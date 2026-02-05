عربي
صدارة عربية ضمن أكبر 7 صفقات غاز في يناير 2026
صدارة عربية ضمن أكبر 7 صفقات غاز في يناير 2026
شهد يناير/كانون الثاني 2026، حركة نشطة في سوق صفقات الغاز العالمية، مع تنافس عدد من الدول على إبرام عقود ضخمة، ومن بين هذه الدول، تصدرت دول عربية قائمة أكبر صفقات الغاز هذه.

أظهرت الصفقات المعلنة خلال الشهر تزايد الدور المحوري للغاز الطبيعي والغاز المسال في مزيج الطاقة العالمي، إذ تسعى دول منتجة ومستوردة إلى إبرام اتفاقات طويلة الأجل تهدف إلى تخفيف التقلبات السعرية وتعزيز أمن الإمدادات، في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق.

تصدّر المشهد من حيث الحضور والتأثير، كل من الإمارات والأردن، حيث امتزجت الاتفاقيات المبرمة بين البعدين الاقتصادي والسياسي، ما يشير إلى أن أبرز صفقات الغاز في يناير 2026، لم تكن مجرد عقود تجارية تقليدية، بل تمثلت كأدوات نفوذ طاقي ذي دلالات استراتيجية.
وتضمنت أكبر صفقات الغاز في شهر يناير 2026 ما يلي:
الإمارات (صفقة مع الهند، واستحواذ في الولايات المتحدة)
الأردن (صفقة لبيع غاز حقل الريشة)
العراق (عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز من حقل فب إقليم كردستان)
لبنان (تحالف ينقب عن الغاز)
قطر (صفقة ضمن توسعة حقل الشمال، وصفقة لتوريد الغاز المسال لمصر)
تركيا (صفقة غاز طويلة الأجل)
مصر (صفقة لشراء الغاز المسال القطري)
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
"النفط الليبية" تلمح لمفاجأة بالربع الثاني من 2026 وخطط لرفع إنتاج الغاز المسال
3 فبراير, 16:48 GMT

ويتصاعد دور الإمارات العربية المتحدة في أسواق الطاقة الآسيوية، بعد أن قامت بتوقيع اتفاقية كأول عقد عربي لتصدير الغاز المسال خلال العام، ووقعت شركة "أدنوك"(الإماراتية) للغاز اتفاقية بيع وشراء لمدة 10 سنوات مع شركة "هندوستان" بتروليوم الهندية، بالإضافة إلى استحواذها على حصة إضافية في مشروع "ريو غراندي" للغاز المسال في ولاية تكساس الأمريكية، تحت مسمى صفقة " إكس آر جي".

وتعد الصفقة التي أبرمها الأردن (بيع غاز حقل الريشة الأردني)إحدى أكبر صفقات الغاز في يناير 2026، حيث يتم الاستفادة من الموارد الوطنية الأردنية وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة ذات التكلفة العالية.
وفي كردستان العراق، يعد حقل "جمجال" أحد أهم المشاريع الواعدة، ووقعت اتفاقيات لتوريد الغاز ذي الانبعاثات المنحفضة إلى معامل الحديد والإسمنت.

ويمثل حصول شركة "تشيودا" اليابانية على عقد التصميم الهندسي للمنشآت البرية في "حقل الشمال القطري" الذي يعد أحد أكبر مشروعات الغاز المسال في العالم، نقلة مهمة ونوعية لتوسع الحقل.

ويواصل لبنان جهوده في استقطاب الاستثمارات الدولية، للتنقيب عن الغاز، لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة، وأبرم لبنان عقدًا مع "توتال إنرجي" و"قطر للطاقة"، وتندرج هذه الاتفاقية ضمن أكبر صفقات الغاز في يناير 2025.
ووُقّعت صفقة غاز تركية طويلة الأجل، بين تركيا وأذربيجان، بحيث يتم تصدير ملياري متر مكعب سنويا، ويتم نقل الغاز عبر خط أنابيب جنوب القوقاز، وذلك بحسب منصة "الطاقة".
وبدورها وقّعت كل من مصر وقطر مذكرة تفاهم لتوريد شحنات من الغاز المسال إلى مصر، ما يعكس التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة وتأمين احتياجات السوق المصرية.
حاكم إقليم صوماليلاند: نتوقع إبرام اتفاقية تجارية مع إسرائيل
دولة عربية ضمن الـ 10 الأوائل في احتياطيات الغاز الطبيعي لعام 2025 والأولى أفريقيا
