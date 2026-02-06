عربي
أمساليوم
بث مباشر
4 دول عربية تتصدر أكبر صفقات الطاقة المتجددة في يناير 2026
4 دول عربية تتصدر أكبر صفقات الطاقة المتجددة في يناير 2026
سبوتنيك عربي
شهدت قائمة أضخم صفقات الطاقة المتجددة خلال يناير/ كانون الثاني 2026 نشاطا استثنائيا، إذ تم توقيع اتفاقيات كبرى في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة، وتصدرت 4 دول عربية قائمة أكبر هذه الصفقات.
2026-02-06T13:31+0000
2026-02-06T13:31+0000
روسيا
طاقة متجددة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102420774_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_0853d24f289162e35019400a07bb9920.png
وأظهرت الصفقات المُعلَن عنها خلال الشهر الفائت، تزايد ثقة المستثمرين في مشاريع الطاقة النظيفة، خاصة في الأسواق الناشئة، مع تركيز متزايد على توطين الصناعات المرتبطة بالمصادر المتجددة، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتحقيق أمن طاقي مستدام على المدى البعيد.كما كشفت خريطة توزيع هذه الصفقات عن بروز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز عالمي رائد في صناعة الطاقة المتجددة، حيث برزت مصر والإمارات وسلطنة عُمان كلاعبين محوريين، في ظل تدفقات استثمارية متزايدة من أوروبا وآسيا نحو هذا القطاع الاستراتيجي، ما يعكس تحولا جيوسياسيا في مسارات التحول الطاقي العالمي.وتضمنت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في يناير 2026 ما يلي:مجمع لإنتاج الخلايا الشمسية في مصر يستهدف هذا المشروع إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الخلايا الشمسية، وسيعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 غيغاواط سنويًا، ويعد من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في يناير 2026، وتم توقيع الاتفاق مع شركة "سوتشو ويتشنغ" الصينية، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت وبحضور شركاء محليين، تبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع نحو 15.5 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار أمريكي)، ويُقام على مساحة 280 ألف متر مربع.صفقة "مصدر" في أوزبكستان أعلنت شركة "مصدر" الإماراتية، في أوزباكستان، عن إكمال الإغلاق المالي لمشروع "غوزار" للطاقة الشمسية، وذلك بقدر 300 ميغاواط وسيكون مدعوما بنظام بطاريات تخزين بسعة 75 ميغاواط/ساعة، ويبلغ حجم التمويل 2.8 تريليون سوم أوزبكي(225 مليون دولار أمريكي)، وبمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الآسيوي، إلى جانب صناديق دولية داعمة للعمل المناخي.مصنع توربينات رياح في سلطنة عمانيعتبر مشروع إنشاء مصنع لتوربينات الرياح في سلطنة عمان، خطوة هامة تستهدف توطين التقنيات النظيفة وبناء سلاسل قيمة صناعية مستدامة داخل البلاد، ووقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقيات مع شركة "موارد توربين"، وبموجب الاتفاقيات، حصلت شركة موارد توربين على 3 قطع أراض بحق الانتفاع، ستكون مقرا لمصنع التوربينات، وتُقدّر الاستثمارات الأولية بنحو 96 مليون ريال عماني (250 مليون دولار أمريكي).محطة شمسية بحقل نفطي عراقييهدف المشروع إلى توفير الكهرباء النظيفة لتشغيل مرافق الحقل، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستعمَل في توليد الطاقة، وخفض الضغط على الشبكة الوطنية، وشهدت محافظة ميسان العراقية افتتاح المرحلة الأولى من محطة شمسية بقدرة 10 ميغاواط داخل حقل "البازركان" النفطي، وتقدّر كلفة المرحلة الأولى بنحو 15 مليار دينار عراقي (11.5 مليون دولار أمريكي).مشروع طاقة رياح في ألمانياأعلنت شركة "فاتنفول" السويدية قرار الاستثمار النهائي لتطوير مزرعتي رياح بحريتين في بحر الشمال تحت مسمى مشروع "نوردليخت"، ويضم المشروع مزرعتي "نوردليخت 1" و"نوردليخت 2"، مع خطط لجعل الأولى أكبر مزرعة رياح بحرية في ألمانيا، بعد حصولها على الموافقات التنظيمية النهائية، وتُقدّر الاستثمارات الإجمالية بنحو 3.7 مليار يورو (4 مليارات دولار أمريكي).السعودية وتركيا توقعان اتفاقية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة"النفط الليبية" تلمح لمفاجأة بالربع الثاني من 2026 وخطط لرفع إنتاج الغاز المسال
https://sarabic.ae/20260205/بمشاركة-روسية-بدء-بناء-محطة-الطاقة-النووية-باكش-2-في-المجر-1110012098.html
https://sarabic.ae/20260205/صدارة-عربية-ضمن-أكبر-7-صفقات-غاز-في-يناير-2026-1110007996.html
شهدت قائمة أضخم صفقات الطاقة المتجددة خلال يناير/ كانون الثاني 2026 نشاطا استثنائيا، إذ تم توقيع اتفاقيات كبرى في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة، وتصدرت 4 دول عربية قائمة أكبر هذه الصفقات.
وأظهرت الصفقات المُعلَن عنها خلال الشهر الفائت، تزايد ثقة المستثمرين في مشاريع الطاقة النظيفة، خاصة في الأسواق الناشئة، مع تركيز متزايد على توطين الصناعات المرتبطة بالمصادر المتجددة، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتحقيق أمن طاقي مستدام على المدى البعيد.

أظهرت البيانات أن أكبر صفقات الطاقة المتجددة المُبرمة في يناير 2026 تجاوزت نطاق مشروعات التوليد التقليدية، لتشمل مجالات متكاملة مثل التصنيع المحلي للمعدات، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وأنظمة تخزين الطاقة، ودمج مصادر الطاقة النظيفة مع القطاع الصناعي، بما يُسهم في رفع القيمة المضافة الاقتصادية وتعزيز الاستقلالية التكنولوجية.

كما كشفت خريطة توزيع هذه الصفقات عن بروز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز عالمي رائد في صناعة الطاقة المتجددة، حيث برزت مصر والإمارات وسلطنة عُمان كلاعبين محوريين، في ظل تدفقات استثمارية متزايدة من أوروبا وآسيا نحو هذا القطاع الاستراتيجي، ما يعكس تحولا جيوسياسيا في مسارات التحول الطاقي العالمي.
وتضمنت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في يناير 2026 ما يلي:
مصر (اتفاقيات لبناء مجمع إنتاج خلايا شمسية، ومشروع إنيرجي فالي).
الإمارات (صفقة لبناء محطة طاقة شمسية في أوزبكستان).
العراق (صفقة لبناء محطة طاقة شمسية بحقل نفطي).
سلطنة عمان (صفقة لبناء مصنع توربينات رياح).
ألمانيا (مشروع طاقة رياح عملاق).
مشروع محطة الطاقة النووية باكش-2 في المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
بمشاركة روسية... بدء بناء محطة الطاقة النووية "باكش-2" في المجر
أمس, 10:21 GMT

مجمع لإنتاج الخلايا الشمسية في مصر

يستهدف هذا المشروع إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الخلايا الشمسية، وسيعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 غيغاواط سنويًا، ويعد من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في يناير 2026، وتم توقيع الاتفاق مع شركة "سوتشو ويتشنغ" الصينية، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت وبحضور شركاء محليين، تبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع نحو 15.5 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار أمريكي)، ويُقام على مساحة 280 ألف متر مربع.

صفقة "مصدر" في أوزبكستان

أعلنت شركة "مصدر" الإماراتية، في أوزباكستان، عن إكمال الإغلاق المالي لمشروع "غوزار" للطاقة الشمسية، وذلك بقدر 300 ميغاواط وسيكون مدعوما بنظام بطاريات تخزين بسعة 75 ميغاواط/ساعة، ويبلغ حجم التمويل 2.8 تريليون سوم أوزبكي(225 مليون دولار أمريكي)، وبمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الآسيوي، إلى جانب صناديق دولية داعمة للعمل المناخي.
غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
صدارة عربية ضمن أكبر 7 صفقات غاز في يناير 2026
أمس, 08:04 GMT

مصنع توربينات رياح في سلطنة عمان

يعتبر مشروع إنشاء مصنع لتوربينات الرياح في سلطنة عمان، خطوة هامة تستهدف توطين التقنيات النظيفة وبناء سلاسل قيمة صناعية مستدامة داخل البلاد، ووقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقيات مع شركة "موارد توربين"، وبموجب الاتفاقيات، حصلت شركة موارد توربين على 3 قطع أراض بحق الانتفاع، ستكون مقرا لمصنع التوربينات، وتُقدّر الاستثمارات الأولية بنحو 96 مليون ريال عماني (250 مليون دولار أمريكي).

محطة شمسية بحقل نفطي عراقي

يهدف المشروع إلى توفير الكهرباء النظيفة لتشغيل مرافق الحقل، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستعمَل في توليد الطاقة، وخفض الضغط على الشبكة الوطنية، وشهدت محافظة ميسان العراقية افتتاح المرحلة الأولى من محطة شمسية بقدرة 10 ميغاواط داخل حقل "البازركان" النفطي، وتقدّر كلفة المرحلة الأولى بنحو 15 مليار دينار عراقي (11.5 مليون دولار أمريكي).

مشروع طاقة رياح في ألمانيا

أعلنت شركة "فاتنفول" السويدية قرار الاستثمار النهائي لتطوير مزرعتي رياح بحريتين في بحر الشمال تحت مسمى مشروع "نوردليخت"، ويضم المشروع مزرعتي "نوردليخت 1" و"نوردليخت 2"، مع خطط لجعل الأولى أكبر مزرعة رياح بحرية في ألمانيا، بعد حصولها على الموافقات التنظيمية النهائية، وتُقدّر الاستثمارات الإجمالية بنحو 3.7 مليار يورو (4 مليارات دولار أمريكي).
السعودية وتركيا توقعان اتفاقية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة
"النفط الليبية" تلمح لمفاجأة بالربع الثاني من 2026 وخطط لرفع إنتاج الغاز المسال
