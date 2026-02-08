https://sarabic.ae/20260208/الرئيس-الإيراني-يعلق-على-الجولة-الأخيرة-من-المفاوضات-مع-واشنطن-في-سلطنة-عمان-1110130727.html

الرئيس الإيراني يعلق على الجولة الأخيرة من المفاوضات مع واشنطن في سلطنة عمان

سبوتنيك عربي

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن "المفاوضات مع واشنطن، التي عقدت بدعم من حكومات صديقة بالمنطقة، خطوة إلى الأمام"، وفق تعبيره. 08.02.2026, سبوتنيك عربي

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110130566_0:0:1550:872_1920x0_80_0_0_a2e88d8d1c4a6e0437cb6e1c084d7ccb.jpg

وتابع بزشكيان عبر منصة "إكس": "لطالما كان الحوار استراتيجيتنا للوصول إلى حلول سلمية".وأردف: "إن منطقنا بشأن القضية النووية هو الحقوق الصريحة المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وختم الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان، تغريدته مؤكدًا: "لطالما ردّ الشعب الإيراني على الاحترام بالاحترام، لكنه لا يتسامح مع لغة القوة".وانتهت أول أمس الجمعة، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مؤقت.وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من أول أمس الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم