زلزال قوي يضرب تركيا.. فيديو
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قضاء ولاية باليكسير غربي تركيا مساء الاثنين، بالتوقيت المحلي، وشعر به سكان عدد من الولايات الأخرى. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق نحو 6 كيلومترات، حسب معطيات إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".ولفتت الوكالة إلى أن سكان مدن إسطنبول وإزمير شعروا به كما شعر به سكان منطقتي مرمرة وإيجة.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أعمال التفتيش والسيطرة على الأضرار جارية بالفعل.وأكد وزير الداخلية علي يرلي قايا، أن الفرق المختصة باشرت أعمال المسح الميداني في منطقة الزلزال، بينما أفادت مصادر محلية للوكالة بوقوع دمار في بعض المناطق دون تسجيل خسائر بشرية.وكانت الولاية قد تعرضت لزلزال سابق في أغسطس/ آب الماضي، تسبب في مقتل شخص وإصابة 29 آخرين بجروح.
