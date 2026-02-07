https://sarabic.ae/20260207/طرابلس-اللبنانية-بين-الإهمال-والخطر-الداهم-أبنية-متصدعة-وكارثة-مؤجلة-1110102134.html

طرابلس اللبنانية بين الإهمال والخطر الداهم.. أبنية متصدعة وكارثة مؤجلة

طرابلس اللبنانية بين الإهمال والخطر الداهم.. أبنية متصدعة وكارثة مؤجلة

عادت مدينة طرابلس شمالي لبنان، إلى مسلسل رعب لا يبدو أنه يعرف نهاية، فذ أيقظ انهيار مبنى سكني، فجر السبت الـ24 من الشهر الماضي، المدينة على فاجعة جديدة

حادثة دقت جرس الإنذار، وفرضت يقظة متأخرة لتدارك ما يمكن تداركه من كارثة تبدو مقبلة بثبات.وإلى جانب هذا الإرث المعماري العتيق، تقف مبانٍ أحدث عمرًا، لكنها لم تسلم من قسوة الزمن، ولا من آثار الحروب المتعاقبة، ولا من عوامل الطقس والإهمال المزمن، لتتحول المدينة تدريجيًا إلى خريطة مفتوحة على الخطر، حيث يسكن الناس تحت تهديد دائم، ويصبح كل شتاء اختبارًا جديدًا للبقاء.وفي جولة داخل منطقة ضهر المغر، أحد الأحياء الفقيرة المكتظة بالأبنية المتهالكة في مدينة طرابلس، يقف عيسى رستم، إلى جانب المبنى الذي أُجبر على إخلائه مع أكثر من 30 شخصًا من سكانه، بعد ظهور تشققات خطيرة وانحراف واضح في هيكله، ما استدعى توجيه إنذار رسمي من السلطات المعنية بضرورة إخلائه فورًا.ويصف رستم منطقة ضهر المغر بأنها "باتت أشبه بمشهد من فيلم رعب"، موضحًا أن المبنى الذي كانوا يقطنونه قد مال عن مساره الطبيعي، وظهرت فيه تشققات في عدد من أجزائه، مؤكدًا أن "خطر انهياره بات وشيكًا في حال عدم ترميمه سريعًا"، وختم بالقول إن "أسفل المبنى شارعًا صغيرًا يستخدمه السكان يوميًا، وقد أصبح الأهالي يمرّون فيه على عجل، خشية تعرّضهم للخطر في أي لحظة".مأساة لم تُمحَفي الشارع المقابل للمبنى، ما زال الفراغ شاهدًا على مأساة لم تُمحَ من الذاكرة. هنا، قبل سنوات، انهار أحد المباني، فخطف حياة الطفلة جمانة الديكو، وترك والدتها لينا كمّون، مصابة بجروح بالغة وندبة لا تندمل. اليوم، تعود لينا إلى المشهد ذاته، لا كشاهدة على الماضي فحسب، بل كسجينة لخوف متجدّد، تحيط بها أبنية متصدعة تقف كقنابل موقوتة تنتظر "لحظة الانهيار".وعن خوفها من تكرار المأساة، أكدت كمّون أن القلق حاضر بشكل دائم، مشيرة إلى أن "حوادث الانهيار تكررت أكثر من مرة"، وقالت إن مبنيين انهارا في الآونة الأخيرة بالحي ذاته، وإن هناك مبانٍ أخرى مهددة بالانهيار في محيط منزلها، إضافة إلى حوادث مشابهة وقعت في مناطق أخرى وأسفرت عن سقوط ضحايا، ما يعكس تكرار هذه الكارثة بشكل مستمر.وانتقدت كمّون غياب الاهتمام الرسمي، قائلة إن "تحذيرات عدة وُجّهت إلى البلدية، منذ سنوات، بشأن مبانٍ مهددة بالانهيار، إلا أن أحدًا لم يتحرك، ولم تلقَ تلك النداءات أي استجابة".وتابعت أن "مرور ثلاث سنوات على انهيار المبنى لم يغيّر شيئًا، إذ لا يزال المالكون من دون تعويض، ولا تزال الأوضاع على حالها، فيما تستمر الانهيارات في مبانٍ أخرى"، وتساءلت: "أين يذهب الناس؟ أين سيعيشون؟".وأشارت كمّون إلى أن "الحلول المطروحة، كطلب استئجار منازل، غير واقعية بالنسبة إلى سكان الأحياء الفقيرة"، موضحة أن "كثيرين يعيشون على دخل يومي لا يتجاوز عشرة دولارات لإعالة أطفالهم، ولا يستطيعون تحمّل إيجارات تتراوح بين 250 و400 دولار شهريًا خارج الحي".ما بين 600 و1000 مبنى مهدّد بالانهيار في طرابلسفي المقابل، عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، مؤتمرًا صحفيًا، مطلع الشهر المنصرم، تناول فيه حادثة انهيار المبنى السكني، مؤكدًا أن "البلدية كانت قد وجّهت إنذارات متكررة لإخلائه، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة حالت دون تجاوب السكان"، وأوضح أن "الفرق الهندسية تحركت فور ظهور التشققات، وتم إجراء كشف ميداني بحضور أعضاء المجلس البلدي".وكشف أن "المسح البلدي أظهر وجود ما بين 600 و1000 مبنى مهدّد بالانهيار في طرابلس"، محذّرًا من "تكرار الكارثة في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة"، وختم بنداء إلى رئيس الحكومة والنواب للمطالبة بموازنة رسمية مخصّصة لترميم الأبنية المتصدعة في المدينة، مؤكدًا أن "البلدية تفتقر إلى الإمكانيات المالية لتنفيذ هذه الأعمال بمفردها".وفي السياق ذاته، قال عضو بلدية طرابلس المهندس مصطفى فخر الدين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الأبنية التي نشهد اليوم تساقطها أو تلك التي يُخشى أن تشهد مشكلات خطيرة في المستقبل، كانت قد وُجّهت إليها إنذارات منذ عام 2006، إلا أن أي أعمال ترميم أو صيانة لم تُنفَّذ منذ ذلك الحين، ما أدى إلى تفاقم الوضع".وأشار فخر الدين إلى أن "غزارة الأمطار في الفترة الأخيرة، إضافة إلى الهزات الخفيفة التي شهدتها المدينة، تسببت بأضرار كبيرة في الأبنية، ما أدى في النهاية إلى انهيار مبنيين"، وأكد أن "المبنى الذي انهار مؤخرًا لم يكن مسجلًا ضمن الجردة الرسمية في البلدية، إذ بدأ فجأة بإصدار تشققات وانهيارات جزئية قبل أن ينهار بالكامل خلال أقل من 24 ساعة، بل خلال 15 ساعة فقط، الأمر الذي زاد من حالة القلق والخوف".وأردف: "أما المسار الثاني، فهو الخط الساخن، الذي تلقى خلال أسبوع واحد نحو 500 شكوى، ونظرًا لعدم توفر فريق هندسي كافٍ لتغطية هذا العدد الكبير، يتم الاستعانة بمهندسين متطوعين من نقابة المهندسين. ومن أصل 500 شكوى، جرى حتى الآن متابعة نحو 200 مبنى، فيما لا تزال قرابة 300 مبنى قيد المتابعة، مع ازدياد العدد يوميًا، وقد يصل إلى 550 أو 560 مبنى".ومضى قائلًا: "المسار الثالث يتمثل في الإحصاء السابق الذي أجرته بلدية طرابلس، ويشمل 105 مبانٍ وُجّهت إليها إنذارات بالإخلاء، حيث تتابعها فرق هندسية بالتعاون مع نقابة المهندسين والمحافظة وهيئة الإغاثة".وحول تركيب أجهزة مراقبة على المباني المتصدعة، قال فخر الدين إن "البلدية لا تمتلك الإمكانيات أو الأجهزة المتطورة اللازمة، وتعتمد حالياً على وسائل بدائية، مثل وضع الجبصين لمراقبة التشققات"، وأضاف أن "بعض الأساتذة الجامعيين تبرعوا بعدد محدود من هذه الأجهزة، وتم تركيبها على مبانٍ تشكل خطرًا على محيطها، ويتم رصدها بشكل يومي".وأكد أن "الحلول الجذرية تتطلب تدخلًا مباشرًا من الدولة، نظرًا لحجم الكارثة، إذ يتراوح عدد المباني المتضررة بين 600 و700 مبنى، وربما أكثر"، وشدد على أن "ما تعيشه طرابلس هو كارثة حقيقية، حيث أن معظم الأبنية التي يتم الكشف عليها متضررة بدرجات متفاوتة".وأوضح أن "البلدية تعتمد تصنيف المباني بحسب درجة الخطورة، مع إخلاء الأبنية الأخطر فورًا، ومراقبة الأبنية الأقل خطورة بشكل مستمر، رغم غياب الضمانات الكاملة"، وأشار إلى أن "الكشوفات الحالية سريعة ولا تشمل فحص الأساسات، وتهدف فقط إلى كسب وقت قصير لا يتجاوز أسبوعًا، ريثما يتم التدعيم أو إيجاد حل مناسب".وعن عدد المباني المتضررة، قال فخر الدين إنه "لا يمكن إعطاء رقم دقيق"، لكنه أشار إلى "تركيز العمل على نحو 1500 مبنى"، ولفت إلى أن "منطقة التبانة وحدها تضم نحو 75 مبنى كانت المياه متجمعة داخلها، ويجري حاليًا سحب المياه للكشف على الأضرار"، مشيرًا إلى أن هذا "الوضع ينسحب على شارع حربا".وختم فخر الدين بالإشارة إلى "تحديين أساسيين، الحاجة إلى تمويل لتدعيم المباني، وضرورة إخلاء السكان منها خلال أعمال التدعيم، ما يستلزم تأمين مأوى بديل لهم"، وأكد أن "جميع المباني المتضررة مأهولة بالسكان، ولا يمكن تنفيذ أعمال التدعيم في ظل وجودهم داخلها"، وكشف أن "الكلفة التقديرية تبلغ نحو 40 مليون دولار، بشكل عاجل لتدعيم المباني القابلة للمعالجة، مع وعود بتمويل حكومي يبدأ بالمباني الأكثر تضررًا ثم الأقل تضررًا تدريجيًا". 