المغرب.. إجلاء أكثر من 143 ألف شخص من عدة أقاليم بسبب مخاطر الفيضانات

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
المغرب.. إجلاء أكثر من 143 ألف شخص من عدة أقاليم بسبب مخاطر الفيضانات
أفادت وسائل إعلام مغربية رسمية، بأن السلطات المحلية أجلت أكثر من 143 ألف شخص من عدة أقاليم بسبب "مخاطر الفيضانات"، وذلك حتى صباح اليوم الخميس. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T18:48+0000
2026-02-05T18:48+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
وذكرت وكالة الأنباء المغربية نقلا عن بيانات لوزارة الداخلية أن "عمليات إجلاء السكان بالجماعات الترابية المعنية بمخاطر الفيضانات أسفرت، إلى غاية صباح اليوم الخميس، عن نقل وإجلاء ما مجموعه 143 ألفا و164 شخصا، موزعين على عدد من الأقاليم، وذلك في إطار التدخلات الوقائية الرامية إلى حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين".وأشارت إلى أن "عمليات الإجلاء المتدرج لسكان عدد من الجماعات الترابية [المناطق] المعنية بمخاطر الفيضانات ما تزال متواصلة، وفق مقاربة تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة".وفي وقت سابق اليوم، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب من تساقط أمطار رعدية قوية وهبوب رياح عاصفية، اعتبارا من اليوم الخميس وإلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق البلاد.في ذات السياق، ذكر موقع "هسبريس" المغربي نقلا عن مصادر محلية أن "السلطات المغربية تتجه إلى إخلاء كلي لمدينة القصر الكبير جرّاء السيول والفيضانات التي تتهددها".وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، لقي 37 شخصا مصرعهم جرّاء فيضانات في إقليم آسفي غربي المغرب.
أشخاص يتفقدون الأضرار الناجمة عن الفيضانات المفاجئة في آسفي, المغرب
أفادت وسائل إعلام مغربية رسمية، بأن السلطات المحلية أجلت أكثر من 143 ألف شخص من عدة أقاليم بسبب "مخاطر الفيضانات"، وذلك حتى صباح اليوم الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية نقلا عن بيانات لوزارة الداخلية أن "عمليات إجلاء السكان بالجماعات الترابية المعنية بمخاطر الفيضانات أسفرت، إلى غاية صباح اليوم الخميس، عن نقل وإجلاء ما مجموعه 143 ألفا و164 شخصا، موزعين على عدد من الأقاليم، وذلك في إطار التدخلات الوقائية الرامية إلى حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين".
وأضافت أنه "بإقليم العرائش تم إجلاء 110941 شخصا، و16914 شخصا بإقليم القنيطرة، و11696 شخصا بإقليم سيدي قاسم، و3613 شخصا بإقليم سيدي سليمان، وذلك في سياق مواصلة السلطات العمومية لتعبئتها الميدانية لمواجهة تداعيات التقلبات المناخية".
وأشارت إلى أن "عمليات الإجلاء المتدرج لسكان عدد من الجماعات الترابية [المناطق] المعنية بمخاطر الفيضانات ما تزال متواصلة، وفق مقاربة تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة".
وفي وقت سابق اليوم، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب من تساقط أمطار رعدية قوية وهبوب رياح عاصفية، اعتبارا من اليوم الخميس وإلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق البلاد.
وأفادت وسائل إعلام مغربية، الثلاثاء الماضي، بأن السلطات المحلية تتجه نحو إخلاء مدينة "القصر الكبير" شمالي البلاد خشية "فيضانات مدمرة".
في ذات السياق، ذكر موقع "هسبريس" المغربي نقلا عن مصادر محلية أن "السلطات المغربية تتجه إلى إخلاء كلي لمدينة القصر الكبير جرّاء السيول والفيضانات التي تتهددها".
وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، لقي 37 شخصا مصرعهم جرّاء فيضانات في إقليم آسفي غربي المغرب.
