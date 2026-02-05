روسيا تؤكد دعمها لكوبا ضد العقوبات الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260205/روسيا-تؤكد-دعمها-لكوبا-ضد-العقوبات-الأمريكية-1110004496.html
روسيا تؤكد دعمها لكوبا ضد العقوبات الأمريكية
روسيا تؤكد دعمها لكوبا ضد العقوبات الأمريكية
وقال نيبينزيا للصحفيين الروس: "ستواصل روسيا دعم حلفائنا في كوبا بكل الوسائل، معتمدة على العلاقات الوثيقة طويلة الأمد بين دولتينا. نحن عازمون على تطوير التعاون الثنائي بشكل متواصل من أجل شعوبنا وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين".وأشار نيبينزيا إلى أن الشعب والحكومة الكوبية متحدان في الدفاع عن سيادة البلاد ضد "الضغط المستمر" من الولايات المتحدة، معربًا عن ثقته بأن الحزمة الجديدة من العقوبات أحادية الجانب لن تكسر روح "جزيرة الحرية".وفي أواخر يناير/كانون الثاني، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا يسمح بفرض رسوم جمركية على سلع من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط، كما أعلن حالة الطوارئ، مستندًا إلى ما اعتبره تهديدًا للأمن القومي من جانب هافانا.وكانت السلطات الكوبية قد اعتبرت الإجراءات الأمريكية الجديدة محاولة لخنق اقتصاد البلاد وفرض ظروف معيشية قاسية على السكان، مشيرة إلى انتهاك القانون الدولي وطبيعة العقوبات الأمريكية خارج الإقليم.وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدين بشدة هذه الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد كوبا، ووصفت حالة الطوارئ المعلنة في الولايات المتحدة بأنها استمرار لاستراتيجية الضغط.
تابعنا عبر
أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الخميس، أن روسيا ستواصل دعم كوبا التي تواجه حصارًا من الولايات المتحدة.
وقال نيبينزيا للصحفيين الروس: "ستواصل روسيا دعم حلفائنا في كوبا بكل الوسائل، معتمدة على العلاقات الوثيقة طويلة الأمد بين دولتينا. نحن عازمون على تطوير التعاون الثنائي بشكل متواصل من أجل شعوبنا وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
لافروف يؤكد في مكالمة مع وزير خارجية كوبا رفض روسيا للضغوط الاقتصادية والعسكرية على بلاده
2 فبراير, 14:32 GMT
وأشار نيبينزيا إلى أن الشعب والحكومة الكوبية متحدان في الدفاع عن سيادة البلاد ضد "الضغط المستمر" من الولايات المتحدة، معربًا عن ثقته بأن الحزمة الجديدة من العقوبات أحادية الجانب لن تكسر روح "جزيرة الحرية".
وأضاف: "مع ذلك، لا شك أن هذه الإجراءات تؤثر على مستوى معيشة المواطنين الكوبيين، وأن حرمان كوبا من إمدادات الطاقة يحمل أخطر المخاطر على الوضع الاقتصادي للبلاد. نحن ندين بشدة الخطوات غير الشرعية ضد هافانا".
وفي أواخر يناير/كانون الثاني، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا يسمح بفرض رسوم جمركية على سلع من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط، كما أعلن حالة الطوارئ، مستندًا إلى ما اعتبره تهديدًا للأمن القومي من جانب هافانا.
وكانت السلطات الكوبية قد اعتبرت الإجراءات الأمريكية الجديدة محاولة لخنق اقتصاد البلاد وفرض ظروف معيشية قاسية على السكان، مشيرة إلى انتهاك القانون الدولي وطبيعة العقوبات الأمريكية خارج الإقليم.
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدين بشدة هذه الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد كوبا، ووصفت حالة الطوارئ المعلنة في الولايات المتحدة بأنها استمرار لاستراتيجية الضغط.
