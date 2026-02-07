الإعلان عن اتفاقية تجارية "مؤقتة" بين ‏أمريكا والهند

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260207/الإعلان-عن-اتفاقية-تجارية-مؤقتة-بين-أمريكا-والهند-1110091155.html
الإعلان عن اتفاقية تجارية "مؤقتة" بين ‏أمريكا والهند
الإعلان عن اتفاقية تجارية "مؤقتة" بين ‏أمريكا والهند
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، توصل الولايات المتحدة الأمريكية والهند، إلى "إطار اتفاق تجاري مؤقت يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل وتحقيق المنافع المشتركة،... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T06:42+0000
2026-02-07T06:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الهند اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104449/49/1044494994_0:52:2960:1717_1920x0_80_0_0_36ab4cc50fddce9ba19fd7ef55d0b90f.jpg
وأكد بيان مشترك صادر عن واشنطن ونيودلهي، التزام الجانبين بـ"مواصلة مفاوضات اتفاق التجارة الثنائية"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في فبراير/ شباط 2025.وأوضح البيان أن "الهند ستقوم بإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، إضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والزراعية القادمة من الولايات المتحدة".في المقابل، أشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية متبادلة بنسبة 18% على بعض السلع الهندية، مع التزامها بإلغاء هذه الرسوم لاحقًا على عدد من السلع الأخرى".واتفق الطرفان أيضًا على "إزالة العوائق غير الجمركية، لا سيما في قطاعات الأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات الزراعية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التجاري بين البلدين".وأعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أمرًا تنفيذيًا يلغي بموجبه ابتداءً من اليوم السبت، الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 بالمئة المفروضة على الواردات الهندية، معللًا ذلك بـ"توقف نيودلهي عن شراء النفط الروسي"، على حد زعمه.وكشف وزير التجارة الهندي بييوش غويال، أول أمس الخميس، أن الهند والولايات المتحدة الأمريكية، "قد توقعان بيانًا مشتركًا حول اتفاق تجاري ثنائي خلال الأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الهند بنسبة 18 بالمئة ستدخل حيّز التنفيذ بعد توقيع البيان المشترك.وكان ترامب، صرّح يوم الاثنين الماضي، أنه "وافق، بناءً على طلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على خفض الرسوم الجمركية على الهند إلى 18 بالمئة من نسبة 25 بالمئة السابقة، التي فُرضت بسبب شراء الهند للنفط الروسي".وكان كلٌ من ترامب ومودي، أعلنا في فبراير/ شباط العام الماضي، عن خطط لزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى أكثر من 500 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي.وبدأ التوتر التجاري بين واشنطن ونيودلهي يتصاعد منذ عام 2025، عندما أعلنت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات هندية. وجاءت الخطوة كجزء من سياسة أوسع لإعادة توازن العجز التجاري الأمريكي، وتخفيف ما اعتبرته واشنطن "حواجز غير متبادلة في السوق الهندية"، إضافة إلى "الاحتجاج" على شراء الهند للنفط الروسي.وفرضت واشنطن تعريفة أساسية بنسبة 25% على السلع الهندية التي تدخل السوق الأمريكية، مع استثناءات لبعض القطاعات، كالأدوية والإلكترونيات، لكن هذا الرقم تعرّض للتعديل، وفقًا للتطورات الدبلوماسية.
https://sarabic.ae/20250510/الصين-والولايات-المتحدة-تعرضان-الوساطة-لخفض-التصعيد-بين-الهند-وباكستان-1100368711.html
https://sarabic.ae/20230621/محلل-سياسي-يصعب-على-الولايات-المتحدة-إقناع-الهند-باتباع-سياسة-تأييد-الغرب-1078361179.html
https://sarabic.ae/20220805/الهند-تضاعف-وارداتها-من-روسيا-ثلاث-مرات-وتحبط-خطة-الولايات-المتحدة-لعزل-موسكو-1066016292.html
https://sarabic.ae/20250626/ترامب-الولايات-المتحدة-وقعت-اتفاقية-تجارية-مع-الصين-وقد-توقع-اتفاقية-أخرى-مع-الهند-1102112948.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104449/49/1044494994_0:0:2632:1973_1920x0_80_0_0_ff2e8e6394506385bd3f356144bdbd93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الإعلان عن اتفاقية تجارية "مؤقتة" بين ‏أمريكا والهند

06:42 GMT 07.02.2026
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتجولان حول ملعب إن آر جي وهم يلوحان للجماهير في هيوستن
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتجولان حول ملعب إن آر جي وهم يلوحان للجماهير في هيوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، توصل الولايات المتحدة الأمريكية والهند، إلى "إطار اتفاق تجاري مؤقت يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل وتحقيق المنافع المشتركة، ويمهّد الطريق لإبرام اتفاق تجارة ثنائي شامل بين البلدين".
وأكد بيان مشترك صادر عن واشنطن ونيودلهي، التزام الجانبين بـ"مواصلة مفاوضات اتفاق التجارة الثنائية"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في فبراير/ شباط 2025.
وأوضح البيان أن "الهند ستقوم بإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، إضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والزراعية القادمة من الولايات المتحدة".
جنديان في حالة تأهب على طريق بالقرب من ميناء كراتشي الباكستاني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري بين باكستان والهند - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
الصين والولايات المتحدة تعرضان الوساطة لخفض التصعيد بين الهند وباكستان
10 مايو 2025, 06:04 GMT
في المقابل، أشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية متبادلة بنسبة 18% على بعض السلع الهندية، مع التزامها بإلغاء هذه الرسوم لاحقًا على عدد من السلع الأخرى".

كما لفت البيان إلى "الاتفاق على رفع الرسوم الأمريكية المفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي على بعض الطائرات الهندية وقطع غيارها، إلى جانب منح الهند حصصًا جمركية تفضيلية لقطع غيار السيارات".

واتفق الطرفان أيضًا على "إزالة العوائق غير الجمركية، لا سيما في قطاعات الأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات الزراعية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التجاري بين البلدين".
الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الهندي ناريندرا مودي، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
محلل سياسي: يصعب على الولايات المتحدة إقناع الهند باتباع سياسة تأييد الغرب
21 يونيو 2023, 20:18 GMT
وأعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أمرًا تنفيذيًا يلغي بموجبه ابتداءً من اليوم السبت، الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 بالمئة المفروضة على الواردات الهندية، معللًا ذلك بـ"توقف نيودلهي عن شراء النفط الروسي"، على حد زعمه.
وورد في نص الأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي أمس الجمعة: "ابتداء من 7 فبراير(شباط) 2026، لن تخضع السلع القادمة من الهند والمُستوردة إلى الولايات المتحدة لأي رسوم إضافية مُضافة بنسبة 25 بالمئة".
وكشف وزير التجارة الهندي بييوش غويال، أول أمس الخميس، أن الهند والولايات المتحدة الأمريكية، "قد توقعان بيانًا مشتركًا حول اتفاق تجاري ثنائي خلال الأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الهند بنسبة 18 بالمئة ستدخل حيّز التنفيذ بعد توقيع البيان المشترك.
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
الهند تضاعف وارداتها من روسيا ثلاث مرات وتحبط خطة الولايات المتحدة لعزل موسكو
5 أغسطس 2022, 05:08 GMT
وكان ترامب، صرّح يوم الاثنين الماضي، أنه "وافق، بناءً على طلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على خفض الرسوم الجمركية على الهند إلى 18 بالمئة من نسبة 25 بالمئة السابقة، التي فُرضت بسبب شراء الهند للنفط الروسي".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صرح ترامب للصحفيين بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أكد له أن "الهند لن تشتري النفط الروسي"، مؤكدًا أن "الهند وافقت على إلغاء جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، وأنه هو من دفع نيودلهي إلى هذا القرار".
وكان كلٌ من ترامب ومودي، أعلنا في فبراير/ شباط العام الماضي، عن خطط لزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى أكثر من 500 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
ترامب: الولايات المتحدة وقعت اتفاقية تجارية مع الصين وقد توقع اتفاقية أخرى مع الهند
26 يونيو 2025, 21:26 GMT
وبدأ التوتر التجاري بين واشنطن ونيودلهي يتصاعد منذ عام 2025، عندما أعلنت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات هندية. وجاءت الخطوة كجزء من سياسة أوسع لإعادة توازن العجز التجاري الأمريكي، وتخفيف ما اعتبرته واشنطن "حواجز غير متبادلة في السوق الهندية"، إضافة إلى "الاحتجاج" على شراء الهند للنفط الروسي.
وفرضت واشنطن تعريفة أساسية بنسبة 25% على السلع الهندية التي تدخل السوق الأمريكية، مع استثناءات لبعض القطاعات، كالأدوية والإلكترونيات، لكن هذا الرقم تعرّض للتعديل، وفقًا للتطورات الدبلوماسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала