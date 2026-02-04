https://sarabic.ae/20260204/أمطار-قوية-تتسبب-بانهيار-منزل-من-3-طوابق-في-المغرب-فيديو-1110000756.html
أمطار قوية تتسبب بانهيار منزل من 3 طوابق في المغرب... فيديو
أمطار قوية تتسبب بانهيار منزل من 3 طوابق في المغرب... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة تاونات شمالي المغرب انهيار منزل سكني، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة خلال الأيام الماضية، ما تسبب في انجراف التربة وتضرر أساسات... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T20:28+0000
2026-02-04T20:28+0000
2026-02-04T20:28+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
نادي الفيديو
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1110000599_28:0:528:281_1920x0_80_0_0_837ec24dd623bb1e94350980cdbdec25.jpg
ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية، في وقت سارعت فيه السلطات المحلية إلى تطويق موقع الانهيار وإخلاء عدد من المنازل المجاورة، بعد رصد تشققات خطيرة في جدرانها، وذلك كإجراء وقائي لتفادي وقوع حوادث مماثلة بحسب وسائل إعلام عربية.ويأتي هذا الحادث في سياق موجة من الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق مغربية، حيث يرجع مراقبون تكرار مثل هذه الحوادث إلى هشاشة بعض المباني، خاصة في المناطق الجبلية أو القريبة من مجاري الأودية، إضافة إلى تشبع التربة بكميات كبيرة من المياه.ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة استثنائية للأمطار منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد سبع سنوات من الجفاف الحاد، ما ساهم في رفع مخزون السدود إلى أكثر من 61%، أي ما يفوق 10 مليارات متر مكعب، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2019، وفقًا لبيانات رسمية.حفرة عملاقة تبتلع أراضي زراعية في إندونيسيا وتحذيرات من اتساعها... فيديوتدخل بطولي يمنع كارثة بعد سقوط سيارة في مرفأ تركي... فيديو
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1110000599_91:0:466:281_1920x0_80_0_0_6d9063abd89643b08cc11f0c73667532.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, نادي الفيديو, العالم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, نادي الفيديو, العالم, العالم العربي
أمطار قوية تتسبب بانهيار منزل من 3 طوابق في المغرب... فيديو
شهدت مدينة تاونات شمالي المغرب انهيار منزل سكني، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة خلال الأيام الماضية، ما تسبب في انجراف التربة وتضرر أساسات البناء.
ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية، في وقت سارعت فيه السلطات المحلية إلى تطويق موقع الانهيار وإخلاء عدد من المنازل المجاورة، بعد رصد تشققات خطيرة في جدرانها، وذلك كإجراء وقائي لتفادي وقوع حوادث مماثلة بحسب وسائل إعلام عربية.
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار المنزل المكوّن من ثلاثة طوابق، وسط حالة من الذهول بين السكان.
ويأتي هذا الحادث في سياق موجة من الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق مغربية، حيث يرجع مراقبون تكرار مثل هذه الحوادث إلى هشاشة بعض المباني، خاصة في المناطق الجبلية أو القريبة من مجاري الأودية، إضافة إلى تشبع التربة بكميات كبيرة من المياه.
وفي ظل استمرار الاضطرابات الجوية المتوقعة، تواصل السلطات اتخاذ تدابير احترازية لضمان سلامة المواطنين، حيث أعلنت عن إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من مناطق شمال غرب البلاد تحسبًا لحدوث فيضانات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة استثنائية للأمطار منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد سبع سنوات من الجفاف الحاد، ما ساهم في رفع مخزون السدود إلى أكثر من 61%، أي ما يفوق 10 مليارات متر مكعب، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2019، وفقًا لبيانات رسمية.