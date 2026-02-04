أمطار قوية تتسبب بانهيار منزل من 3 طوابق في المغرب... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260204/أمطار-قوية-تتسبب-بانهيار-منزل-من-3-طوابق-في-المغرب-فيديو-1110000756.html
أمطار قوية تتسبب بانهيار منزل من 3 طوابق في المغرب... فيديو
أمطار قوية تتسبب بانهيار منزل من 3 طوابق في المغرب... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة تاونات شمالي المغرب انهيار منزل سكني، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة خلال الأيام الماضية، ما تسبب في انجراف التربة وتضرر أساسات... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T20:28+0000
2026-02-04T20:28+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
نادي الفيديو
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1110000599_28:0:528:281_1920x0_80_0_0_837ec24dd623bb1e94350980cdbdec25.jpg
ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية، في وقت سارعت فيه السلطات المحلية إلى تطويق موقع الانهيار وإخلاء عدد من المنازل المجاورة، بعد رصد تشققات خطيرة في جدرانها، وذلك كإجراء وقائي لتفادي وقوع حوادث مماثلة بحسب وسائل إعلام عربية.ويأتي هذا الحادث في سياق موجة من الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق مغربية، حيث يرجع مراقبون تكرار مثل هذه الحوادث إلى هشاشة بعض المباني، خاصة في المناطق الجبلية أو القريبة من مجاري الأودية، إضافة إلى تشبع التربة بكميات كبيرة من المياه.ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة استثنائية للأمطار منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد سبع سنوات من الجفاف الحاد، ما ساهم في رفع مخزون السدود إلى أكثر من 61%، أي ما يفوق 10 مليارات متر مكعب، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2019، وفقًا لبيانات رسمية.حفرة عملاقة تبتلع أراضي زراعية في إندونيسيا وتحذيرات من اتساعها... فيديوتدخل بطولي يمنع كارثة بعد سقوط سيارة في مرفأ تركي... فيديو
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1110000599_91:0:466:281_1920x0_80_0_0_6d9063abd89643b08cc11f0c73667532.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, نادي الفيديو, العالم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, نادي الفيديو, العالم, العالم العربي

أمطار قوية تتسبب بانهيار منزل من 3 طوابق في المغرب... فيديو

20:28 GMT 04.02.2026
© Photo / xأمطار قوية تتسبب في إنهيار منزلا من 3 طوابق في المغرب
أمطار قوية تتسبب في إنهيار منزلا من 3 طوابق في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
شهدت مدينة تاونات شمالي المغرب انهيار منزل سكني، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة خلال الأيام الماضية، ما تسبب في انجراف التربة وتضرر أساسات البناء.
ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية، في وقت سارعت فيه السلطات المحلية إلى تطويق موقع الانهيار وإخلاء عدد من المنازل المجاورة، بعد رصد تشققات خطيرة في جدرانها، وذلك كإجراء وقائي لتفادي وقوع حوادث مماثلة بحسب وسائل إعلام عربية.
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار المنزل المكوّن من ثلاثة طوابق، وسط حالة من الذهول بين السكان.
ويأتي هذا الحادث في سياق موجة من الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق مغربية، حيث يرجع مراقبون تكرار مثل هذه الحوادث إلى هشاشة بعض المباني، خاصة في المناطق الجبلية أو القريبة من مجاري الأودية، إضافة إلى تشبع التربة بكميات كبيرة من المياه.

وفي ظل استمرار الاضطرابات الجوية المتوقعة، تواصل السلطات اتخاذ تدابير احترازية لضمان سلامة المواطنين، حيث أعلنت عن إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من مناطق شمال غرب البلاد تحسبًا لحدوث فيضانات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة استثنائية للأمطار منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد سبع سنوات من الجفاف الحاد، ما ساهم في رفع مخزون السدود إلى أكثر من 61%، أي ما يفوق 10 مليارات متر مكعب، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2019، وفقًا لبيانات رسمية.
حفرة عملاقة تبتلع أراضي زراعية في إندونيسيا وتحذيرات من اتساعها... فيديو
تدخل بطولي يمنع كارثة بعد سقوط سيارة في مرفأ تركي... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала