https://sarabic.ae/20260203/دولة-عربية-ضمن-الـ-10-الأوائل-في-احتياطيات-الغاز-الطبيعي-لعام-2025-والأولى-أفريقيا-1109953099.html

دولة عربية ضمن الـ 10 الأوائل في احتياطيات الغاز الطبيعي لعام 2025 والأولى أفريقيا

دولة عربية ضمن الـ 10 الأوائل في احتياطيات الغاز الطبيعي لعام 2025 والأولى أفريقيا

سبوتنيك عربي

جاءت الجزائر ضمن قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكا لاحتياطيات الغاز الطبيعي خلال عام 2025، محتلة المرتبة الرابعة عربيا، في وقت يواصل فيه الغاز الطبيعي الجزائري... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-03T16:33+0000

2026-02-03T16:33+0000

2026-02-03T16:33+0000

الجزائر

قطاع الطاقة

العالم

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085082727_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_049821771a46c72b5bc52f312219932d.jpg

وبلغت احتياطيات الجزائر المؤكدة من الغاز الطبيعي نحو158.91 تريليون قدم مكعبة خلال 2025، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه نحو 159.05 تريليون قدم مكعبة، بحسب تقديرات منصة "أويل آند غاز جورنال" المتخصصة.ويبلغ الإنتاج السنوي الحالي للغاز الطبيعي في الجزائر نحو 140 مليار متر مكعب، بقيمة صادرات تناهز 13 مليار دولار سنويا، ما يعكس الدور المحوري للغاز في مزيج الصادرات الطاقوية الجزائرية.ويتوقع التقرير أن يصل إنتاج الجزائر من الغاز في عام 2026 إلى نحو 10 مليارات قدم مكعبة يوميا، مع استقرار إنتاج النفط الخام عند مستوى يقارب مليون برميل يوميا، في توجه استراتيجي يمنح أولوية أكبر للغاز باعتباره المورد الأكثر طلبا في الأسواق الأوروبية والإقليمية خلال المرحلة المقبلة.وعلى المدى المتوسط، تسعى الجزائر إلى رفع إنتاجها السنوي من الغاز إلى 200 مليار متر مكعب خلال السنوات الخمس المقبلة، نصفها موجه للتصدير، وهو هدف يبقى مرتبطا بوتيرة تطوير المشاريع الجديدة، وتحسين البنية التحتية، والحفاظ على جاذبية الإطار الاستثماري والتنظيمي.وفي السياق نفسه، تتصدر قطر قائمة الدول العربية الأكثر امتلاكا لاحتياطيات الغاز خلال 2025 باحتياطيات بلغت 842.62 تريليون قدم مكعبة، تليها السعودية في المركز الثاني، ثم الإمارات ثالثا، بينما حلت الجزائر رابعة، متبوعة بكل من العراق، مصر، الكويت، ليبيا، عُمان، واليمن.وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي احتياطيات الغاز العربية المؤكدة إلى نحو 2015 تريليون قدم مكعبة خلال 2025، مقارنة بـ1997 تريليون قدم مكعبة في 2024، في مؤشر على نجاح استراتيجيات تطوير الحقول وزيادة أنشطة الاستكشاف لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

https://sarabic.ae/20260123/الجزائر-تعزز-ريادتها-بإمدادات-الغاز-إلى-أوروبا-في-2025-ما-تأثير-هذا-على-العلاقات-الدولية؟-1109569995.html

https://sarabic.ae/20250929/قصة-نجاح-من-قلب-الصحراء-خطوة-جزائرية-مهمة-في-قطاع-الطاقة-النظيفة------1105388836.html

https://sarabic.ae/20250909/وزارة-الطاقة-الروسية-الجزائر-تدعو-روسيا-للمشاركة-في-مناقصات-جديدة-لتطوير-حقول-النفط-والغاز-1104670807.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, قطاع الطاقة, العالم, العالم العربي, اقتصاد