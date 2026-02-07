https://sarabic.ae/20260207/الإعلان-عن-اتفاقية-تجارية-مؤقتة-بين-أمريكا-والهند-1110091155.html

الإعلان عن اتفاقية تجارية "مؤقتة" بين ‏أمريكا والهند

الإعلان عن اتفاقية تجارية "مؤقتة" بين ‏أمريكا والهند

سبوتنيك عربي

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، توصل الولايات المتحدة الأمريكية والهند، إلى "إطار اتفاق تجاري مؤقت يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل وتحقيق المنافع المشتركة،... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-07T06:42+0000

2026-02-07T06:42+0000

2026-02-07T06:42+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الهند اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104449/49/1044494994_0:52:2960:1717_1920x0_80_0_0_36ab4cc50fddce9ba19fd7ef55d0b90f.jpg

وأكد بيان مشترك صادر عن واشنطن ونيودلهي، التزام الجانبين بـ"مواصلة مفاوضات اتفاق التجارة الثنائية"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في فبراير/ شباط 2025.وأوضح البيان أن "الهند ستقوم بإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، إضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والزراعية القادمة من الولايات المتحدة".في المقابل، أشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية متبادلة بنسبة 18% على بعض السلع الهندية، مع التزامها بإلغاء هذه الرسوم لاحقًا على عدد من السلع الأخرى".واتفق الطرفان أيضًا على "إزالة العوائق غير الجمركية، لا سيما في قطاعات الأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات الزراعية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التجاري بين البلدين".وأعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أمرًا تنفيذيًا يلغي بموجبه ابتداءً من اليوم السبت، الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 بالمئة المفروضة على الواردات الهندية، معللًا ذلك بـ"توقف نيودلهي عن شراء النفط الروسي"، على حد زعمه.وكشف وزير التجارة الهندي بييوش غويال، أول أمس الخميس، أن الهند والولايات المتحدة الأمريكية، "قد توقعان بيانًا مشتركًا حول اتفاق تجاري ثنائي خلال الأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الهند بنسبة 18 بالمئة ستدخل حيّز التنفيذ بعد توقيع البيان المشترك.وكان ترامب، صرّح يوم الاثنين الماضي، أنه "وافق، بناءً على طلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على خفض الرسوم الجمركية على الهند إلى 18 بالمئة من نسبة 25 بالمئة السابقة، التي فُرضت بسبب شراء الهند للنفط الروسي".وكان كلٌ من ترامب ومودي، أعلنا في فبراير/ شباط العام الماضي، عن خطط لزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى أكثر من 500 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي.وبدأ التوتر التجاري بين واشنطن ونيودلهي يتصاعد منذ عام 2025، عندما أعلنت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات هندية. وجاءت الخطوة كجزء من سياسة أوسع لإعادة توازن العجز التجاري الأمريكي، وتخفيف ما اعتبرته واشنطن "حواجز غير متبادلة في السوق الهندية"، إضافة إلى "الاحتجاج" على شراء الهند للنفط الروسي.وفرضت واشنطن تعريفة أساسية بنسبة 25% على السلع الهندية التي تدخل السوق الأمريكية، مع استثناءات لبعض القطاعات، كالأدوية والإلكترونيات، لكن هذا الرقم تعرّض للتعديل، وفقًا للتطورات الدبلوماسية.

https://sarabic.ae/20250510/الصين-والولايات-المتحدة-تعرضان-الوساطة-لخفض-التصعيد-بين-الهند-وباكستان-1100368711.html

https://sarabic.ae/20230621/محلل-سياسي-يصعب-على-الولايات-المتحدة-إقناع-الهند-باتباع-سياسة-تأييد-الغرب-1078361179.html

https://sarabic.ae/20220805/الهند-تضاعف-وارداتها-من-روسيا-ثلاث-مرات-وتحبط-خطة-الولايات-المتحدة-لعزل-موسكو-1066016292.html

https://sarabic.ae/20250626/ترامب-الولايات-المتحدة-وقعت-اتفاقية-تجارية-مع-الصين-وقد-توقع-اتفاقية-أخرى-مع-الهند-1102112948.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم