أوربان: أوكرانيا عدوة بسبب حظر الطاقة الروسية.. وإيران تستبعد برنامجها الصاروخي من المفاوضات

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
أوربان: أوكرانيا عدوة بسبب حظر الطاقة الروسية.. وإيران تستبعد برنامجها الصاروخي من المفاوضات

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إن أوكرانيا ستكون عدوة إذا استمرت في تحريض بروكسل على قطع إمدادات الطاقة الروسية عن بلاده.
وأكد أوربان أن أوكرانيا تنتهك المصالح الأساسية للمجر، بالتحريض على قطع إمدادات الطاقة الروسية، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الهنغاري.
وأشار رئيس الوزراء المجري، إلى أن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي أمر مرفوض، لأن ذلك سيُؤدي إلى تهديد دائم، منوها إلى أن التعاون مع كييف يكون على أساس التعاون الاقتصادي والشراكة ذات المنفعة فقط.
وقال أستاذ الفلسفة السياسية، د. رامي الخليفة العلي، إن "المجر تحتفظ بموقف تقليدي أقرب إلى الجانب الروسي"، موضحا أن "هذا الموقف ليس معزولا، ويأتي في سياق أوسع يشمل تغيرات ملحوظة في الموقف الأوروبي بشكل عام، إذ بدأت بعض الدول، مثل فرنسا، بفتح قنوات خلفية مع موسكو في محاولة لإيجاد حلول أكثر عقلانية للأزمة".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دولا مثل المجر والنمسا أعطت الأولوية لمصالحها الوطنية، إذ أبقت على وارداتها من الطاقة الروسية، مفضلة ذلك على الالتزام الكامل بسياسات الاتحاد الأوروبي".
بعد لقاء مباشر جمع عراقجي مع ويتكوف.. إيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات مع أمريكا
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران لا تعتزم مناقشة برنامجها الصاروخي باعتباره شأنا دفاعيا، كما استبعد أن يتم نقل اليورانيوم المخصب من البلاد.
وشدد عراقجي على أن إيران ستهاجم القواعد الأمريكية في المنطقة في حال وقوع هجوم أمريكي ضدها، وأكد أنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن، واصفا جولة المفاوضات في مسقط بأنها "بداية إيجابية".
قال الكاتب المصري المختص في الشؤون الإيرانية، هشام رشاد، إنه يعتقد أن "إيران تبعث برسالة مزدوجة، فهي تريد ترسيم سقف التفاوض بحيث يقتصر على الملف النووي بعكس رغبة واشنطن التي تريد التفاوض على سلة ملفات".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إيران تهدف لتحصين أوراق الردع، إذ إن البرنامج الصاروخي يعتبر جوهر العقيدة الدفاعية الإيرانية والتنازل عنه يمس الأمن القومي الإيراني".
واشنطن تخطط لعقد اجتماع لـ"مجلس السلام" في غزة.. و"حماس" تدعو للضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة غزة
تخطط أمريكا لعقد أول اجتماع لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة، في الـ19 فبراير/ شباط الجاري، بحسب ما قالته مصادر صحفية، وتتضمن خطط الاجتماع، الذي سيكون أيضا مؤتمرا لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة، لا تزال في مراحلها الأولى وقد تتغير.
إلى ذلك، دعت حركة "حماس" الفلسطينية جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم الوسطاء للضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة غزة إلى القطاع.
ويرى عضو منظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أنه "لم تحدث أي نجاحات في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية بالقتل والتدمير وإذلال الفلسطينيين عند معبر رفح".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الاحتلال يمنع حتى الآن دخول اللجنة الإدارية المتفق عليها باتفاق شرم شيخ لتتولى مباشرة الأمور الإغاثية لتقوم بعملها في قطاع غزة، لافتا إلى أنه لم يكن هناك حديث حقيقي حول إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والعدوان سواء على قطاع غزة أو الضفة".
توقيع عدد من العقود الاستراتيجية بين سوريا والسعودية.. واستثمارات سعودية في قطاع الطيران
أعلنت سوريا والسعودية عن توقيع عقود استراتيجية تشمل قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، والتطوير العقاري. وشهد قصر الشعب بدمشق حضور وفد اقتصادي سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، وبرعاية الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
كما وقع الجانبان اتفاقية لتطوير وتشغيل مطار حلب الدولي، بمبلغ ملياري دولار. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتشغيل مطار حلب الدولي الحالي، إلى جانب مشروع تشييد وتشغيل مطار حلب الدولي الجديد في شمال سوريا.
وقال الخبير الاقتصادي السوري، د. عمار يوسف، إن "السعودية لعبت الدور الأبرز في دعم الاقتصاد السوري منذ سنوات"، مشيرا إلى أن "المساعدات التي قدمتها الرياض تجاوزت الطابع التجاري، لتكون بمثابة دعم مباشر لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "السعودية قدمت خلال الفترة الماضية تسهيلات متعددة، شملت الدعم الغذائي عبر القمح، وتسهيلات في مجال الطاقة والنفط، ما جعلها الشريك الاستراتيجي الأول لسوريا في هذه المرحلة"، معتبرا أن "هذه المساعدات دعم سياسي واقتصادي يهدف إلى إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد السوري".
الجزائر تباشر إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع الإمارات
باشرت الجزائر الإجراءات الرسمية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعود إلى عام 2013، دون تحديد أسباب.
وبدأت السلطات الجزائرية الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة لإنهاء الاتفاقية، التي صادقت عليها بموجب مرسوم رئاسي في 2014. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الإجراء يتم وفقا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية، التي تلزم الطرف الذي يرغب في الإلغاء بإخطار الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

ويرى المحلل السياسي الجزائري، د. أبو فضل البهلولي، أن "قرار الجزائر جاء نتيجة "انحراف واضح" في تطبيق بنود الاتفاقية، إذ رصدت السلطات الجزائرية مخالفات صريحة تتعلق باستخدام الطيران الإماراتي لأغراض غير منصوص عليها في الاتفاق"، وفق قوله.

وأوضح البهلولي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الجزائر جمعت أدلة وحججا دامغة تثبت وجود خرق للاتفاقية، ما دفع صانع القرار إلى اتخاذ هذا الإجراء رغم صعوبته، باعتباره الحل الوحيد"، مؤكدا أن "الجزائر حرصت على إبلاغ الإمارات رسميا بهذا القرار".
