أردوغان يكشف عن خسائر بمليارات الدولارات تكبدتها تركيا بسبب زلازل 2023

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260206/أردوغان-يكشف-عن-خسائر-بمليارات-الدولارات-تكبدتها-تركيا-بسبب-زلازل-2023-1110082216.html
أردوغان يكشف عن خسائر بمليارات الدولارات تكبدتها تركيا بسبب زلازل 2023
أردوغان يكشف عن خسائر بمليارات الدولارات تكبدتها تركيا بسبب زلازل 2023
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد التركي جراء الزلزالين المدمرين، اللذين ضربا تركيا في السادس من فبراير/ شباط... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T20:12+0000
2026-02-06T20:12+0000
رجب طيب أردوغان
زلزال
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/15/1073809830_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_899799f386dea00c05967e1d7e8cce6a.jpg
تأتي تصريحات أردوغان تزامنا مع إحياء تركيا، اليوم الجمعة، ذكرى ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، واللذين وقعا في السادس من فبراير 2023، ووُصفا بـ"كارثة القرن".ووقع الزلزالان بفارق 9 ساعات تقريبا في محافظة كهرمان مرعش، وشعر بهما سكان 11 محافظة تركية ودول مجاورة/ وأسفرت الكارثة عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص.وقال أردوغان في خطاب ألقاه في محافظة عثمانية: "تسبب هذان الزلزالان في خسائر مباشرة لاقتصادنا بلغت 104 مليارات دولار، وخسائر غير مباشرة بلغت 150 مليار دولار"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف الرئيس التركي أن المنطقة المتضررة تضم 2.352 مليون مبنى، وأن الزلازل دمرت 39,555 مبنى، وألحقت أضرارا جسيمة بأكثر من 199 ألف مبنى، بينما لحقت أضرار متوسطة بـ 36 ألف مبنى، مضيفا أنه تم إجلاء 3.5 مليون شخص من المناطق المتضررة.وأضاف أردوغان أن هذه الكارثة الطبيعية تعد من أكبر الكوارث في تاريخ البلاد عموما، ومن الناحية الاقتصادية على وجه الخصوص، إذ بلغت الخسائر الاقتصادية الإجمالية نحو 9% من الدخل القومي التركي لعام 2023.
https://sarabic.ae/20251027/زلزال-قوي-يضرب-تركيا-فيديو-1106457763.html
https://sarabic.ae/20250928/تركيا-زلزال-بقوة-54-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-ولاية-كوتاهيا-غربي-البلاد-1105366020.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/15/1073809830_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_98f114f32f363bef2faa06cb421b5a11.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, زلزال, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, زلزال, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان يكشف عن خسائر بمليارات الدولارات تكبدتها تركيا بسبب زلازل 2023

20:12 GMT 06.02.2026
© AP Photo / Ugur Yildirimتداعيات زلزال هاتاي في تركيا، 21 فبراير 2023
تداعيات زلزال هاتاي في تركيا، 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Ugur Yildirim
تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد التركي جراء الزلزالين المدمرين، اللذين ضربا تركيا في السادس من فبراير/ شباط 2023 بلغت 104 مليارات دولار، بينما وصلت الخسائر غير المباشرة إلى 150 مليار دولار.
تأتي تصريحات أردوغان تزامنا مع إحياء تركيا، اليوم الجمعة، ذكرى ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، واللذين وقعا في السادس من فبراير 2023، ووُصفا بـ"كارثة القرن".
ووقع الزلزالان بفارق 9 ساعات تقريبا في محافظة كهرمان مرعش، وشعر بهما سكان 11 محافظة تركية ودول مجاورة/ وأسفرت الكارثة عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
زلزال قوي يضرب تركيا.. فيديو
27 أكتوبر 2025, 22:03 GMT
وقال أردوغان في خطاب ألقاه في محافظة عثمانية: "تسبب هذان الزلزالان في خسائر مباشرة لاقتصادنا بلغت 104 مليارات دولار، وخسائر غير مباشرة بلغت 150 مليار دولار"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
أشخاص يزيلون حطام مبنى منهار إثر زلزال في سينديرجي، شمال غرب تركيا، الأحد 10 أغسطس/آب 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
تركيا: زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد
28 سبتمبر 2025, 10:47 GMT
وأضاف الرئيس التركي أن المنطقة المتضررة تضم 2.352 مليون مبنى، وأن الزلازل دمرت 39,555 مبنى، وألحقت أضرارا جسيمة بأكثر من 199 ألف مبنى، بينما لحقت أضرار متوسطة بـ 36 ألف مبنى، مضيفا أنه تم إجلاء 3.5 مليون شخص من المناطق المتضررة.
وأضاف أردوغان أن هذه الكارثة الطبيعية تعد من أكبر الكوارث في تاريخ البلاد عموما، ومن الناحية الاقتصادية على وجه الخصوص، إذ بلغت الخسائر الاقتصادية الإجمالية نحو 9% من الدخل القومي التركي لعام 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала