عراقجي: سلوك إسرائيل يقوض النظام القانوني الدولي ويستوجب عقوبات شاملة
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أنه "يجب فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، تتضمن حظر توريد الأسلحة"، معتبرًا أن "سلوك إسرائيل والحصانة التي تحظى بها، أسهما في تقويض النظام القانوني الدولي".
2026-02-07T08:49+0000
إيران
العالم
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
وقال عراقجي في "منتدى الجزيرة 2026" بالعاصمة القطرية الدوحة: "يجب على المجتمع الدولي دعم الآليات القانونية دون تردد"، داعيًا إلى "فرض عقوبات شاملة وموجّهة ضد إسرائيل، تشمل حظرا فوريا على توريد الأسلحة وتعليق التعاون العسكري والاستخباري"، بحسب وكالة "تسنيم".وأشار إلى أن "ما يجري ضد الفلسطينيين يمثل فشلًا أخلاقيًا لكل من يشاهد ويرضى بهذه الانتهاكات"، مؤكدًا أن "الحصانة التي أعطيت لإسرائيل أضرت بالنظام القضائي الدولي".وأضاف عراقجي خلال كلمته في المنتدى: "فلسطين هي البوصلة الاستراتيجية والأخلاقية لمنطقتنا. إنها اختبار لمدى منطقية القانون الدولي، ولمدى عالمية حقوق الإنسان، ولمن أُنشئت المؤسسات الدولية لحماية الضعفاء أم لمجرد تبرير قوة الأقوياء".الخارجية المصرية تدعو للتوصل إلى تسوية توافقية بشأن الملف النووي الإيرانيلجنة الأمن القومي في إيران: طهران لم تتنازل عن خطوطها الحمراء خلال المفاوضات مع واشنطن
إيران
إسرائيل
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أنه "يجب فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، تتضمن حظر توريد الأسلحة"، معتبرًا أن "سلوك إسرائيل والحصانة التي تحظى بها، أسهما في تقويض النظام القانوني الدولي".
وقال عراقجي في "منتدى الجزيرة 2026" بالعاصمة القطرية الدوحة: "يجب على المجتمع الدولي دعم الآليات القانونية دون تردد"، داعيًا إلى "فرض عقوبات شاملة وموجّهة ضد إسرائيل، تشمل حظرا فوريا على توريد الأسلحة وتعليق التعاون العسكري والاستخباري"، بحسب وكالة "تسنيم".
وأدان عراقجي "سلوك النظام الإسرائيلي في فلسطين والحصانة الممنوحة له"، معتبرًا أن ذلك "قوّض النظام القانوني الدولي تقويضًا خطيرًا".
وأشار إلى أن "ما يجري ضد الفلسطينيين يمثل فشلًا أخلاقيًا لكل من يشاهد ويرضى بهذه الانتهاكات"، مؤكدًا أن "الحصانة التي أعطيت لإسرائيل أضرت بالنظام القضائي الدولي".
وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لو تم حسم قضية غزة عن طريق الطرد والاحتلال والتدمير، فالضفة ستكون التالية بهذا المسار"، مشيرًا إلى أن "توسع إسرائيل في المنطقة يتطلب إضعاف باقي دول المنطقة وإعطاء إسرائيل حرية استخدام القوة".
وأضاف عراقجي خلال كلمته في المنتدى: "فلسطين هي البوصلة الاستراتيجية والأخلاقية لمنطقتنا. إنها اختبار لمدى منطقية القانون الدولي، ولمدى عالمية حقوق الإنسان، ولمن أُنشئت المؤسسات الدولية لحماية الضعفاء أم لمجرد تبرير قوة الأقوياء".