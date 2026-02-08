https://sarabic.ae/20260208/احتجاجات-في-فيينا-تنديدا-بالتقارب-مع-حلف-الناتو-1110145806.html
احتجاجات في فيينا تنديدا بالتقارب مع حلف "الناتو"
احتجاجات في فيينا تنديدا بالتقارب مع حلف "الناتو"
سبوتنيك عربي
شهد وسط العاصمة النمساوية فيينا مظاهرة احتجاجية، عبر خلالها مشاركون عن رفضهم لما وصفوه بتخلي النمسا عن سياسة الحياد وتعزيز علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T14:48+0000
2026-02-08T14:48+0000
2026-02-08T14:48+0000
النمس
أخبار النمسا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110145651_31:0:689:370_1920x0_80_0_0_480c1ee9e43668dd029ba068663c36e2.jpg
وخلال التجمع، قال أحد منظمي الاحتجاج، مارتن روتر: "علينا ضمان عدم نجاح هذه السياسة التي تحاول تدريجيا جرّنا إلى جيش الاتحاد الأوروبي، يجب أن نرفض جيش الاتحاد الأوروبي منذ البداية، يجب أن نُدرج هذه القضية في النقاش حول مستقبل جيشنا، سواء تعلق الأمر بشروط الخدمة أو أي شيء آخر".كما انتقد المحتجون ما اعتبروه قيودا متزايدة على حرية التعبير، لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قضايا تتعلق بالهوية الرقمية والمراقبة البيومترية وإمكانية تقييد الحسابات أو حظر الوصول إلى المنصات الإلكترونية.وأعرب المشاركون أيضا عن استيائهم من تأثير "شبكات النخبة" والمؤسسات الكبرى على السياسة والإعلام، فضلا عن دورها في القرارات المرتبطة بالوباء.ووصفت الفعالية بأنها مظاهرة مناهضة للحكومة، نظّمتها حركة تدعو إلى الديمقراطية المباشرة، والحفاظ على حياد الجمهورية، واعتماد سياسة خارجية سلمية.
https://sarabic.ae/20251019/إعلام-النمسا-ستدعم-الحزمة-التاسعة-عشرة-من-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-1106163271.html
https://sarabic.ae/20250925/غروسي-يدعو-روسيا-لحضور-أول-مؤتمر-حول-الطاقة-النووية-في-فيينا--1105256730.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110145651_114:0:607:370_1920x0_80_0_0_9510a075f9f57713bdab605ca8f44d51.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
النمس, أخبار النمسا, العالم, أخبار العالم الآن
النمس, أخبار النمسا, العالم, أخبار العالم الآن
احتجاجات في فيينا تنديدا بالتقارب مع حلف "الناتو"
شهد وسط العاصمة النمساوية فيينا مظاهرة احتجاجية، عبر خلالها مشاركون عن رفضهم لما وصفوه بتخلي النمسا عن سياسة الحياد وتعزيز علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وخلال التجمع، قال أحد منظمي الاحتجاج، مارتن روتر: "علينا ضمان عدم نجاح هذه السياسة التي تحاول تدريجيا جرّنا إلى جيش الاتحاد الأوروبي، يجب أن نرفض جيش الاتحاد الأوروبي منذ البداية، يجب أن نُدرج هذه القضية في النقاش حول مستقبل جيشنا، سواء تعلق الأمر بشروط الخدمة أو أي شيء آخر".
وجاب المتظاهرون شوارع وسط فيينا، حاملين الأعلام النمساوية ولافتات كُتب عليها "نعم للحياد والسلام، لا لحلف الناتو"، إلى جانب ملصقات تدعو إلى السلاح خال من الأسلحة، فيما رافقت المسيرة قرع الطبول.
19 أكتوبر 2025, 02:04 GMT
كما انتقد المحتجون ما اعتبروه قيودا متزايدة على حرية التعبير
، لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قضايا تتعلق بالهوية الرقمية والمراقبة البيومترية وإمكانية تقييد الحسابات أو حظر الوصول إلى المنصات الإلكترونية.
واستشهد روتر بأستراليا كمثال، مشيرا إلى اشتراط التحقق من الهوية أو استخدام الهوية الرقمية للوصول إلى بعض الخدمات، بحسب قوله.
25 سبتمبر 2025, 15:33 GMT
وأعرب المشاركون أيضا عن استيائهم من تأثير "شبكات النخبة
" والمؤسسات الكبرى على السياسة والإعلام، فضلا عن دورها في القرارات المرتبطة بالوباء.
ووصفت الفعالية بأنها مظاهرة مناهضة للحكومة، نظّمتها حركة تدعو إلى الديمقراطية المباشرة، والحفاظ على حياد الجمهورية، واعتماد سياسة خارجية سلمية.