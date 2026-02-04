تصنيف "الإخوان"... هل يفتح الباب أمام وقف الحرب في السودان؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260204/تصنيف-الإخوان-هل-يفتح-الباب-أمام-وقف-الحرب-في-السودان؟-1110000324.html
تصنيف "الإخوان"... هل يفتح الباب أمام وقف الحرب في السودان؟
تصنيف "الإخوان"... هل يفتح الباب أمام وقف الحرب في السودان؟
سبوتنيك عربي
شهدت الأيام الماضية دعوات إلى تصنيف حركة "الإخوان" في السودان كمنظمة إرهابية على غرار ما انتهجته الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية والعربية،... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T20:27+0000
2026-02-04T20:27+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/14/1061426801_45:0:676:355_1920x0_80_0_0_1da6fc18cd9479625e16f70cc0691d00.jpg
يرى مراقبون أن تلك الخطوة قد تساهم في تراجع حدة العمليات والعودة إلى طاولة الحوار في حال استبعاد هذا التيار الذي يرى أن بقاءه مرتبط باستمرار تلك الحرب، وأن السلام قد يقوض وجوده على الساحة السياسية.فهل دعوات تصنيف "الإخوان" في السودان منظمة إرهابية تساهم في وقف الحرب أم أن تلك النداءات الهدف منها تصفية الحسابات وإمكانية حدوث ذلك وتداعياته؟ لوقف الحرب أم تصفية الحسابات وما إمكانية حدوث ذلك؟بداية، تقول الباحثة في الشأن السوداني، فاطمة لقاوة: "إن جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي في السودان لا يمثلون مجرد عقبة أمام وقف الحرب، بل يشكلون السبب الجوهري في اندلاعها واستمرارها".إشعال الحربوأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "هذه الجماعة هي التي أشعلت الحرب باسم الجيش والدولة، واختبأت خلف المؤسستين لتصفية حساباتها مع الشعب السوداني الذي ثار ضدها وأسقط نظامها، هي اليوم الأكثر إصرارا على إطالة أمد الحرب من أجل تركيع الشعب واستعادة السلطة بالقوة".وتابعت لقاوة: "إن كل فصائل الإسلام السياسي ممثلة في ،المؤتمر الوطني، المؤتمر الشعبي، حركة الإصلاح والتجديد تتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية كاملة عمّا جرى ويجري".وأشارت، إلى أن "هذه القوى لم تغادر المشهد، بل أعادت إنتاج نفسها عبر الحرب، وراهنت على الدمار كوسيلة للعودة".وأكدت الباحثة في الشأن السوداني أن "التصنيف وحده لا يفرض السلام، ولا يوقف الحرب، بل قد يتحول إلى لافتة سياسية إن لم يترافق معه، القبض على المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعدم حمايتهم سياسيا أو عسكريا".محاكمات عادلةواستطردت: "كما يجب إرسال لجان تقصي حقائق دولية ومحايدة لكشف من أشعل الحرب، ومن نكل بالشعب، ومن عطل فرص السلام، علاوة على تقديم جميع المتورطين، بلا استثناء، إلى محاكمات عادلة تضمن عدم الإفلات من العقاب".واختتمت لقاوة بالقول: "لا سلام مع الإفلات من العقاب، ولا دولة مع بقاء من أشعلوا الحرب خارج المساءلة".التصنيف والحوارمن جانبه، يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي، إن "تصنيف الإخوان المسلمين مجموعة إرهابية هو توجه تنتهجه في الفترة الأخيرة إسرائيل، لاسيما أنها تشعر بخطر واضح من وجود حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعليه فإن هذا التصنيف تقف وراءه وتدعمه في دهاليز السياسة الأمريكية وهي تعتبر أن الوجود الإسلامي في السودان عامل مساعد رئيسي في تقوية و إمداد حماس بالسلاح و هذا ما عبر عنه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ترامب مسعد بولس في أكثر من لقاء إعلامي".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "بعض الدول تستند إلى الرواية الإسرائيلية في ضرورة إنهاء وجود الإسلاميين داخل مفاصل الدولة السودانية و تحديدا الجيش السوداني، و هذا الزعم له ما يبرره بالفعل من جهة المراقبين، حيث أن التواجد الإسلامي ملحوظ بشكل واضح في مؤسسات الدولة السودانية".وتابع علي: "لكن قد يكون هذا التصنيف لا يخدم إيقاف الحرب حاليا، لأن وضع الإسلاميين في السودان داخل دائرة التصنيف الإرهابي قد يجعلهم يستميتون في جعل المشهد مضطربا، و يجعلهم يتمسكون بخيار استمرار الحرب و منع أي فرصة لإيقافها لأنهم موجودون داخل الجيش السوداني، وأيضا داخل تأسيس التي تمثل الدعم السريع سياسيا، و الطرفين لهم تواصل فيما بينهم".وأوضح المحلل السياسي أن "التخلص من الإسلاميين في السودان مسألة شائكة و تحتاج خطوات مدروسة تمكنهم من التخلي عن خيار الحرب والتوجه للعمل السياسي السلمي، لأنهم جزء من النسيج الاجتماعي و السياسي السوداني و بدرجة كبيرة هم الأكثر تنظيما و قدرة على التأثير في السودان عموما".ولفت علي، إلى أن "الحوار مع الإسلاميين حول مستقبلهم هو الخيار الأفضل لهم و أيضا للعملية السياسية داخل السودان، أما مواجهتهم بالطريقة الخشنة، فإنه لن يفيد السلام في بلد يعاني من الهشاشة الأمنية و التدهور المؤسسي كالسودان".وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260128/شبكة-أطباء-السودان-تناشد-بتسيير-جسر-إنساني-عاجل-لإمداد-مدينة-الدلنج--1109722410.html
https://sarabic.ae/20260125/حرب-المسيرات-هل-تحسم-الصراع-أم-تفاقم-الأوضاع-المأساوية-للمدنيين-في-السودان-1109625601.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/14/1061426801_124:0:597:355_1920x0_80_0_0_4d9fc9dfd735f37daec77583c82d54eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

تصنيف "الإخوان"... هل يفتح الباب أمام وقف الحرب في السودان؟

20:27 GMT 04.02.2026
© Sputnikالإعلان عن التيار الإسلامي العريض في السودان
الإعلان عن التيار الإسلامي العريض في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
شهدت الأيام الماضية دعوات إلى تصنيف حركة "الإخوان" في السودان كمنظمة إرهابية على غرار ما انتهجته الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية والعربية، معللين تلك المطالبات بأنهم هم من يقف وراء إطالة أمد الحرب في السودان وأن تلك الخطوة ستفتح الباب واسعا أمام التهدئة ووقف الحرب.
يرى مراقبون أن تلك الخطوة قد تساهم في تراجع حدة العمليات والعودة إلى طاولة الحوار في حال استبعاد هذا التيار الذي يرى أن بقاءه مرتبط باستمرار تلك الحرب، وأن السلام قد يقوض وجوده على الساحة السياسية.
فهل دعوات تصنيف "الإخوان" في السودان منظمة إرهابية تساهم في وقف الحرب أم أن تلك النداءات الهدف منها تصفية الحسابات وإمكانية حدوث ذلك وتداعياته؟ لوقف الحرب أم تصفية الحسابات وما إمكانية حدوث ذلك؟
بداية، تقول الباحثة في الشأن السوداني، فاطمة لقاوة: "إن جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي في السودان لا يمثلون مجرد عقبة أمام وقف الحرب، بل يشكلون السبب الجوهري في اندلاعها واستمرارها".
السودان .. أوضاع مأساوية يعيشها المواطن بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
شبكة أطباء السودان تناشد بتسيير جسر إنساني عاجل لإمداد مدينة "الدلنج"
28 يناير, 10:06 GMT

إشعال الحرب

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "هذه الجماعة هي التي أشعلت الحرب باسم الجيش والدولة، واختبأت خلف المؤسستين لتصفية حساباتها مع الشعب السوداني الذي ثار ضدها وأسقط نظامها، هي اليوم الأكثر إصرارا على إطالة أمد الحرب من أجل تركيع الشعب واستعادة السلطة بالقوة".
وتابعت لقاوة: "إن كل فصائل الإسلام السياسي ممثلة في ،المؤتمر الوطني، المؤتمر الشعبي، حركة الإصلاح والتجديد تتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية كاملة عمّا جرى ويجري".
وأشارت، إلى أن "هذه القوى لم تغادر المشهد، بل أعادت إنتاج نفسها عبر الحرب، وراهنت على الدمار كوسيلة للعودة".

وأوضحت أن "الدعوات لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة إرهابية تعبّر عن أمنية جماعية للشعب السوداني، لكنها تظل خطوة رمزية وفاقدة للجدوى ما لم تقترن بإجراءات عملية رادعة".

وأكدت الباحثة في الشأن السوداني أن "التصنيف وحده لا يفرض السلام، ولا يوقف الحرب، بل قد يتحول إلى لافتة سياسية إن لم يترافق معه، القبض على المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعدم حمايتهم سياسيا أو عسكريا".
قصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
"حرب المسيرات".. هل تحسم الصراع أم تفاقم الأوضاع المأساوية للمدنيين في السودان؟
25 يناير, 19:01 GMT

محاكمات عادلة

واستطردت: "كما يجب إرسال لجان تقصي حقائق دولية ومحايدة لكشف من أشعل الحرب، ومن نكل بالشعب، ومن عطل فرص السلام، علاوة على تقديم جميع المتورطين، بلا استثناء، إلى محاكمات عادلة تضمن عدم الإفلات من العقاب".

وشددت على أن "المشهد السوداني بالغ التعقيد، والأزمة متعددة الأوجه، ولا يمكن اختزالها في شعارات أو إجراءات مبتورة، ما لم تواجه الحقائق بالحقائق، وتطرح حلول جذرية تعالج جذور الأزمة، فإن السلام سيظل مؤجلا، وسيبقى الأمن والإستقرار حلما بعيد المنال للسودانيين".

واختتمت لقاوة بالقول: "لا سلام مع الإفلات من العقاب، ولا دولة مع بقاء من أشعلوا الحرب خارج المساءلة".

التصنيف والحوار

من جانبه، يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي، إن "تصنيف الإخوان المسلمين مجموعة إرهابية هو توجه تنتهجه في الفترة الأخيرة إسرائيل، لاسيما أنها تشعر بخطر واضح من وجود حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعليه فإن هذا التصنيف تقف وراءه وتدعمه في دهاليز السياسة الأمريكية وهي تعتبر أن الوجود الإسلامي في السودان عامل مساعد رئيسي في تقوية و إمداد حماس بالسلاح و هذا ما عبر عنه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ترامب مسعد بولس في أكثر من لقاء إعلامي".
ما موقف الدول العربية من الإخوان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2020
وسائط متعددة
بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
25 يوليو 2020, 12:40 GMT
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "بعض الدول تستند إلى الرواية الإسرائيلية في ضرورة إنهاء وجود الإسلاميين داخل مفاصل الدولة السودانية و تحديدا الجيش السوداني، و هذا الزعم له ما يبرره بالفعل من جهة المراقبين، حيث أن التواجد الإسلامي ملحوظ بشكل واضح في مؤسسات الدولة السودانية".
وتابع علي: "لكن قد يكون هذا التصنيف لا يخدم إيقاف الحرب حاليا، لأن وضع الإسلاميين في السودان داخل دائرة التصنيف الإرهابي قد يجعلهم يستميتون في جعل المشهد مضطربا، و يجعلهم يتمسكون بخيار استمرار الحرب و منع أي فرصة لإيقافها لأنهم موجودون داخل الجيش السوداني، وأيضا داخل تأسيس التي تمثل الدعم السريع سياسيا، و الطرفين لهم تواصل فيما بينهم".
وأوضح المحلل السياسي أن "التخلص من الإسلاميين في السودان مسألة شائكة و تحتاج خطوات مدروسة تمكنهم من التخلي عن خيار الحرب والتوجه للعمل السياسي السلمي، لأنهم جزء من النسيج الاجتماعي و السياسي السوداني و بدرجة كبيرة هم الأكثر تنظيما و قدرة على التأثير في السودان عموما".
ولفت علي، إلى أن "الحوار مع الإسلاميين حول مستقبلهم هو الخيار الأفضل لهم و أيضا للعملية السياسية داخل السودان، أما مواجهتهم بالطريقة الخشنة، فإنه لن يفيد السلام في بلد يعاني من الهشاشة الأمنية و التدهور المؤسسي كالسودان".
وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала