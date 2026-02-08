https://sarabic.ae/20260208/إعلام-رسمي-مصرع-4-أشخاص-إثر-سيول-جارفة-ضربت-إقليم-تطوان-في-شمال-المغرب-1110150263.html
إعلام رسمي: مصرع 4 أشخاص إثر سيول جارفة ضربت إقليم تطوان في شمال المغرب
لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر سيول جارفة ضربت إقليم تطوان في شمال المغرب، أمس السبت. 08.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأحد إن "السلطات المحلية بإقليم تطوان أفادت بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما لا يزال شخص خامس في عداد المفقودين، إثر سيول قوية جرفتهم، أمس السبت، وذلك على مستوى دوار لمواوجة، التابع للجماعة الترابية بني حرشن، قيادة جبل لحبيب".وذكرت وكالة الأنباء المغربية، نقلا عن بيانات لوزارة الداخلية، أن "عمليات إجلاء السكان بالجماعات الترابية المعنية بمخاطر الفيضانات أسفرت، إلى غاية صباح اليوم الخميس، عن نقل وإجلاء ما مجموعه 143 ألفا و164 شخصا، موزعين على عدد من الأقاليم، وذلك في إطار التدخلات الوقائية الرامية إلى حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين".وأشارت إلى أن "عمليات الإجلاء المتدرج لسكان عدد من الجماعات الترابية [المناطق] المعنية بمخاطر الفيضانات لا تزال متواصلة، وفق مقاربة تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة".
