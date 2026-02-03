عربي
دولة عربية ضمن الـ 10 الأوائل في احتياطيات الغاز الطبيعي لعام 2025 والأولى أفريقيا
دولة عربية ضمن الـ 10 الأوائل في احتياطيات الغاز الطبيعي لعام 2025 والأولى أفريقيا
جاءت الجزائر ضمن قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكا لاحتياطيات الغاز الطبيعي خلال عام 2025، محتلة المرتبة الرابعة عربيا، في وقت يواصل فيه الغاز الطبيعي الجزائري... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
وبلغت احتياطيات الجزائر المؤكدة من الغاز الطبيعي نحو158.91 تريليون قدم مكعبة خلال 2025، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه نحو 159.05 تريليون قدم مكعبة، بحسب تقديرات منصة "أويل آند غاز جورنال" المتخصصة.ويبلغ الإنتاج السنوي الحالي للغاز الطبيعي في الجزائر نحو 140 مليار متر مكعب، بقيمة صادرات تناهز 13 مليار دولار سنويا، ما يعكس الدور المحوري للغاز في مزيج الصادرات الطاقوية الجزائرية.ويتوقع التقرير أن يصل إنتاج الجزائر من الغاز في عام 2026 إلى نحو 10 مليارات قدم مكعبة يوميا، مع استقرار إنتاج النفط الخام عند مستوى يقارب مليون برميل يوميا، في توجه استراتيجي يمنح أولوية أكبر للغاز باعتباره المورد الأكثر طلبا في الأسواق الأوروبية والإقليمية خلال المرحلة المقبلة.وعلى المدى المتوسط، تسعى الجزائر إلى رفع إنتاجها السنوي من الغاز إلى 200 مليار متر مكعب خلال السنوات الخمس المقبلة، نصفها موجه للتصدير، وهو هدف يبقى مرتبطا بوتيرة تطوير المشاريع الجديدة، وتحسين البنية التحتية، والحفاظ على جاذبية الإطار الاستثماري والتنظيمي.وفي السياق نفسه، تتصدر قطر قائمة الدول العربية الأكثر امتلاكا لاحتياطيات الغاز خلال 2025 باحتياطيات بلغت 842.62 تريليون قدم مكعبة، تليها السعودية في المركز الثاني، ثم الإمارات ثالثا، بينما حلت الجزائر رابعة، متبوعة بكل من العراق، مصر، الكويت، ليبيا، عُمان، واليمن.وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي احتياطيات الغاز العربية المؤكدة إلى نحو 2015 تريليون قدم مكعبة خلال 2025، مقارنة بـ1997 تريليون قدم مكعبة في 2024، في مؤشر على نجاح استراتيجيات تطوير الحقول وزيادة أنشطة الاستكشاف لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
جاءت الجزائر ضمن قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكا لاحتياطيات الغاز الطبيعي خلال عام 2025، محتلة المرتبة الرابعة عربيا، في وقت يواصل فيه الغاز الطبيعي الجزائري ترسيخ مكانته كأحد أهم صادرات البلاد نحو الأسواق الأوروبية والعالمية.
وبلغت احتياطيات الجزائر المؤكدة من الغاز الطبيعي نحو158.91 تريليون قدم مكعبة خلال 2025، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه نحو 159.05 تريليون قدم مكعبة، بحسب تقديرات منصة "أويل آند غاز جورنال" المتخصصة.
في السياق ذاته، تواصل الجزائرالحفاظ على موقعها كأكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا، مع استقرار إنتاجها من المحروقات على المدى القصير والمتوسط، رغم التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية وتسارع التحولات الطاقوية، بحسب تقرير "حالة الطاقة الإفريقية"، الصادر عن الغرفة الإفريقية للطاقة.
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
الجزائر تعزز ريادتها بإمدادات الغاز إلى أوروبا في 2025... ما تأثير هذا على العلاقات الدولية؟
23 يناير, 19:33 GMT
ويبلغ الإنتاج السنوي الحالي للغاز الطبيعي في الجزائر نحو 140 مليار متر مكعب، بقيمة صادرات تناهز 13 مليار دولار سنويا، ما يعكس الدور المحوري للغاز في مزيج الصادرات الطاقوية الجزائرية.

وفي إطار تعزيز قدراتها الإنتاجية، تستهدف شركة "سوناطراك" الوطنية، ضمن برنامجها الاستراتيجي لآفاق 2060–2065، الحفاظ على مستوى إنتاج الغاز عند 160 مليار متر مكعب سنويًا لتلبية الطلبين المحلي والدولي. كما تعتزم الشركة استثمار نحو 42 مليار دولار خلال الفترة 2023–2027، يخصص منها نحو 77% لتطوير أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بهدف توسيع قاعدة الاحتياطيات وزيادة الإنتاج الأولي.

ويتوقع التقرير أن يصل إنتاج الجزائر من الغاز في عام 2026 إلى نحو 10 مليارات قدم مكعبة يوميا، مع استقرار إنتاج النفط الخام عند مستوى يقارب مليون برميل يوميا، في توجه استراتيجي يمنح أولوية أكبر للغاز باعتباره المورد الأكثر طلبا في الأسواق الأوروبية والإقليمية خلال المرحلة المقبلة.
ألواح طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
قصة نجاح من قلب الصحراء... خطوة جزائرية مهمة في قطاع الطاقة النظيفة
29 سبتمبر 2025, 07:50 GMT
وعلى المدى المتوسط، تسعى الجزائر إلى رفع إنتاجها السنوي من الغاز إلى 200 مليار متر مكعب خلال السنوات الخمس المقبلة، نصفها موجه للتصدير، وهو هدف يبقى مرتبطا بوتيرة تطوير المشاريع الجديدة، وتحسين البنية التحتية، والحفاظ على جاذبية الإطار الاستثماري والتنظيمي.
عالميا، تواصل الجزائر تعزيز مكانتها كمورد موثوق للغاز، خاصة نحو أوروبا، واعتمادها على شبكة أنابيب استراتيجية مثل "ميدغاز وترانسميد"، إضافة إلى صادرات الغاز الطبيعي المسال. كما تمتلك البلاد احتياطيات ضخمة من الغاز الصخري تُقدّر بنحو 707 تريليونات قدم مكعبة قابلة للاستخراج، ما يضعها في المرتبة الثالثة عالميا.
محطة غاز طبيعي مسال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
وزارة الطاقة الروسية: الجزائر تدعو روسيا للمشاركة في مناقصات جديدة لتطوير حقول النفط والغاز
9 سبتمبر 2025, 17:54 GMT
وفي السياق نفسه، تتصدر قطر قائمة الدول العربية الأكثر امتلاكا لاحتياطيات الغاز خلال 2025 باحتياطيات بلغت 842.62 تريليون قدم مكعبة، تليها السعودية في المركز الثاني، ثم الإمارات ثالثا، بينما حلت الجزائر رابعة، متبوعة بكل من العراق، مصر، الكويت، ليبيا، عُمان، واليمن.
وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي احتياطيات الغاز العربية المؤكدة إلى نحو 2015 تريليون قدم مكعبة خلال 2025، مقارنة بـ1997 تريليون قدم مكعبة في 2024، في مؤشر على نجاح استراتيجيات تطوير الحقول وزيادة أنشطة الاستكشاف لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
