية وتعاونا أعمق بين دول المنطقة للتوصل إلى حلول سياسية مستدامة تعالج جذور الأزمات".

وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح الرئيس السيسي أن الأزمة السودانية كانت حاضرة بقوة في المباحثات، حيث جرى التأكيد على حتمية التوصل لوقف إطلاق النار والبدء في مسار سياسي شامل ينهي الصراع. وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان ودعم مؤسساته الوطنية.

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
السيسي وأردوغان يوقعان البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي
14:39 GMT
كما لفت الرئيس المصري إلى أن المباحثات تناولت أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله المختلفة بما يشمل إيصال المساعدات الإنسانية ومنع تجدد التصعيد.
كما أشار السيسي إلى أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التبادل التجاري الذي يبلغ حاليا 9 مليارات دولار، مؤكداً التوافق على ضرورة رفعه ليصل إلى 15 مليار دولار.
ويزور أردوغان مصر، ضمن جولة في المنطقة بدأها من السعودية، أمس الثلاثاء، لمناقشة العلاقات الثنائية مع البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
أردوغان يعلن بدء جولة تشمل مصر والسعودية لبحث التطورات الإقليمية
2 فبراير, 16:48 GMT
وتشير التقديرات إلى أن القاهرة وأنقرة تجاوزتا العديد من النقاط الخلافية السابقة، منها ملف شرق المتوسط، وملف ليبيا، وكذلك فيما يتعلق بجماعة الإخوان "المصنفة إرهابية في مصر"، في ظل مساعي لتنسيق أكبر بين البلدين ودول أخرى لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي وقت سابق، اتفقت مصر وتركيا على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة، في خطوة تعد مؤشرا على التقارب الاقتصادي المتصاعد بين الجانبين.
وشهدت الفترة الأخيرة لقاءات مهمة بين وزراء ودبلوماسيين من الجانبين، إلى جانب اللقاءات التي عقدتها اللجان من البلدين التي مهدت لعودة العلاقات والتشاور حول النقاط الخلافية بينهما.
