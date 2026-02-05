https://sarabic.ae/20260205/روسيا-تؤكد-دعمها-لكوبا-ضد-العقوبات-الأمريكية-1110004496.html
روسيا تؤكد دعمها لكوبا ضد العقوبات الأمريكية
أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الخميس، أن روسيا ستواصل دعم كوبا التي تواجه حصارًا من الولايات المتحدة. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T02:59+0000
2026-02-05T02:59+0000
2026-02-05T02:59+0000
وقال نيبينزيا للصحفيين الروس: "ستواصل روسيا دعم حلفائنا في كوبا بكل الوسائل، معتمدة على العلاقات الوثيقة طويلة الأمد بين دولتينا. نحن عازمون على تطوير التعاون الثنائي بشكل متواصل من أجل شعوبنا وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين".وأشار نيبينزيا إلى أن الشعب والحكومة الكوبية متحدان في الدفاع عن سيادة البلاد ضد "الضغط المستمر" من الولايات المتحدة، معربًا عن ثقته بأن الحزمة الجديدة من العقوبات أحادية الجانب لن تكسر روح "جزيرة الحرية".وفي أواخر يناير/كانون الثاني، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا يسمح بفرض رسوم جمركية على سلع من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط، كما أعلن حالة الطوارئ، مستندًا إلى ما اعتبره تهديدًا للأمن القومي من جانب هافانا.وكانت السلطات الكوبية قد اعتبرت الإجراءات الأمريكية الجديدة محاولة لخنق اقتصاد البلاد وفرض ظروف معيشية قاسية على السكان، مشيرة إلى انتهاك القانون الدولي وطبيعة العقوبات الأمريكية خارج الإقليم.وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدين بشدة هذه الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد كوبا، ووصفت حالة الطوارئ المعلنة في الولايات المتحدة بأنها استمرار لاستراتيجية الضغط.
وأشار نيبينزيا إلى أن الشعب والحكومة الكوبية متحدان في الدفاع عن سيادة البلاد ضد "الضغط المستمر" من الولايات المتحدة، معربًا عن ثقته بأن الحزمة الجديدة من العقوبات أحادية الجانب لن تكسر روح "جزيرة الحرية".
وأضاف: "مع ذلك، لا شك أن هذه الإجراءات تؤثر على مستوى معيشة المواطنين الكوبيين، وأن حرمان كوبا من إمدادات الطاقة يحمل أخطر المخاطر على الوضع الاقتصادي للبلاد. نحن ندين بشدة الخطوات غير الشرعية ضد هافانا".
وفي أواخر يناير/كانون الثاني، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا يسمح بفرض رسوم جمركية على سلع من الدول التي تبيع أو تزود كوبا
بالنفط، كما أعلن حالة الطوارئ، مستندًا إلى ما اعتبره تهديدًا للأمن القومي من جانب هافانا.
وكانت السلطات الكوبية قد اعتبرت الإجراءات الأمريكية
الجديدة محاولة لخنق اقتصاد البلاد وفرض ظروف معيشية قاسية على السكان، مشيرة إلى انتهاك القانون الدولي وطبيعة العقوبات الأمريكية خارج الإقليم.
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدين بشدة هذه الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد كوبا، ووصفت حالة الطوارئ المعلنة في الولايات المتحدة بأنها استمرار لاستراتيجية الضغط.