عراقجي: سلوك إسرائيل يقوض النظام القانوني الدولي ويستوجب عقوبات شاملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260207/عراقجي-سلوك-إسرائيل-يقوض-النظام-القانوني-الدولي-ويستوجب-عقوبات-شاملة--1110092719.html
عراقجي: سلوك إسرائيل يقوض النظام القانوني الدولي ويستوجب عقوبات شاملة
عراقجي: سلوك إسرائيل يقوض النظام القانوني الدولي ويستوجب عقوبات شاملة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أنه "يجب فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، تتضمن حظر توريد الأسلحة"، معتبرًا أن "سلوك إسرائيل والحصانة التي... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T08:49+0000
2026-02-07T08:49+0000
إيران
العالم
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096431641_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ef3e5d6b8869736c58eed38325d7390c.jpg
وقال عراقجي في "منتدى الجزيرة 2026" بالعاصمة القطرية الدوحة: "يجب على المجتمع الدولي دعم الآليات القانونية دون تردد"، داعيًا إلى "فرض عقوبات شاملة وموجّهة ضد إسرائيل، تشمل حظرا فوريا على توريد الأسلحة وتعليق التعاون العسكري والاستخباري"، بحسب وكالة "تسنيم".وأشار إلى أن "ما يجري ضد الفلسطينيين يمثل فشلًا أخلاقيًا لكل من يشاهد ويرضى بهذه الانتهاكات"، مؤكدًا أن "الحصانة التي أعطيت لإسرائيل أضرت بالنظام القضائي الدولي".وأضاف عراقجي خلال كلمته في المنتدى: "فلسطين هي البوصلة الاستراتيجية والأخلاقية لمنطقتنا. إنها اختبار لمدى منطقية القانون الدولي، ولمدى عالمية حقوق الإنسان، ولمن أُنشئت المؤسسات الدولية لحماية الضعفاء أم لمجرد تبرير قوة الأقوياء".الخارجية المصرية تدعو للتوصل إلى تسوية توافقية بشأن الملف النووي الإيرانيلجنة الأمن القومي في إيران: طهران لم تتنازل عن خطوطها الحمراء خلال المفاوضات مع واشنطن
https://sarabic.ae/20260202/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-نحن-في-مرحلة-تحسين-الجاهزية-للمعركة-المحتملة-مع-إيران-1109918459.html
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096431641_131:0:1198:800_1920x0_80_0_0_1dddec0771ed692ce52345d911df7667.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
إيران, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

عراقجي: سلوك إسرائيل يقوض النظام القانوني الدولي ويستوجب عقوبات شاملة

08:49 GMT 07.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أنه "يجب فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، تتضمن حظر توريد الأسلحة"، معتبرًا أن "سلوك إسرائيل والحصانة التي تحظى بها، أسهما في تقويض النظام القانوني الدولي".
وقال عراقجي في "منتدى الجزيرة 2026" بالعاصمة القطرية الدوحة: "يجب على المجتمع الدولي دعم الآليات القانونية دون تردد"، داعيًا إلى "فرض عقوبات شاملة وموجّهة ضد إسرائيل، تشمل حظرا فوريا على توريد الأسلحة وتعليق التعاون العسكري والاستخباري"، بحسب وكالة "تسنيم".

وأدان عراقجي "سلوك النظام الإسرائيلي في فلسطين والحصانة الممنوحة له"، معتبرًا أن ذلك "قوّض النظام القانوني الدولي تقويضًا خطيرًا".

وأشار إلى أن "ما يجري ضد الفلسطينيين يمثل فشلًا أخلاقيًا لكل من يشاهد ويرضى بهذه الانتهاكات"، مؤكدًا أن "الحصانة التي أعطيت لإسرائيل أضرت بالنظام القضائي الدولي".
إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نحن في مرحلة تحسين الجاهزية للمعركة المحتملة مع إيران
2 فبراير, 18:45 GMT
وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لو تم حسم قضية غزة عن طريق الطرد والاحتلال والتدمير، فالضفة ستكون التالية بهذا المسار"، مشيرًا إلى أن "توسع إسرائيل في المنطقة يتطلب إضعاف باقي دول المنطقة وإعطاء إسرائيل حرية استخدام القوة".
وأضاف عراقجي خلال كلمته في المنتدى: "فلسطين هي البوصلة الاستراتيجية والأخلاقية لمنطقتنا. إنها اختبار لمدى منطقية القانون الدولي، ولمدى عالمية حقوق الإنسان، ولمن أُنشئت المؤسسات الدولية لحماية الضعفاء أم لمجرد تبرير قوة الأقوياء".
الخارجية المصرية تدعو للتوصل إلى تسوية توافقية بشأن الملف النووي الإيراني
لجنة الأمن القومي في إيران: طهران لم تتنازل عن خطوطها الحمراء خلال المفاوضات مع واشنطن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала