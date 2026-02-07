https://sarabic.ae/20260207/العراق-يعلن-استلام-2250-إرهابيا-من-سوريا-وبدء-إجراءات-تصنيفهم-قضائيا-1110103183.html
العراق يعلن استلام 2250 إرهابيا من سوريا وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيا
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن "استلام 2250 إرهابيا من الجانب السوري، وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيًا، بالتنسيق مع التحالف الدولي وجهود...
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/13/1103911421_16:0:1264:702_1920x0_80_0_0_18da92290a003742af9e4aaf0cdc075c.jpg
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية- (واع)، إن "الإرهابيين تم تسليمهم برًا وجوًا واحتجازهم في مراكز نظامية مشددة"، مؤكدًا استعداد الحكومة والقوات الأمنية للتعامل مع هذه الأعداد، لضمان درء الخطر عن العراق وعن المجتمع الدولي.وأضاف معن أن "الفرق المختصة باشرت التحقيق الأولي وتصنيف العناصر وفق درجة خطورتهم، إلى جانب تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر"، مؤكدًا أن "المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين في ارتكاب جرائم بحق العراقيين والمنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) أمام المحاكم العراقية المختصة".وأشار رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق إلى أن "وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع عدة دول بشأن الإرهابيين من الجنسيات الأخرى"، لافتًا إلى أن "عملية تسليمهم إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في متابعة التحقيقات والمهام الميدانية المتعلقة بهذا الملف".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".وأضافت "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.
العراق
العراق يعلن استلام 2250 إرهابيا من سوريا وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيا
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن "استلام 2250 إرهابيا من الجانب السوري، وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيًا، بالتنسيق مع التحالف الدولي وجهود القوات الأمنية العراقية".
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، في تصريح لوكالة
الأنباء العراقية- (واع)، إن "الإرهابيين تم تسليمهم برًا وجوًا واحتجازهم في مراكز نظامية مشددة"، مؤكدًا استعداد الحكومة والقوات الأمنية للتعامل مع هذه الأعداد، لضمان درء الخطر عن العراق وعن المجتمع الدولي.
وأضاف معن أن "الفرق المختصة باشرت التحقيق الأولي وتصنيف العناصر وفق درجة خطورتهم، إلى جانب تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر"، مؤكدًا أن "المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين في ارتكاب جرائم بحق العراقيين والمنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) أمام المحاكم العراقية المختصة".
وأشار رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق إلى أن "وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع عدة دول بشأن الإرهابيين من الجنسيات الأخرى"، لافتًا إلى أن "عملية تسليمهم إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في متابعة التحقيقات والمهام الميدانية المتعلقة بهذا الملف".
ويشار إلى أن العدد المتوقع وصوله إلى العراق يبلغ أكثر من 7000 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، كما سيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقًا.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".
وأضافت "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل
من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".
ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم "الهول
" شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.
يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.