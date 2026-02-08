عربي
https://sarabic.ae/20260208/إعلام-رسمي-مصرع-4-أشخاص-إثر-سيول-جارفة-ضربت-إقليم-تطوان-في-شمال-المغرب-1110150263.html
إعلام رسمي: مصرع 4 أشخاص إثر سيول جارفة ضربت إقليم تطوان في شمال المغرب
إعلام رسمي: مصرع 4 أشخاص إثر سيول جارفة ضربت إقليم تطوان في شمال المغرب
سبوتنيك عربي
لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر سيول جارفة ضربت إقليم تطوان في شمال المغرب، أمس السبت. 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T17:13+0000
2026-02-08T17:13+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1f/1109847211_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_eee623ab28f62aa4b467c8eb1ee50afa.jpg
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأحد إن "السلطات المحلية بإقليم تطوان أفادت بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما لا يزال شخص خامس في عداد المفقودين، إثر سيول قوية جرفتهم، أمس السبت، وذلك على مستوى دوار لمواوجة، التابع للجماعة الترابية بني حرشن، قيادة جبل لحبيب".وذكرت وكالة الأنباء المغربية، نقلا عن بيانات لوزارة الداخلية، أن "عمليات إجلاء السكان بالجماعات الترابية المعنية بمخاطر الفيضانات أسفرت، إلى غاية صباح اليوم الخميس، عن نقل وإجلاء ما مجموعه 143 ألفا و164 شخصا، موزعين على عدد من الأقاليم، وذلك في إطار التدخلات الوقائية الرامية إلى حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين".وأشارت إلى أن "عمليات الإجلاء المتدرج لسكان عدد من الجماعات الترابية [المناطق] المعنية بمخاطر الفيضانات لا تزال متواصلة، وفق مقاربة تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة".
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

إعلام رسمي: مصرع 4 أشخاص إثر سيول جارفة ضربت إقليم تطوان في شمال المغرب

17:13 GMT 08.02.2026
© Photoفيضانات القصر الكبير- المغرب
فيضانات القصر الكبير- المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Photo
لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر سيول جارفة ضربت إقليم تطوان في شمال المغرب، أمس السبت.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأحد إن "السلطات المحلية بإقليم تطوان أفادت بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما لا يزال شخص خامس في عداد المفقودين، إثر سيول قوية جرفتهم، أمس السبت، وذلك على مستوى دوار لمواوجة، التابع للجماعة الترابية بني حرشن، قيادة جبل لحبيب".
أفادت وسائل إعلام مغربية رسمية، يوم الخميس، بأن السلطات المحلية أجلت أكثر من 143 ألف شخص من عدة أقاليم بسبب "مخاطر الفيضانات"، وذلك حتى صباح اليوم الخميس.
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
المغرب.. هزتان أرضيتان تضربان إقليمي الحسيمة وأزيلال وسط نشاط زلزالي مستمر
أمس, 18:04 GMT
وذكرت وكالة الأنباء المغربية، نقلا عن بيانات لوزارة الداخلية، أن "عمليات إجلاء السكان بالجماعات الترابية المعنية بمخاطر الفيضانات أسفرت، إلى غاية صباح اليوم الخميس، عن نقل وإجلاء ما مجموعه 143 ألفا و164 شخصا، موزعين على عدد من الأقاليم، وذلك في إطار التدخلات الوقائية الرامية إلى حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين".
وأضافت أنه "بإقليم العرائش تم إجلاء 110941 شخصا، و16914 شخصا بإقليم القنيطرة، و11696 شخصا بإقليم سيدي قاسم، و3613 شخصا بإقليم سيدي سليمان، وذلك في سياق مواصلة السلطات العمومية لتعبئتها الميدانية لمواجهة تداعيات التقلبات المناخية".
وأشارت إلى أن "عمليات الإجلاء المتدرج لسكان عدد من الجماعات الترابية [المناطق] المعنية بمخاطر الفيضانات لا تزال متواصلة، وفق مقاربة تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة".
