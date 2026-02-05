https://sarabic.ae/20260205/المغرب-إجلاء-أكثر-من-143-ألف-شخص-من-عدة-أقاليم-بسبب-مخاطر-الفيضانات-1110033761.html
المغرب.. إجلاء أكثر من 143 ألف شخص من عدة أقاليم بسبب مخاطر الفيضانات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108420940_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9686c4f7cd5ca914e269b4b0f7bc95ac.jpg
وذكرت وكالة الأنباء المغربية نقلا عن بيانات لوزارة الداخلية أن "عمليات إجلاء السكان بالجماعات الترابية المعنية بمخاطر الفيضانات أسفرت، إلى غاية صباح اليوم الخميس، عن نقل وإجلاء ما مجموعه 143 ألفا و164 شخصا، موزعين على عدد من الأقاليم، وذلك في إطار التدخلات الوقائية الرامية إلى حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين".وأشارت إلى أن "عمليات الإجلاء المتدرج لسكان عدد من الجماعات الترابية [المناطق] المعنية بمخاطر الفيضانات ما تزال متواصلة، وفق مقاربة تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة".وفي وقت سابق اليوم، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب من تساقط أمطار رعدية قوية وهبوب رياح عاصفية، اعتبارا من اليوم الخميس وإلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق البلاد.في ذات السياق، ذكر موقع "هسبريس" المغربي نقلا عن مصادر محلية أن "السلطات المغربية تتجه إلى إخلاء كلي لمدينة القصر الكبير جرّاء السيول والفيضانات التي تتهددها".وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، لقي 37 شخصا مصرعهم جرّاء فيضانات في إقليم آسفي غربي المغرب.
أفادت وسائل إعلام مغربية رسمية، بأن السلطات المحلية أجلت أكثر من 143 ألف شخص من عدة أقاليم بسبب "مخاطر الفيضانات"، وذلك حتى صباح اليوم الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية نقلا عن بيانات لوزارة الداخلية أن "عمليات إجلاء السكان بالجماعات الترابية المعنية بمخاطر الفيضانات أسفرت، إلى غاية صباح اليوم الخميس، عن نقل وإجلاء ما مجموعه 143 ألفا و164 شخصا، موزعين على عدد من الأقاليم، وذلك في إطار التدخلات الوقائية الرامية إلى حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين".
وأضافت أنه "بإقليم العرائش تم إجلاء 110941 شخصا، و16914 شخصا بإقليم القنيطرة، و11696 شخصا بإقليم سيدي قاسم، و3613 شخصا بإقليم سيدي سليمان، وذلك في سياق مواصلة السلطات العمومية لتعبئتها الميدانية لمواجهة تداعيات التقلبات المناخية".
وأشارت إلى أن "عمليات الإجلاء المتدرج لسكان عدد من الجماعات الترابية [المناطق] المعنية بمخاطر الفيضانات ما تزال متواصلة، وفق مقاربة تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة".
وفي وقت سابق اليوم، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب من تساقط أمطار رعدية قوية وهبوب رياح عاصفية، اعتبارا من اليوم الخميس وإلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق البلاد.
وأفادت وسائل إعلام مغربية، الثلاثاء الماضي، بأن السلطات المحلية تتجه نحو إخلاء مدينة "القصر الكبير" شمالي البلاد خشية "فيضانات مدمرة".
في ذات السياق، ذكر موقع "هسبريس" المغربي نقلا عن مصادر محلية أن "السلطات المغربية تتجه إلى إخلاء كلي لمدينة القصر الكبير جرّاء السيول والفيضانات التي تتهددها".
وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، لقي 37 شخصا مصرعهم جرّاء فيضانات في إقليم آسفي غربي المغرب.