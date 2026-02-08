https://sarabic.ae/20260208/أوربان-أوكرانيا-عدوة-بسبب-حظر-الطاقة-الروسية-وإيران-تستبعد-برنامجها-الصاروخي-من-المفاوضات-1110143929.html

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إن أوكرانيا ستكون عدوة إذا استمرت في تحريض بروكسل على قطع إمدادات الطاقة الروسية عن بلاده. 08.02.2026, سبوتنيك عربي

وأكد أوربان أن أوكرانيا تنتهك المصالح الأساسية للمجر، بالتحريض على قطع إمدادات الطاقة الروسية، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الهنغاري.وأشار رئيس الوزراء المجري، إلى أن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي أمر مرفوض، لأن ذلك سيُؤدي إلى تهديد دائم، منوها إلى أن التعاون مع كييف يكون على أساس التعاون الاقتصادي والشراكة ذات المنفعة فقط.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دولا مثل المجر والنمسا أعطت الأولوية لمصالحها الوطنية، إذ أبقت على وارداتها من الطاقة الروسية، مفضلة ذلك على الالتزام الكامل بسياسات الاتحاد الأوروبي".بعد لقاء مباشر جمع عراقجي مع ويتكوف.. إيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات مع أمريكاقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران لا تعتزم مناقشة برنامجها الصاروخي باعتباره شأنا دفاعيا، كما استبعد أن يتم نقل اليورانيوم المخصب من البلاد.وشدد عراقجي على أن إيران ستهاجم القواعد الأمريكية في المنطقة في حال وقوع هجوم أمريكي ضدها، وأكد أنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن، واصفا جولة المفاوضات في مسقط بأنها "بداية إيجابية".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إيران تهدف لتحصين أوراق الردع، إذ إن البرنامج الصاروخي يعتبر جوهر العقيدة الدفاعية الإيرانية والتنازل عنه يمس الأمن القومي الإيراني".واشنطن تخطط لعقد اجتماع لـ"مجلس السلام" في غزة.. و"حماس" تدعو للضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة غزةتخطط أمريكا لعقد أول اجتماع لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة، في الـ19 فبراير/ شباط الجاري، بحسب ما قالته مصادر صحفية، وتتضمن خطط الاجتماع، الذي سيكون أيضا مؤتمرا لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة، لا تزال في مراحلها الأولى وقد تتغير. إلى ذلك، دعت حركة "حماس" الفلسطينية جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم الوسطاء للضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة غزة إلى القطاع.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الاحتلال يمنع حتى الآن دخول اللجنة الإدارية المتفق عليها باتفاق شرم شيخ لتتولى مباشرة الأمور الإغاثية لتقوم بعملها في قطاع غزة، لافتا إلى أنه لم يكن هناك حديث حقيقي حول إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والعدوان سواء على قطاع غزة أو الضفة".توقيع عدد من العقود الاستراتيجية بين سوريا والسعودية.. واستثمارات سعودية في قطاع الطيرانأعلنت سوريا والسعودية عن توقيع عقود استراتيجية تشمل قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، والتطوير العقاري. وشهد قصر الشعب بدمشق حضور وفد اقتصادي سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، وبرعاية الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.كما وقع الجانبان اتفاقية لتطوير وتشغيل مطار حلب الدولي، بمبلغ ملياري دولار. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتشغيل مطار حلب الدولي الحالي، إلى جانب مشروع تشييد وتشغيل مطار حلب الدولي الجديد في شمال سوريا.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "السعودية قدمت خلال الفترة الماضية تسهيلات متعددة، شملت الدعم الغذائي عبر القمح، وتسهيلات في مجال الطاقة والنفط، ما جعلها الشريك الاستراتيجي الأول لسوريا في هذه المرحلة"، معتبرا أن "هذه المساعدات دعم سياسي واقتصادي يهدف إلى إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد السوري".الجزائر تباشر إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع الإماراتباشرت الجزائر الإجراءات الرسمية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعود إلى عام 2013، دون تحديد أسباب.وبدأت السلطات الجزائرية الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة لإنهاء الاتفاقية، التي صادقت عليها بموجب مرسوم رئاسي في 2014. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الإجراء يتم وفقا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية، التي تلزم الطرف الذي يرغب في الإلغاء بإخطار الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.وأوضح البهلولي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الجزائر جمعت أدلة وحججا دامغة تثبت وجود خرق للاتفاقية، ما دفع صانع القرار إلى اتخاذ هذا الإجراء رغم صعوبته، باعتباره الحل الوحيد"، مؤكدا أن "الجزائر حرصت على إبلاغ الإمارات رسميا بهذا القرار".

عالم سبوتنيك, الجزائر, إيران, غزة, أخبار سوريا اليوم, السعودية, аудио