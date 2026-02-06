https://sarabic.ae/20260206/أردوغان-يكشف-عن-خسائر-بمليارات-الدولارات-تكبدتها-تركيا-بسبب-زلازل-2023-1110082216.html
أردوغان يكشف عن خسائر بمليارات الدولارات تكبدتها تركيا بسبب زلازل 2023
تأتي تصريحات أردوغان تزامنا مع إحياء تركيا، اليوم الجمعة، ذكرى ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، واللذين وقعا في السادس من فبراير 2023، ووُصفا بـ"كارثة القرن".ووقع الزلزالان بفارق 9 ساعات تقريبا في محافظة كهرمان مرعش، وشعر بهما سكان 11 محافظة تركية ودول مجاورة/ وأسفرت الكارثة عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص.وقال أردوغان في خطاب ألقاه في محافظة عثمانية: "تسبب هذان الزلزالان في خسائر مباشرة لاقتصادنا بلغت 104 مليارات دولار، وخسائر غير مباشرة بلغت 150 مليار دولار"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف الرئيس التركي أن المنطقة المتضررة تضم 2.352 مليون مبنى، وأن الزلازل دمرت 39,555 مبنى، وألحقت أضرارا جسيمة بأكثر من 199 ألف مبنى، بينما لحقت أضرار متوسطة بـ 36 ألف مبنى، مضيفا أنه تم إجلاء 3.5 مليون شخص من المناطق المتضررة.وأضاف أردوغان أن هذه الكارثة الطبيعية تعد من أكبر الكوارث في تاريخ البلاد عموما، ومن الناحية الاقتصادية على وجه الخصوص، إذ بلغت الخسائر الاقتصادية الإجمالية نحو 9% من الدخل القومي التركي لعام 2023.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد التركي جراء الزلزالين المدمرين، اللذين ضربا تركيا في السادس من فبراير/ شباط 2023 بلغت 104 مليارات دولار، بينما وصلت الخسائر غير المباشرة إلى 150 مليار دولار.
تأتي تصريحات أردوغان تزامنا مع إحياء تركيا، اليوم الجمعة، ذكرى ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، واللذين وقعا في السادس من فبراير 2023، ووُصفا بـ"كارثة القرن".
ووقع الزلزالان بفارق 9 ساعات تقريبا في محافظة كهرمان مرعش، وشعر بهما سكان 11 محافظة تركية ودول مجاورة/ وأسفرت الكارثة عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص.
وقال أردوغان في خطاب ألقاه في محافظة عثمانية: "تسبب هذان الزلزالان في خسائر مباشرة لاقتصادنا بلغت 104 مليارات دولار، وخسائر غير مباشرة بلغت 150 مليار دولار"، وفقا لوكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف الرئيس التركي أن المنطقة المتضررة تضم 2.352 مليون مبنى، وأن الزلازل دمرت 39,555 مبنى، وألحقت أضرارا جسيمة بأكثر من 199 ألف مبنى، بينما لحقت أضرار متوسطة بـ 36 ألف مبنى، مضيفا أنه تم إجلاء 3.5 مليون شخص من المناطق المتضررة.
وأضاف أردوغان أن هذه الكارثة الطبيعية تعد من أكبر الكوارث في تاريخ البلاد عموما، ومن الناحية الاقتصادية على وجه الخصوص، إذ بلغت الخسائر الاقتصادية الإجمالية نحو 9% من الدخل القومي التركي لعام 2023.