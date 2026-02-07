https://sarabic.ae/20260207/دميترييف-وسائل-الإعلام-الغربية-التي-انتقدت-روسيا-تتصرف-بالطريقة-ذاتها-تجاه-أمريكا-1110092050.html
دميترييف: وسائل الإعلام الغربية التي انتقدت روسيا تتصرف بالطريقة ذاتها تجاه أمريكا
دميترييف: وسائل الإعلام الغربية التي انتقدت روسيا تتصرف بالطريقة ذاتها تجاه أمريكا
سبوتنيك عربي
أكد كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن وسائل الإعلام الغربية،... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T07:52+0000
2026-02-07T07:52+0000
2026-02-07T08:25+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_bc391f3d4ba92fe43f052ea72721797d.jpg
وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "الآن نرى كيف تستخدم وسائل الإعلام، التي تشوّه الحقيقة، ضد الولايات المتحدة الأمريكية، سيناريو استخدمته وسائل الإعلام البريطانية والأوروبية تقليديًا ضد روسيا".هكذا ردّ ديميترييف على منشورٍ نشرته سارة روجرز، نائبة وزير الخارجية الأمريكية، على منصة "إكس"، إذ اتهمت روجرز صحيفة "فايننشال تايمز"، بتشويه المعلومات المتعلقة بتصرفاتها.وقالت روجرز في منشورها: "تستخدم صحيفة "فايننشال تايمز" الحيلة ذاتها، التي يتهم بها خبراء الإعلام مقدمي بودكاست نظريات المؤامرة- الإبلاغ عن الأحداث اليومية ولكن نسبها إلى "مصادر" مشكوك فيها ووهمية، باستخدام لغة مزخرفة مثل "صندوق سري" بدلًا من منح حكومية مستهدفة".دميترييف يصف المحادثات مع ممثلي الرئيس الأمريكي بـ"البناءة"دميترييف: مباحثات بوتين وويتكوف في الكرملين مهمة
https://sarabic.ae/20260207/ترامب-يعلن-استراتيجية-أمريكية-جديدة-لتسويق-الأسلحة-للحلفاء-1110086023.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_2e824aca416dad29122724a70e9e2608.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دميترييف: وسائل الإعلام الغربية التي انتقدت روسيا تتصرف بالطريقة ذاتها تجاه أمريكا
07:52 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 08:25 GMT 07.02.2026)
أكد كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن وسائل الإعلام الغربية، التي كانت تعارض روسيا في السابق، تتصرف الآن بالطريقة ذاتها ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "الآن نرى كيف تستخدم وسائل الإعلام، التي تشوّه الحقيقة، ضد الولايات المتحدة الأمريكية، سيناريو استخدمته وسائل الإعلام البريطانية والأوروبية تقليديًا ضد روسيا".
هكذا ردّ ديميترييف على منشورٍ نشرته سارة روجرز، نائبة وزير الخارجية الأمريكية، على منصة "إكس"، إذ اتهمت روجرز صحيفة "فايننشال تايمز"، بتشويه المعلومات المتعلقة بتصرفاتها.
وكانت روجرز، علّقت على منشور لمستخدم آخر حول تقرير نشرته الصحيفة في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي أفاد بأن وزارة الخارجية الأمريكية تخطط لتمويل مراكز أبحاث في أوروبا مرتبطة بحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (MAGA) للترويج لموقف واشنطن.
وقالت روجرز في منشورها: "تستخدم صحيفة "فايننشال تايمز" الحيلة ذاتها، التي يتهم بها خبراء الإعلام مقدمي بودكاست نظريات المؤامرة- الإبلاغ عن الأحداث اليومية ولكن نسبها إلى "مصادر" مشكوك فيها ووهمية، باستخدام لغة مزخرفة مثل "صندوق سري" بدلًا من منح حكومية مستهدفة".