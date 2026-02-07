العراق يعلن استلام 2250 إرهابيا من سوريا وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العراق يعلن استلام 2250 إرهابيا من سوريا وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيا
العراق يعلن استلام 2250 إرهابيا من سوريا وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيا
سبوتنيك عربي
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن "استلام 2250 إرهابيا من الجانب السوري، وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيًا، بالتنسيق مع التحالف الدولي وجهود... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية- (واع)، إن "الإرهابيين تم تسليمهم برًا وجوًا واحتجازهم في مراكز نظامية مشددة"، مؤكدًا استعداد الحكومة والقوات الأمنية للتعامل مع هذه الأعداد، لضمان درء الخطر عن العراق وعن المجتمع الدولي.وأضاف معن أن "الفرق المختصة باشرت التحقيق الأولي وتصنيف العناصر وفق درجة خطورتهم، إلى جانب تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر"، مؤكدًا أن "المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين في ارتكاب جرائم بحق العراقيين والمنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) أمام المحاكم العراقية المختصة".وأشار رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق إلى أن "وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع عدة دول بشأن الإرهابيين من الجنسيات الأخرى"، لافتًا إلى أن "عملية تسليمهم إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في متابعة التحقيقات والمهام الميدانية المتعلقة بهذا الملف".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".وأضافت "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.
العراق يعلن استلام 2250 إرهابيا من سوريا وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيا

12:49 GMT 07.02.2026
© Sputnik . HASSAN NABILمخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن "استلام 2250 إرهابيا من الجانب السوري، وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيًا، بالتنسيق مع التحالف الدولي وجهود القوات الأمنية العراقية".
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية- (واع)، إن "الإرهابيين تم تسليمهم برًا وجوًا واحتجازهم في مراكز نظامية مشددة"، مؤكدًا استعداد الحكومة والقوات الأمنية للتعامل مع هذه الأعداد، لضمان درء الخطر عن العراق وعن المجتمع الدولي.
وأضاف معن أن "الفرق المختصة باشرت التحقيق الأولي وتصنيف العناصر وفق درجة خطورتهم، إلى جانب تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر"، مؤكدًا أن "المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين في ارتكاب جرائم بحق العراقيين والمنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) أمام المحاكم العراقية المختصة".
تحركات أمنية عراقية تحسبا لتداعيات نقل عناصر داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
تحركات أمنية عراقية تحسبا لتداعيات نقل عناصر "داعش".. صور وفيديو
31 يناير, 18:45 GMT
وأشار رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق إلى أن "وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع عدة دول بشأن الإرهابيين من الجنسيات الأخرى"، لافتًا إلى أن "عملية تسليمهم إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في متابعة التحقيقات والمهام الميدانية المتعلقة بهذا الملف".

ويشار إلى أن العدد المتوقع وصوله إلى العراق يبلغ أكثر من 7000 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، كما سيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقًا.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".
اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يؤكد أهمية قراره نقل عناصر "داعش" لحماية البلاد
26 يناير, 17:45 GMT
وأضافت "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".
ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.
يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.
