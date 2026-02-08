https://sarabic.ae/20260208/الخارجية-السودانية-لن-تنتهي-الحرب-بحلول-تفرض-من-الخارج-1110140547.html
الخارجية السودانية: لن تنتهي الحرب بحلول تفرض من الخارج

أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، الصمت الدولي تجاه ما وصفته بـ"جرائم الحرب، التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في إقليمي دارفور وكردفان"، على حد قولها.
وأكدت الخارجية السودانية، في بيان لها، حرصها على "إنهاء الحرب ووقف تدمير الدولة وتجويع الشعب"، مطالبة بـ"محاسبة مرتكبي الجرائم وكل من يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي".وشددت أن "التغافل عن مصادر توريد الأسلحة يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية"، معتبرة أن مخالفة قرار مجلس الأمن بشأن حظر دخول السلاح إلى دارفور "تضع مصداقيته على المحكط، وفق تعبيرها.وأكدت الوزارة السودانية، "رفضها أن يكون داعمو مرتكبي الجرائم شركاء في أي مشروع يهدف إلى إنهاء الحرب في البلاد"، مشددة بالقول: "لن تنتهي الحرب بحلول تُفرض من الخارج".وفي وقت سابق، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن قلقه البالغ إزاء الهجوم على شاحنات تتبع لبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدًا أن "الشاحنات كانت في طريقها من كوستي، تحمل مساعدات غذائية منقذة لحياة الأسر النازحة بالقرب من الأُبيِّض عاصمة ولاية شمال كردفان".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وأكدت الخارجية السودانية، في بيان لها، حرصها على "إنهاء الحرب ووقف تدمير الدولة وتجويع الشعب"، مطالبة بـ"محاسبة مرتكبي الجرائم وكل من يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي".
وشددت أن "التغافل عن مصادر توريد الأسلحة يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية"، معتبرة أن مخالفة قرار مجلس الأمن بشأن حظر دخول السلاح إلى دارفور "تضع مصداقيته على المحكط، وفق تعبيرها.
وأكدت الوزارة السودانية، "رفضها أن يكون داعمو مرتكبي الجرائم شركاء في أي مشروع يهدف إلى إنهاء الحرب في البلاد"، مشددة بالقول: "لن تنتهي الحرب بحلول تُفرض من الخارج".
وقُتل شخص وأصيب آخرون، أول أمس الجمعة، في هجوم بطائرة مسيّرة على قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان بالسودان.
وفي وقت سابق، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن قلقه البالغ إزاء الهجوم على شاحنات تتبع لبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدًا أن "الشاحنات كانت في طريقها من كوستي، تحمل مساعدات غذائية
منقذة لحياة الأسر النازحة بالقرب من الأُبيِّض عاصمة ولاية شمال كردفان".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش
وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع
، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.