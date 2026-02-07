https://sarabic.ae/20260207/المبعوث-الأمريكي-الاستثمارات-السعودية-تسهم-بشكل-كبير-في-إعادة-إعمار-سوريا--1110109852.html

المبعوث الأمريكي: الاستثمارات السعودية تسهم بشكل كبير في إعادة إعمار سوريا

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، عن ترحيبه الشديد بالاتفاقيات الاستثمارية الجديدة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، التي... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

وكتب براك، في منشور على منصة "إكس": "نُشيد باتفاقيات الاستثمار السعودية-السورية التي أُعلن عنها هذا الأسبوع. فالشراكات الاستراتيجية في مجالات الطيران والبنية التحتية والاتصالات ستُسهم بشكل ملموس في جهود إعادة إعمار سوريا". وكانت الوكالة الرسمية السورية للأنباء "سانا"، قد أفادت بتوقيع "عقود استراتيجية" بين سوريا والسعودية، تتضمن قطاعات حيوية كالطيران، والاتصالات.وقالت الوكالة عبر قناتها على "تلغرام"، في وقت سابق من اليوم السبت: "برعاية الرئيس أحمد الشرع بدء مراسم الإعلان عن توقيع "عقود استراتيجية" بين سوريا والسعودية، تشمل قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، والتطوير العقاري، في قصر الشعب بدمشق".وتمت المصادقة على عدة اتفاقيات استراتيجية بين سوريا والمملكة العربية السعودية في عدة قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين، وفقاً لرئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، حسب "سانا".وكشف الهلالي عن أن هذه الاتفاقيات ترسم ملامح مرحلة جديدة من الشراكة تقوم على الثقة المتبادلة والاحترام.وصرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال مراسم الإعلان عن توقيع عقود استراتيجية بين سوريا والسعودية في دمشق.وأكد الفالح أن الزيارة تأتي امتداداً لمسار واضح يستند إلى رؤية مشتركة لبناء مستقبل مشترك، مشيراً إلى إطلاق أعمال تأسيس صندوق إيلاف للاستثمار في المشروعات الكبرى بسوريا، وتفعيل قنوات التحويلات المصرفية بين البلدين بعد رفع العقوبات الاقتصادية.وصرح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل أن بنية الاتصالات في سوريا عانت من ضعف الاستثمار خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى اتخاذ مسار يستثمر الموقع الجغرافي ليجعل من سوريا ممراً دولياً لمرور البيانات.وأضاف الوزير هيكل أن 18 شركة تقدمت بطلبات للاستثمار، وبعد عملية تقييم دقيقة فازت شركة "إس تي سي" السعودية بالمنافسة.

