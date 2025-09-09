عامان على زلزال المغرب.. مسؤول يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل إعادة الإعمار بالأرقام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250909/عامان-على-زلزال-المغربمسؤول-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-إعادة-الإعمار-بالأرقام-1104669706.html
عامان على زلزال المغرب.. مسؤول يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل إعادة الإعمار بالأرقام
عامان على زلزال المغرب.. مسؤول يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل إعادة الإعمار بالأرقام
سبوتنيك عربي
صرح أمين بويه، مدير وكالة "العمران تسلطانت" وعضو لجنة القيادة لـ"تتبع وإعادة إعمار زلزال الحوز" بإقليم الحوز، بأن "مسار تنزيل برنامج إعادة البناء وتأهيل... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T17:05+0000
2025-09-09T17:06+0000
حصري
أخبار المغرب اليوم
أخبار الشرق الأوسط
لبنان
السعودية
قطر
زلزال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0e/1081049352_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1471df2c138ccb6543cde64bb87d9d64.jpg
وأضاف بويه، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "الحصيلة تحققت رغم كل الصعوبات الميدانية والإكراهات الجغرافية المطروحة، حيث عملت العمليات تطورا ملموسا، بما يضمن شروط عيش كريمة للساكنة المتضررة ويوفر لها السكن في ظروف إنسانية لائقة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية".وأوضح أن "عملية منح تراخيص البناء خضعت لمعايير دقيقة بإشراف تقني من مهندسين معماريين ومكاتب دراسات متخصصة".وتابع: "العملية تمت على أساس دفتر تحملات ينضبط للمعايير العلمية والتقنية المضادة للزلازل، ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المعمارية والثقافية للمنطقة".وفيما يخص الدعم المقدم للساكنة، قال بويه إن "الساكنة المتضررة استفادت من المساعدات والإعانات التي تستجيب لحاجياتها الأساسية، حيث توصلت الساكنة شهريا وبصورة منتظمة، بناء على الإحصاء الذي قامت به اللجان المختلطة، بالدعم المالي 2,500 درهم المخصص للكراء والإيواء، بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 140,000 درهم أو 80,000 درهم المخصصة لإعادة البناء".ووفق المسؤول المغربي، من المنتظر أن تبلغ نسبة تقدم الأشغال في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري 93%، وفي غضون الشهرين المقبلين 96%، علمًا أن 3% لم تنطلق فيها الأشغال إلا مؤخرا بعد إشعار الساكنة ومواكبتها من قبل السلطات المحلية".وبشأن التحديات التي فرضت على مدى عامين، قال بويه: "بناء على دراسات تقنية معمّقة وتدخل ميداني من قبل اللجان المختلطة، تم تنفيذ حلول بديلة لتجاوز الإشكاليات التي كانت مطروحة، كانت مرتبطة بالمساكن المتواجدة في المناطق الوعرة، أو المناطق الممنوعة البناء أو التي استلزمت تدابير خاصة بناء على ملاحظات المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، مما ساهم بفعالية في استئناف الأشغال وتسريع وتيرة البناء وإعادة الإعمار".وأشار بويه إلى تسجيل 4% من المتضررين الذين لم يبدأوا البناء بعد، وهم يدخلون إما في نطاق مشاكل بين الورثة، أو ضمن حالات امتنعت عن البناء رغم توصلها بالدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة لهذا الغرض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا النطاق بعد أن تم إشعارهم وتذكيرهم مسبقاً من قبل السلطات المحلية لبدء الأشغال كما فعل المستفيدون الآخرون."كما منحت تراخيص البناء وهي عمليات معقدة تطلبت وقتا وجهدا معتبرين، نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم الوعرة، مما استلزم معدات خاصة وآليات ضخمة وموارد بشرية هائلة، لاسيما وأن معظم المنازل توجد بمناطق صعبة الوصول إليها.ويرى أنه رغم كل الإكراهات والصعوبات الميدانية المطروحة، تميز تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل بوتيرة سريعة في الاشتغال بالمقارنة مع تجارب دولية تطلبت على الأقل 3 سنوات لإعادة الإعمار، مع العلم أن بداية عملية البناء لم يمر عليها حتى الآن سوى عام ونصف.
https://sarabic.ae/20230928/المغرب-يقرر-إنشاء-وكالة-لإعادة-البناء-والتأهيل-للمناطق-المتضررة-من-زلزال-الحوز-1081476130.html
أخبار المغرب اليوم
لبنان
السعودية
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0e/1081049352_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7e6cbdc1157633b47f1519cc3294fdbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, لبنان, السعودية, قطر, زلزال
حصري, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, لبنان, السعودية, قطر, زلزال

عامان على زلزال المغرب.. مسؤول يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل إعادة الإعمار بالأرقام

17:05 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 17:06 GMT 09.09.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA"زلزال الحوز" يبتلع "دوار أمرزقان" بإقليم ورززات المغربي عن بكرة أبيه
زلزال الحوز يبتلع دوار أمرزقان بإقليم ورززات المغربي عن بكرة أبيه - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
صرح أمين بويه، مدير وكالة "العمران تسلطانت" وعضو لجنة القيادة لـ"تتبع وإعادة إعمار زلزال الحوز" بإقليم الحوز، بأن "مسار تنزيل برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال تكلل بحصيلة إيجابية".
وأضاف بويه، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "الحصيلة تحققت رغم كل الصعوبات الميدانية والإكراهات الجغرافية المطروحة، حيث عملت العمليات تطورا ملموسا، بما يضمن شروط عيش كريمة للساكنة المتضررة ويوفر لها السكن في ظروف إنسانية لائقة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية".
وأوضح أن "عملية منح تراخيص البناء خضعت لمعايير دقيقة بإشراف تقني من مهندسين معماريين ومكاتب دراسات متخصصة".
وتابع: "العملية تمت على أساس دفتر تحملات ينضبط للمعايير العلمية والتقنية المضادة للزلازل، ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المعمارية والثقافية للمنطقة".
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / إعادة إعمار إقليم الحوز بعد زلزال سبتمبر 2023إعادة إعمار إقليم الحوز بعد زلزال سبتمبر 2023
إعادة إعمار إقليم الحوز بعد زلزال سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
إعادة إعمار إقليم الحوز بعد زلزال سبتمبر 2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / إعادة إعمار إقليم الحوز بعد زلزال سبتمبر 2023
وفيما يخص الدعم المقدم للساكنة، قال بويه إن "الساكنة المتضررة استفادت من المساعدات والإعانات التي تستجيب لحاجياتها الأساسية، حيث توصلت الساكنة شهريا وبصورة منتظمة، بناء على الإحصاء الذي قامت به اللجان المختلطة، بالدعم المالي 2,500 درهم المخصص للكراء والإيواء، بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 140,000 درهم أو 80,000 درهم المخصصة لإعادة البناء".

وكشف بويه عن تقدم ملحوظ في مستويات إنجاز الأشغال، حيث وصلت إلى 91.33%، حيث انتهى بناء ما يناهز 24,000 مسكن وفق معايير فنية وتقنية عالية، كما تمت إزالة جميع الخيام بشكل نهائي بعد تعويضها بالمنازل الجديدة المعدة للسكن.

زلزال الحوز يبتلع دوار أمرزقان بإقليم ورززات المغربي عن بكرة أبيه - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
المغرب يقرر إنشاء وكالة لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من "زلزال الحوز"
28 سبتمبر 2023, 08:57 GMT
ووفق المسؤول المغربي، من المنتظر أن تبلغ نسبة تقدم الأشغال في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري 93%، وفي غضون الشهرين المقبلين 96%، علمًا أن 3% لم تنطلق فيها الأشغال إلا مؤخرا بعد إشعار الساكنة ومواكبتها من قبل السلطات المحلية".
وبشأن التحديات التي فرضت على مدى عامين، قال بويه: "بناء على دراسات تقنية معمّقة وتدخل ميداني من قبل اللجان المختلطة، تم تنفيذ حلول بديلة لتجاوز الإشكاليات التي كانت مطروحة، كانت مرتبطة بالمساكن المتواجدة في المناطق الوعرة، أو المناطق الممنوعة البناء أو التي استلزمت تدابير خاصة بناء على ملاحظات المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، مما ساهم بفعالية في استئناف الأشغال وتسريع وتيرة البناء وإعادة الإعمار".
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / إعادة إعمار إقليم الحوز بعد زلزال سبتمبر 2023إعادة إعمار إقليم الحوز بعد زلزال سبتمبر 2023
إعادة إعمار إقليم الحوز بعد زلزال سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
إعادة إعمار إقليم الحوز بعد زلزال سبتمبر 2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / إعادة إعمار إقليم الحوز بعد زلزال سبتمبر 2023
وأشار بويه إلى تسجيل 4% من المتضررين الذين لم يبدأوا البناء بعد، وهم يدخلون إما في نطاق مشاكل بين الورثة، أو ضمن حالات امتنعت عن البناء رغم توصلها بالدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة لهذا الغرض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا النطاق بعد أن تم إشعارهم وتذكيرهم مسبقاً من قبل السلطات المحلية لبدء الأشغال كما فعل المستفيدون الآخرون."
واستطرد "تُظهر هذه الحصيلة أن عمليات ما قبل البناء التي باشرتها لجنة القيادة والتتبع، والمتمثلة في الإنقاذ، وإحصاء الساكنة المتضررة من طرف اللجان المختصة، وإزالة الأنقاض والأتربة لأكثر من 23,500 منزل منهار".
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / إعادة إعمار إقليم الحوز بعد زلزال سبتمبر 2023إعادة إعمار إقليم الحوز بعد زلزال سبتمبر 2023
إعادة إعمار إقليم الحوز بعد زلزال سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
إعادة إعمار إقليم الحوز بعد زلزال سبتمبر 2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / إعادة إعمار إقليم الحوز بعد زلزال سبتمبر 2023
كما منحت تراخيص البناء وهي عمليات معقدة تطلبت وقتا وجهدا معتبرين، نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم الوعرة، مما استلزم معدات خاصة وآليات ضخمة وموارد بشرية هائلة، لاسيما وأن معظم المنازل توجد بمناطق صعبة الوصول إليها.
ويرى أنه رغم كل الإكراهات والصعوبات الميدانية المطروحة، تميز تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل بوتيرة سريعة في الاشتغال بالمقارنة مع تجارب دولية تطلبت على الأقل 3 سنوات لإعادة الإعمار، مع العلم أن بداية عملية البناء لم يمر عليها حتى الآن سوى عام ونصف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала