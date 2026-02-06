الخارجية المصرية تدعو للتوصل إلى تسوية توافقية بشأن الملف النووي الإيراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260206/الخارجية-المصرية-تدعو-للتوصل-إلى-تسوية-توافقية-بشأن-الملف-النووي-الإيراني-1110047461.html
الخارجية المصرية تدعو للتوصل إلى تسوية توافقية بشأن الملف النووي الإيراني
الخارجية المصرية تدعو للتوصل إلى تسوية توافقية بشأن الملف النووي الإيراني
سبوتنيك عربي
شددت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، على أهمية التوصل إلى تسوية توافقية بشأن الملف النووي الإيراني. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T08:59+0000
2026-02-06T09:02+0000
مصر
إيران
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096782516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f82327b282fee87b3e5fcd8eab66776c.jpg
ونشرت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم الجمعة، بيانًا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلاله أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.وأكد عبد العاطي أهمية "مواصلة البناء على التطور الإيجابي، الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر، خلال السنوات القادمة، في ظل تحسن المناخ الاستثماري في مصر، وحالة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تمت خلال السنوات الأخيرة".وبحسب البيان، تناول الاتصال الجهود المبذولة لخفض التصعيد وحدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، حيث أطلع عبد العاطي نظيرته البريطانية، على مجمل الاتصالات المصرية الرامية لاحتواء حالة التوتر المتصاعدة من خلال تحركات دبلوماسية نشطة.وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إلى "الاحترام المتبادل" قبل بدء المفاوضات مع موفدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سلطنة عُمان.وكتب عراقجي، الذي يمثل بلاده في هذه المفاوضات، عبر منصة "إكس": "إيران تدخل الدبلوماسية بعينين مفتوحتين وذاكرة راسخة عن العام الماضي"، مؤكدا أنه "يجب الإيفاء بالتعهدات. المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة ليست كلمات فارغة، بل شروط وأسس لا بدّ منها لاتفاق دائم".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".
https://sarabic.ae/20250917/الخارجية-المصرية-توضح-لـسبوتنيك-دورها-في-تسهيل-التوصل-إلى-اتفاق-بين-إيران-ووكالة-الطاقة-1104957018.html
https://sarabic.ae/20260206/مفاوضات-مسقط-اليوم-هل-تقترب-واشنطن-وطهران-من-اتفاق-نووي-جديد؟-1110043914.html
مصر
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096782516_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_837991187ecb67231bcc874ad4c706df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, إيران, العالم العربي, الأخبار
مصر, إيران, العالم العربي, الأخبار

الخارجية المصرية تدعو للتوصل إلى تسوية توافقية بشأن الملف النووي الإيراني

08:59 GMT 06.02.2026 (تم التحديث: 09:02 GMT 06.02.2026)
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
شددت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، على أهمية التوصل إلى تسوية توافقية بشأن الملف النووي الإيراني.
ونشرت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم الجمعة، بيانًا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلاله أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.
السفير تميم خلاف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الخارجية المصرية توضح لـ"سبوتنيك" دورها في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين إيران ووكالة الطاقة
17 سبتمبر 2025, 17:28 GMT
وأكد عبد العاطي أهمية "مواصلة البناء على التطور الإيجابي، الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر، خلال السنوات القادمة، في ظل تحسن المناخ الاستثماري في مصر، وحالة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تمت خلال السنوات الأخيرة".
وبحسب البيان، تناول الاتصال الجهود المبذولة لخفض التصعيد وحدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، حيث أطلع عبد العاطي نظيرته البريطانية، على مجمل الاتصالات المصرية الرامية لاحتواء حالة التوتر المتصاعدة من خلال تحركات دبلوماسية نشطة.

وجدد وزير الخارجية المصري التأكيد على "أهمية التوصل لتسوية توافقية بشأن الملف النووي الإيراني تعالج شواغل كافة الأطراف"، داعيًا إلى "تضافر الجهود الإقليمية والدولية خلال هذه المرحلة الدقيقة لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والتنمية".

وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إلى "الاحترام المتبادل" قبل بدء المفاوضات مع موفدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سلطنة عُمان.
وكتب عراقجي، الذي يمثل بلاده في هذه المفاوضات، عبر منصة "إكس": "إيران تدخل الدبلوماسية بعينين مفتوحتين وذاكرة راسخة عن العام الماضي"، مؤكدا أنه "يجب الإيفاء بالتعهدات. المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة ليست كلمات فارغة، بل شروط وأسس لا بدّ منها لاتفاق دائم".
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
مفاوضات مسقط اليوم.. هل تقترب واشنطن وطهران من اتفاق نووي جديد؟
07:15 GMT
ووصل عراقجي إلى سلطنة عُمان، مساء أمس الخميس، لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، ومن المقرر أن يلتقي عراقجي بمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، فيما تسعى واشنطن إلى إحراز تقدم دبلوماسي في الملف النووي الإيراني وقضايا أخرى.
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала