واشنطن تعلن إرسال فريق خبراء إلى أول اجتماع لكبار المسؤولين في قمة "أبيك" 2026 بالصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وجاء في البيان: "ترسل الولايات المتحدة فريقًا من الخبراء، بقيادة المسؤول الأمريكي الرفيع كيسي مايس، وبمشاركة القائمة بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة الدولية والشؤون العلمية، روث بيري، إلى الاجتماع الأول لكبار مسؤولي منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2026 والاجتماعات ذات الصلة (SOM1) في مدينة قوانغتشو الصينية، في الفترة من 1 إلى 10 فبراير(شباط)".وتابع البيان: "يُعدّ منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) عنصرا أساسيا في انتهاج سياسات "أمريكا أولًا" الخارجية والتجارية والاستثمارية التي تُعزز ازدهار الولايات المتحدة من خلال إزالة الحواجز أمام الأعمال، ودعم التجارة العادلة والمتبادلة، ومساندة نمو الوظائف".جدير بالذكر أن كتلة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) تشكل 50 في المئة من التجارة العالمية و61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.بوتين يقبل دعوة شي جين بينغ لزيارة الصين في النصف الأول من عام 2026ترامب يكشف عن لقاء مع شي جين بينغ
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سترسل فريقًا من الخبراء إلى الاجتماع الأول لكبار مسؤولي منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين.
وجاء في البيان: "ترسل الولايات المتحدة فريقًا من الخبراء، بقيادة المسؤول الأمريكي الرفيع كيسي مايس، وبمشاركة القائمة بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة الدولية والشؤون العلمية، روث بيري، إلى الاجتماع الأول لكبار مسؤولي منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2026 والاجتماعات ذات الصلة (SOM1) في مدينة قوانغتشو الصينية، في الفترة من 1 إلى 10 فبراير(شباط)".
وأضافت الوزارة أن واشنطن تعتزم، خلال الاجتماع، تعزيز جهودها لفتح الأسواق الآسيوية أمام الصادرات الأمريكية.
وتابع البيان: "يُعدّ منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) عنصرا أساسيا في انتهاج سياسات "أمريكا أولًا" الخارجية والتجارية والاستثمارية التي تُعزز ازدهار الولايات المتحدة من خلال إزالة الحواجز أمام الأعمال، ودعم التجارة العادلة والمتبادلة، ومساندة نمو الوظائف".
جدير بالذكر أن كتلة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) تشكل 50 في المئة من التجارة العالمية و61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
