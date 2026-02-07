https://sarabic.ae/20260207/لجنة-الأمن-القومي-في-إيران-طهران-لم-تتنازل-عن-خطوطها-الحمراء-خلال-المفاوضات-مع-واشنطن-1110090699.html

لجنة الأمن القومي في إيران: طهران لم تتنازل عن خطوطها الحمراء خلال المفاوضات مع واشنطن

لجنة الأمن القومي في إيران: طهران لم تتنازل عن خطوطها الحمراء خلال المفاوضات مع واشنطن

وصفت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"الكاذب"، مؤكدة أن "إيران لم ولن تتراجع عن خطوطها الحمراء"، وفق تعبيرها. 07.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-07T06:16+0000

وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الأمريكيين هم من لم يجدوا خيارًا بعد فشل خياراتهم الأخرى (العسكرية والاقتصادية والإرهابية وغيرها)، ولم يتبقّ لهم سوى قبول أطر وحقوق الشعب الإيراني".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، بأن المفاوضات مع إيران "سارت بشكل إيجابي"، مؤكدًا أنها "ستتواصل مطلع الأسبوع المقبل"، على حد قوله.وأضاف أن "الإيرانيين أكثر استعدادًا للتحرك مما كانوا عليه قبل عام ونصف أو حتى قبل عام"، مشيرًا إلى أن طهران "تريد إبرام صفقة"، وفق تعبيره.وانتهت، أمس الجمعة، الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت.وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحدٍّ للمفاوضات".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.

2026

