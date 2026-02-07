https://sarabic.ae/20260207/المغرب-هزتان-أرضيتان-تضربان-إقليمي-الحسيمة-وأزيلال-وسط-نشاط-زلزالي-مستمر--1110114558.html

المغرب.. هزتان أرضيتان تضربان إقليمي الحسيمة وأزيلال وسط نشاط زلزالي مستمر

سبوتنيك عربي

سجل المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب هزتين أرضيتين خلال الساعات الأخيرة، الأولى بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر في إقليم الحسيمة ليلة الجمعة-السبت، والثانية... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-07T18:04+0000

2026-02-07T18:04+0000

2026-02-07T18:04+0000

أخبار المغرب اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0a/1080886274_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f52edfd280e4e36515b4d39c57034a33.jpg

وأفاد ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزة الأولى وقعت في جماعة "أربعاء تاوريرت" التابعة لإقليم الحسيمة، وبلغت قوتها 3.8 درجة، مشيراً إلى أنها كانت محسوسة بشكل قوي خلال الليل، مما أثار انتباه السكان في المنطقة، بحسب ما ذكرت صحيفة "هسبريس".وأوضح جبور أن المنطقة شهدت أيضاً عشرات الهزات الارتدادية الضعيفة (أقل من درجتين)، والتي لم يشعر بها المواطنون نهائياً نظراً لتدني قوتها. وأكد مدير المعهد أن هذه التحركات تندرج ضمن النطاق الطبيعي للنشاط الزلزالي المستمر في منطقة الحسيمة منذ سنوات، مشيراً إلى أن ما ميز الهزة الأخيرة هو الارتفاع النسبي في قوتها مقارنة بالهزات الضعيفة المعتادة. وتعرض المغرب لزلزال مدمر، في شهر سبتمبر/أيلول 2023، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، وصنفه المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، بـ"الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان"، ونتج عنها أكثر من 6 آلاف قتيل ومصاب.

أخبار المغرب اليوم

2026

أخبار المغرب اليوم, العالم العربي