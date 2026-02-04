https://sarabic.ae/20260204/أمطار-قوية-تتسبب-بانهيار-منزل-من-3-طوابق-في-المغرب-فيديو-1110000756.html

أمطار قوية تتسبب بانهيار منزل من 3 طوابق في المغرب... فيديو

أمطار قوية تتسبب بانهيار منزل من 3 طوابق في المغرب... فيديو

شهدت مدينة تاونات شمالي المغرب انهيار منزل سكني، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة خلال الأيام الماضية، ما تسبب في انجراف التربة وتضرر أساسات... 04.02.2026

ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية، في وقت سارعت فيه السلطات المحلية إلى تطويق موقع الانهيار وإخلاء عدد من المنازل المجاورة، بعد رصد تشققات خطيرة في جدرانها، وذلك كإجراء وقائي لتفادي وقوع حوادث مماثلة بحسب وسائل إعلام عربية.ويأتي هذا الحادث في سياق موجة من الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق مغربية، حيث يرجع مراقبون تكرار مثل هذه الحوادث إلى هشاشة بعض المباني، خاصة في المناطق الجبلية أو القريبة من مجاري الأودية، إضافة إلى تشبع التربة بكميات كبيرة من المياه.ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة استثنائية للأمطار منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد سبع سنوات من الجفاف الحاد، ما ساهم في رفع مخزون السدود إلى أكثر من 61%، أي ما يفوق 10 مليارات متر مكعب، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2019، وفقًا لبيانات رسمية.حفرة عملاقة تبتلع أراضي زراعية في إندونيسيا وتحذيرات من اتساعها... فيديوتدخل بطولي يمنع كارثة بعد سقوط سيارة في مرفأ تركي... فيديو

