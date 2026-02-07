الدول الأكثر استهلاكا للأرز في عام 2025

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الدول الأكثر استهلاكا للأرز في عام 2025
الدول الأكثر استهلاكا للأرز في عام 2025
وتبعا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات "ستريتس ريسيرش": "على المستوى الإقليمي، تتصدر منطقة جنوب شرق آسيا استهلاك الأرز. وتستهلك الصين والهند، اللتان تمثلان 50% من الإجمالي العالمي، 192.8 مليون و140.3 مليون طن من الأرز على التوالي".وتشمل قائمة الدول العشر الأولى لاستهلاك الأرز في عام 2025، إندونيسيا (51.8 مليون طن)، بنغلاديش (42.2 مليون طن)، الفلبين (22.5 مليون طن)، فيتنام (22.4 مليون طن)، ميانمار (15.1 مليون طن)، تايلاند (12.8 مليون طن)، اليابان (9.1 مليون طن)، البرازيل (7.1 مليون طن).تُسجّل ميانمار أعلى معدل استهلاك للأرز للفرد، حيث يبلغ 278.97 كيلوغرامًا سنويًا. أما في الصين، فيبلغ معدل استهلاك الفرد 98.98 كيلوغرامًا فقط.بحسب البيانات التي راجعتها وكالة "سبوتنيك"، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين يستهلكون الأرز المصقول يومياً 3.5 مليار شخص حتى عام 2025.دولة عربية ضمن الـ 10 الأوائل في احتياطيات الغاز الطبيعي لعام 2025 والأولى أفريقيا
العالم, اقتصاد
الدول الأكثر استهلاكا للأرز في عام 2025

13:57 GMT 07.02.2026
استهلكت الصين والهند وإندونيسيا أكبر كميات من الأرز في عام 2025، بينما سجلت ميانمار أعلى معدل استهلاك للفرد في العالم، وفقًا لحسابات "سبوتنيك"، استناداً إلى بيانات مفتوحة.
وتبعا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات "ستريتس ريسيرش": "على المستوى الإقليمي، تتصدر منطقة جنوب شرق آسيا استهلاك الأرز. وتستهلك الصين والهند، اللتان تمثلان 50% من الإجمالي العالمي، 192.8 مليون و140.3 مليون طن من الأرز على التوالي".
وتشمل قائمة الدول العشر الأولى لاستهلاك الأرز في عام 2025، إندونيسيا (51.8 مليون طن)، بنغلاديش (42.2 مليون طن)، الفلبين (22.5 مليون طن)، فيتنام (22.4 مليون طن)، ميانمار (15.1 مليون طن)، تايلاند (12.8 مليون طن)، اليابان (9.1 مليون طن)، البرازيل (7.1 مليون طن).
سبائك الذهب من أعلى درجة نقاء بنسبة 99.99%، في مصنع كراسنويارسك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
لأول مرة في التاريخ... احتياطيات روسيا من الذهب تتجاوز 400 مليار دولار
أمس, 13:37 GMT
تُسجّل ميانمار أعلى معدل استهلاك للأرز للفرد، حيث يبلغ 278.97 كيلوغرامًا سنويًا. أما في الصين، فيبلغ معدل استهلاك الفرد 98.98 كيلوغرامًا فقط.
بحسب البيانات التي راجعتها وكالة "سبوتنيك"، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين يستهلكون الأرز المصقول يومياً 3.5 مليار شخص حتى عام 2025.
دولة عربية ضمن الـ 10 الأوائل في احتياطيات الغاز الطبيعي لعام 2025 والأولى أفريقيا
