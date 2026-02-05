https://sarabic.ae/20260205/صدارة-عربية-ضمن-أكبر-7-صفقات-غاز-في-يناير-2026-1110007996.html

صدارة عربية ضمن أكبر 7 صفقات غاز في يناير 2026

سبوتنيك عربي

شهد يناير/كانون الثاني 2026، حركة نشطة في سوق صفقات الغاز العالمية، مع تنافس عدد من الدول على إبرام عقود ضخمة، ومن بين هذه الدول، تصدرت دول عربية قائمة أكبر...

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

ناقلة غاز

توريد غاز

قطاع الطاقة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105650943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f959f24416851a7b33bf67c5a73ca95.jpg

تصدّر المشهد من حيث الحضور والتأثير، كل من الإمارات والأردن، حيث امتزجت الاتفاقيات المبرمة بين البعدين الاقتصادي والسياسي، ما يشير إلى أن أبرز صفقات الغاز في يناير 2026، لم تكن مجرد عقود تجارية تقليدية، بل تمثلت كأدوات نفوذ طاقي ذي دلالات استراتيجية.وتضمنت أكبر صفقات الغاز في شهر يناير 2026 ما يلي:وتعد الصفقة التي أبرمها الأردن (بيع غاز حقل الريشة الأردني)إحدى أكبر صفقات الغاز في يناير 2026، حيث يتم الاستفادة من الموارد الوطنية الأردنية وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة ذات التكلفة العالية.وفي كردستان العراق، يعد حقل "جمجال" أحد أهم المشاريع الواعدة، ووقعت اتفاقيات لتوريد الغاز ذي الانبعاثات المنحفضة إلى معامل الحديد والإسمنت.ويواصل لبنان جهوده في استقطاب الاستثمارات الدولية، للتنقيب عن الغاز، لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة، وأبرم لبنان عقدًا مع "توتال إنرجي" و"قطر للطاقة"، وتندرج هذه الاتفاقية ضمن أكبر صفقات الغاز في يناير 2025.ووُقّعت صفقة غاز تركية طويلة الأجل، بين تركيا وأذربيجان، بحيث يتم تصدير ملياري متر مكعب سنويا، ويتم نقل الغاز عبر خط أنابيب جنوب القوقاز، وذلك بحسب منصة "الطاقة".وبدورها وقّعت كل من مصر وقطر مذكرة تفاهم لتوريد شحنات من الغاز المسال إلى مصر، ما يعكس التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة وتأمين احتياجات السوق المصرية.حاكم إقليم صوماليلاند: نتوقع إبرام اتفاقية تجارية مع إسرائيلدولة عربية ضمن الـ 10 الأوائل في احتياطيات الغاز الطبيعي لعام 2025 والأولى أفريقيا

