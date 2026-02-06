https://sarabic.ae/20260206/الولايات-المتحدة-تخصص-6-ملايين-دولار-مساعدة-للشعب-الكوبي-1110038765.html
الولايات المتحدة تخصص 6 ملايين دولار مساعدة للشعب الكوبي
الولايات المتحدة تخصص 6 ملايين دولار مساعدة للشعب الكوبي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 6 ملايين دولار كمساعدة إنسانية مباشرة للشعب الكوبي. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T00:37+0000
2026-02-06T00:37+0000
2026-02-06T00:37+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كوبا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109823430_0:22:1001:585_1920x0_80_0_0_cbd474cf0382ebe3ac2eaf296aa9e213.jpg
وذكر بيان رسمي صادر عن الوزارة: "بناءً على النجاح الذي حققه الشراكة المعلنة حديثًا مع الكنيسة الكاثوليكية ومنظمة 'كاريتاس'، تعلن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب عن تخصيص 6 ملايين دولار إضافية كمساعدة مباشرة للشعب الكوبي".وأوضح البيان أن حزمة الدعم الجديدة "ستُقدّم عبر القناة نفسها التي وُزّعت من خلالها الملايين الثلاثة الأولى من المساعدات، على أن تُنقل شحنات إنسانية مُعدة مسبقًا من مدينة ميامي وتُوزّع في كوبا بواسطة ممثلي الرعايا المحليين".وكان رئيس كوبا ميغيل دياس-كانيل قد صرح الأربعاء أن هافانا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول أي قضايا ذات اهتمام متبادل، مشيرًا إلى أن الجمهورية لا تمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي.ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 كانون الثاني/يناير مرسومًا يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تبيع أو تزوّد كوبا بالنفط، كما أعلن حالة الطوارئ مستندًا إلى ما وصفه بـ"التهديد للأمن القومي الأميركي المنبثق من هافانا".
https://sarabic.ae/20260127/ترامب-كوبا-باتت-قريبة-جدا-من-الانهيار-بعد-توقف-النفط-الفنزويلي-1109710660.html
الولايات المتحدة الأمريكية
كوبا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109823430_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_a35f50e055312cfded9f73b1b09c38ff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, كوبا
الولايات المتحدة الأمريكية, كوبا
الولايات المتحدة تخصص 6 ملايين دولار مساعدة للشعب الكوبي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 6 ملايين دولار كمساعدة إنسانية مباشرة للشعب الكوبي.
وذكر بيان رسمي صادر عن الوزارة: "بناءً على النجاح الذي حققه الشراكة المعلنة حديثًا مع الكنيسة الكاثوليكية ومنظمة 'كاريتاس'، تعلن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب عن تخصيص 6 ملايين دولار إضافية كمساعدة مباشرة للشعب الكوبي".
وأوضح البيان أن حزمة الدعم الجديدة "ستُقدّم عبر القناة نفسها التي وُزّعت من خلالها الملايين الثلاثة الأولى من المساعدات، على أن تُنقل شحنات إنسانية مُعدة مسبقًا من مدينة ميامي وتُوزّع في كوبا بواسطة ممثلي الرعايا المحليين
".
وكان رئيس كوبا ميغيل دياس-كانيل قد صرح الأربعاء أن هافانا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول أي قضايا ذات اهتمام متبادل، مشيرًا إلى أن الجمهورية لا تمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 كانون الثاني/يناير مرسومًا يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على واردات الدول
التي تبيع أو تزوّد كوبا بالنفط، كما أعلن حالة الطوارئ مستندًا إلى ما وصفه بـ"التهديد للأمن القومي الأميركي المنبثق من هافانا".