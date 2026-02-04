https://sarabic.ae/20260204/ترامب-طهران-تتفاوض-مع-واشنطن-رغم-تقارير-عن-تعثر-محادثات-الجمعة-1109998745.html
ترامب: طهران تتفاوض مع واشنطن رغم تقارير عن تعثر محادثات الجمعة
ترامب: طهران تتفاوض مع واشنطن رغم تقارير عن تعثر محادثات الجمعة
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن إيران ما زالت تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم تقارير تحدثت عن إلغاء المحادثات النووية التي... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن إيران ما زالت تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم تقارير تحدثت عن إلغاء المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.
وقال ترامب لوسائل إعلام أمريكية: "كما تعلمون، إنهم يتفاوضون معنا".
وفي الوقت نفسه، أشار ترامب إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي "يجب أن يكون قلقا"، محذرا من أن محاولات إيران استئناف برنامجها النووي وافتتاح منشآت جديدة ستدفع واشنطن للقيام بـ"أشياء سيئة للغاية".
وتابع: "لم نكن لنحقق السلام في الشرق الأوسط دون تدمير القدرات النووية الإيرانية، سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن المحادثات النووية التي كان من المقرر
عقدها بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل أُلغيت، وذلك بسبب "تراجع إيران عن التفاهمات المتعلقة بمكان انعقاد اللقاء ومضمونه".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، قال أمس الثلاثاء، إن "التحضيرات جارية لانطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "تحديد مكان وزمان المحادثات ليس أمرا معقدا".
وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية: "تم التخطيط لإجراء المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، وجار التشاور لتحديد مكان إجراء الحوارات
، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك".
وأضاف: "من حيث المبدأ، فإن مكان وتوقيت إجراء المفاوضات ليس مسألة معقدة ولا ينبغي أن يكون ذريعة للألعاب الإعلامية".
وأردف بقائي: "كل من تركيا وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى في المنطقة أعلنوا الاستعداد لاستضافة المحادثات
، وهو ما نعتبره ذا قيمة كبيرة بالنسبة لنا".