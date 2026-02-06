https://sarabic.ae/20260206/الولايات-المتحدة-تخصص-6-ملايين-دولار-مساعدة-للشعب-الكوبي-1110038765.html

الولايات المتحدة تخصص 6 ملايين دولار مساعدة للشعب الكوبي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 6 ملايين دولار كمساعدة إنسانية مباشرة للشعب الكوبي.

وذكر بيان رسمي صادر عن الوزارة: "بناءً على النجاح الذي حققه الشراكة المعلنة حديثًا مع الكنيسة الكاثوليكية ومنظمة 'كاريتاس'، تعلن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب عن تخصيص 6 ملايين دولار إضافية كمساعدة مباشرة للشعب الكوبي".وأوضح البيان أن حزمة الدعم الجديدة "ستُقدّم عبر القناة نفسها التي وُزّعت من خلالها الملايين الثلاثة الأولى من المساعدات، على أن تُنقل شحنات إنسانية مُعدة مسبقًا من مدينة ميامي وتُوزّع في كوبا بواسطة ممثلي الرعايا المحليين".وكان رئيس كوبا ميغيل دياس-كانيل قد صرح الأربعاء أن هافانا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول أي قضايا ذات اهتمام متبادل، مشيرًا إلى أن الجمهورية لا تمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي.ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 كانون الثاني/يناير مرسومًا يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تبيع أو تزوّد كوبا بالنفط، كما أعلن حالة الطوارئ مستندًا إلى ما وصفه بـ"التهديد للأمن القومي الأميركي المنبثق من هافانا".

