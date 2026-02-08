عربي
احتجاجات في فيينا تنديدا بالتقارب مع حلف "الناتو"
احتجاجات في فيينا تنديدا بالتقارب مع حلف "الناتو"
شهد وسط العاصمة النمساوية فيينا مظاهرة احتجاجية، عبر خلالها مشاركون عن رفضهم لما وصفوه بتخلي النمسا عن سياسة الحياد وتعزيز علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي...
وخلال التجمع، قال أحد منظمي الاحتجاج، مارتن روتر: "علينا ضمان عدم نجاح هذه السياسة التي تحاول تدريجيا جرّنا إلى جيش الاتحاد الأوروبي، يجب أن نرفض جيش الاتحاد الأوروبي منذ البداية، يجب أن نُدرج هذه القضية في النقاش حول مستقبل جيشنا، سواء تعلق الأمر بشروط الخدمة أو أي شيء آخر".كما انتقد المحتجون ما اعتبروه قيودا متزايدة على حرية التعبير، لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قضايا تتعلق بالهوية الرقمية والمراقبة البيومترية وإمكانية تقييد الحسابات أو حظر الوصول إلى المنصات الإلكترونية.وأعرب المشاركون أيضا عن استيائهم من تأثير "شبكات النخبة" والمؤسسات الكبرى على السياسة والإعلام، فضلا عن دورها في القرارات المرتبطة بالوباء.ووصفت الفعالية بأنها مظاهرة مناهضة للحكومة، نظّمتها حركة تدعو إلى الديمقراطية المباشرة، والحفاظ على حياد الجمهورية، واعتماد سياسة خارجية سلمية.
شهد وسط العاصمة النمساوية فيينا مظاهرة احتجاجية، عبر خلالها مشاركون عن رفضهم لما وصفوه بتخلي النمسا عن سياسة الحياد وتعزيز علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وخلال التجمع، قال أحد منظمي الاحتجاج، مارتن روتر: "علينا ضمان عدم نجاح هذه السياسة التي تحاول تدريجيا جرّنا إلى جيش الاتحاد الأوروبي، يجب أن نرفض جيش الاتحاد الأوروبي منذ البداية، يجب أن نُدرج هذه القضية في النقاش حول مستقبل جيشنا، سواء تعلق الأمر بشروط الخدمة أو أي شيء آخر".
وجاب المتظاهرون شوارع وسط فيينا، حاملين الأعلام النمساوية ولافتات كُتب عليها "نعم للحياد والسلام، لا لحلف الناتو"، إلى جانب ملصقات تدعو إلى السلاح خال من الأسلحة، فيما رافقت المسيرة قرع الطبول.
قاعة مدينة فيينا، النمسا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
إعلام: النمسا ستدعم الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
19 أكتوبر 2025, 02:04 GMT
كما انتقد المحتجون ما اعتبروه قيودا متزايدة على حرية التعبير، لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قضايا تتعلق بالهوية الرقمية والمراقبة البيومترية وإمكانية تقييد الحسابات أو حظر الوصول إلى المنصات الإلكترونية.
واستشهد روتر بأستراليا كمثال، مشيرا إلى اشتراط التحقق من الهوية أو استخدام الهوية الرقمية للوصول إلى بعض الخدمات، بحسب قوله.
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
غروسي يدعو روسيا لحضور أول مؤتمر حول الطاقة النووية في فيينا
25 سبتمبر 2025, 15:33 GMT
وأعرب المشاركون أيضا عن استيائهم من تأثير "شبكات النخبة" والمؤسسات الكبرى على السياسة والإعلام، فضلا عن دورها في القرارات المرتبطة بالوباء.
ووصفت الفعالية بأنها مظاهرة مناهضة للحكومة، نظّمتها حركة تدعو إلى الديمقراطية المباشرة، والحفاظ على حياد الجمهورية، واعتماد سياسة خارجية سلمية.
