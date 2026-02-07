دميترييف: وسائل الإعلام الغربية التي انتقدت روسيا تتصرف بالطريقة ذاتها تجاه أمريكا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
دميترييف: وسائل الإعلام الغربية التي انتقدت روسيا تتصرف بالطريقة ذاتها تجاه أمريكا
دميترييف: وسائل الإعلام الغربية التي انتقدت روسيا تتصرف بالطريقة ذاتها تجاه أمريكا
تابعنا عبر
أكد كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن وسائل الإعلام الغربية، التي كانت تعارض روسيا في السابق، تتصرف الآن بالطريقة ذاتها ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "الآن نرى كيف تستخدم وسائل الإعلام، التي تشوّه الحقيقة، ضد الولايات المتحدة الأمريكية، سيناريو استخدمته وسائل الإعلام البريطانية والأوروبية تقليديًا ضد روسيا".
هكذا ردّ ديميترييف على منشورٍ نشرته سارة روجرز، نائبة وزير الخارجية الأمريكية، على منصة "إكس"، إذ اتهمت روجرز صحيفة "فايننشال تايمز"، بتشويه المعلومات المتعلقة بتصرفاتها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
ترامب يعلن استراتيجية أمريكية جديدة لـ"تسويق الأسلحة للحلفاء"
05:16 GMT
وكانت روجرز، علّقت على منشور لمستخدم آخر حول تقرير نشرته الصحيفة في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي أفاد بأن وزارة الخارجية الأمريكية تخطط لتمويل مراكز أبحاث في أوروبا مرتبطة بحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (MAGA) للترويج لموقف واشنطن.
وقالت روجرز في منشورها: "تستخدم صحيفة "فايننشال تايمز" الحيلة ذاتها، التي يتهم بها خبراء الإعلام مقدمي بودكاست نظريات المؤامرة- الإبلاغ عن الأحداث اليومية ولكن نسبها إلى "مصادر" مشكوك فيها ووهمية، باستخدام لغة مزخرفة مثل "صندوق سري" بدلًا من منح حكومية مستهدفة".
دميترييف يصف المحادثات مع ممثلي الرئيس الأمريكي بـ"البناءة"
دميترييف: مباحثات بوتين وويتكوف في الكرملين مهمة
