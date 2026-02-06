https://sarabic.ae/20260206/واشنطن-تعلن-إرسال-فريق-خبراء-إلى-أول-اجتماع-لكبار-المسؤولين-في-قمة-أبيك-2026-بالصين-1110083119.html

واشنطن تعلن إرسال فريق خبراء إلى أول اجتماع لكبار المسؤولين في قمة "أبيك" 2026 بالصين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سترسل فريقًا من الخبراء إلى الاجتماع الأول لكبار مسؤولي منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا... 06.02.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في البيان: "ترسل الولايات المتحدة فريقًا من الخبراء، بقيادة المسؤول الأمريكي الرفيع كيسي مايس، وبمشاركة القائمة بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة الدولية والشؤون العلمية، روث بيري، إلى الاجتماع الأول لكبار مسؤولي منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2026 والاجتماعات ذات الصلة (SOM1) في مدينة قوانغتشو الصينية، في الفترة من 1 إلى 10 فبراير(شباط)".وتابع البيان: "يُعدّ منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) عنصرا أساسيا في انتهاج سياسات "أمريكا أولًا" الخارجية والتجارية والاستثمارية التي تُعزز ازدهار الولايات المتحدة من خلال إزالة الحواجز أمام الأعمال، ودعم التجارة العادلة والمتبادلة، ومساندة نمو الوظائف".جدير بالذكر أن كتلة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) تشكل 50 في المئة من التجارة العالمية و61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.بوتين يقبل دعوة شي جين بينغ لزيارة الصين في النصف الأول من عام 2026ترامب يكشف عن لقاء مع شي جين بينغ

