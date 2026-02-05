https://sarabic.ae/20260205/ذعر-في-دولتين-أوروبيتين-من-حليب-أطفال-وسط-مخاوف-من-سميته-1110036491.html

ذعر في دولتين أوروبيتين من حليب أطفال وسط مخاوف من "سميته"

ذعر في دولتين أوروبيتين من حليب أطفال وسط مخاوف من "سميته"

أعلنت شركة “دانون" الفرنسية، اليوم الخميس، عن سحب أكثر من 120 دفعة من حليب الأطفال في دولتين أوروبيتين، وذلك لاحتمالية تلوثها بمادة "السيريوليد" السامة. 05.02.2026, سبوتنيك عربي

أعلنت الوكالة النمساوية للأمن الغذائي، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن "دانون" قامت بسحب أكثر من 120 دفعة من حليب الرضّع من علامتي "أبتاميل" و"ميلوميل" في كل من النمسا وألمانيا.وفي يوم الاثنين الماضي، أوصت الوكالة الأوروبية للأمن الغذائي، بخفض كبير في الحدود المسموح بها لهذه المادة السامة في حليب الرضّع.وقد تتباين كميات الحليب التي جرى سحبها من السوق من شركة إلى أخرى، في حين لا تعلن الشركات عادة عن العدد الدقيق للعبوات التي تم سحبها من الأرفف.يأتي هذا بعدما أعلنت شركة "نستله" الشهر الماضي، عن سحب بعض دفعات حليب الأطفال الرضع من الأسواق عالميا، بسبب احتوائها على مادة سامة قد تسبب التسمم الغذائي.وأوضحت الشركة في بيان لها، أن دفعات محددة من حليب الأطفال "إس إم إيه" وحليب المتابعة تحتوي على مادة "السيريوليد"، التي قد تؤدي إلى الغثيان والقيء وتقلصات البطن.وأكدت أن هذه الدفعات تم بيعها في عدة دول حول العالم، بما في ذلك فرنسا، وألمانيا، والنمسا، والدنمارك، وإيطاليا، والسويد.وقالت "نستله" إنها اتخذت هذه الخطوة كإجراء احترازي، وأكدت أن سلامة وصحة الأطفال هي أولويتها.

