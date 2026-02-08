https://sarabic.ae/20260208/احتجاجات-في-فيينا-تنديدا-بالتقارب-مع-حلف-الناتو-1110145806.html

احتجاجات في فيينا تنديدا بالتقارب مع حلف "الناتو"

شهد وسط العاصمة النمساوية فيينا مظاهرة احتجاجية، عبر خلالها مشاركون عن رفضهم لما وصفوه بتخلي النمسا عن سياسة الحياد وتعزيز علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي... 08.02.2026, سبوتنيك عربي

وخلال التجمع، قال أحد منظمي الاحتجاج، مارتن روتر: "علينا ضمان عدم نجاح هذه السياسة التي تحاول تدريجيا جرّنا إلى جيش الاتحاد الأوروبي، يجب أن نرفض جيش الاتحاد الأوروبي منذ البداية، يجب أن نُدرج هذه القضية في النقاش حول مستقبل جيشنا، سواء تعلق الأمر بشروط الخدمة أو أي شيء آخر".كما انتقد المحتجون ما اعتبروه قيودا متزايدة على حرية التعبير، لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قضايا تتعلق بالهوية الرقمية والمراقبة البيومترية وإمكانية تقييد الحسابات أو حظر الوصول إلى المنصات الإلكترونية.وأعرب المشاركون أيضا عن استيائهم من تأثير "شبكات النخبة" والمؤسسات الكبرى على السياسة والإعلام، فضلا عن دورها في القرارات المرتبطة بالوباء.ووصفت الفعالية بأنها مظاهرة مناهضة للحكومة، نظّمتها حركة تدعو إلى الديمقراطية المباشرة، والحفاظ على حياد الجمهورية، واعتماد سياسة خارجية سلمية.

