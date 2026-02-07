https://sarabic.ae/20260207/العراق-يعلن-استلام-2250-إرهابيا-من-سوريا-وبدء-إجراءات-تصنيفهم-قضائيا-1110103183.html

العراق يعلن استلام 2250 إرهابيا من سوريا وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيا

العراق يعلن استلام 2250 إرهابيا من سوريا وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيا

سبوتنيك عربي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن "استلام 2250 إرهابيا من الجانب السوري، وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيًا، بالتنسيق مع التحالف الدولي وجهود... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-07T12:49+0000

2026-02-07T12:49+0000

2026-02-07T12:49+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار سوريا اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/13/1103911421_16:0:1264:702_1920x0_80_0_0_18da92290a003742af9e4aaf0cdc075c.jpg

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية- (واع)، إن "الإرهابيين تم تسليمهم برًا وجوًا واحتجازهم في مراكز نظامية مشددة"، مؤكدًا استعداد الحكومة والقوات الأمنية للتعامل مع هذه الأعداد، لضمان درء الخطر عن العراق وعن المجتمع الدولي.وأضاف معن أن "الفرق المختصة باشرت التحقيق الأولي وتصنيف العناصر وفق درجة خطورتهم، إلى جانب تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر"، مؤكدًا أن "المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين في ارتكاب جرائم بحق العراقيين والمنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) أمام المحاكم العراقية المختصة".وأشار رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق إلى أن "وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع عدة دول بشأن الإرهابيين من الجنسيات الأخرى"، لافتًا إلى أن "عملية تسليمهم إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في متابعة التحقيقات والمهام الميدانية المتعلقة بهذا الملف".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".وأضافت "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.

https://sarabic.ae/20260131/تحركات-أمنية-عراقية-تحسبا-لتداعيات-نقل-عناصر-داعش-صور--1109855572.html

https://sarabic.ae/20260126/المجلس-الوزاري-للأمن-الوطني-العراقي-يؤكد-أهمية-قراره-نقل-عناصر-داعش-لحماية-البلاد-1109663381.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار العالم الآن, العالم العربي