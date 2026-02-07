https://sarabic.ae/20260207/الدول-الأكثر-استهلاكا-للأرز-في-عام-2025-1110106867.html
الدول الأكثر استهلاكا للأرز في عام 2025
الدول الأكثر استهلاكا للأرز في عام 2025
استهلكت الصين والهند وإندونيسيا أكبر كميات من الأرز في عام 2025، بينما سجلت ميانمار أعلى معدل استهلاك للفرد في العالم، وفقًا لحسابات "سبوتنيك"، استناداً إلى بيانات مفتوحة.
وتبعا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات "ستريتس ريسيرش": "على المستوى الإقليمي، تتصدر منطقة جنوب شرق آسيا استهلاك الأرز. وتستهلك الصين والهند، اللتان تمثلان 50% من الإجمالي العالمي، 192.8 مليون و140.3 مليون طن من الأرز على التوالي".وتشمل قائمة الدول العشر الأولى لاستهلاك الأرز في عام 2025، إندونيسيا (51.8 مليون طن)، بنغلاديش (42.2 مليون طن)، الفلبين (22.5 مليون طن)، فيتنام (22.4 مليون طن)، ميانمار (15.1 مليون طن)، تايلاند (12.8 مليون طن)، اليابان (9.1 مليون طن)، البرازيل (7.1 مليون طن).تُسجّل ميانمار أعلى معدل استهلاك للأرز للفرد، حيث يبلغ 278.97 كيلوغرامًا سنويًا. أما في الصين، فيبلغ معدل استهلاك الفرد 98.98 كيلوغرامًا فقط.بحسب البيانات التي راجعتها وكالة "سبوتنيك"، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين يستهلكون الأرز المصقول يومياً 3.5 مليار شخص حتى عام 2025.
