https://sarabic.ae/20260208/المدير-العام-لمعهد-استكشاف-أعماق-البحار-بالسعودية-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-التعاون-مع-روسيا-1110151825.html

المدير العام لمعهد استكشاف أعماق البحار بالسعودية يتحدث لـ"سبوتنيك" عن التعاون مع روسيا

المدير العام لمعهد استكشاف أعماق البحار بالسعودية يتحدث لـ"سبوتنيك" عن التعاون مع روسيا

سبوتنيك عربي

قال الدكتور هشام محمد شاكر، المدير العام لمعهد استكشاف أعماق البحار في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن معرض "إينوبروم" يمثل منصة مهمة لاكتشاف مجالات... 08.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-08T18:51+0000

2026-02-08T18:51+0000

2026-02-08T18:51+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

السعودية

أخبار السعودية اليوم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110151925_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fb28c4151652b09d0b685505e6ee7ec5.jpg

وأوضح شاكر في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش المعرض، اليوم الأحد، أنهم شاركوا في جلسة حوارية ضمت جهات من المملكة وممثلين من روسيا، جرى خلالها تبادل الرؤى حول الاهتمامات المشتركة المرتبطة بالبحار والملاحة البحرية والسفن، مشيرا إلى أن أهمية هذا النقاش تكمن في البحث عن الفرص المتاحة حاليا في القطاع، والتعرف على ما هو موجود في روسيا، إلى جانب استعراض المستجدات التي تشهدها المملكة في هذا المجال.واعتبر أن هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة للطرفين للتعرف على إمكانات بعضهما بعضا، سواء على مستوى فرص التعاون أو الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي طورتها الجهات الروسية وتعمل على تحليلها وتطبيقها.وأشار إلى أن التعاون في مجال النقل البحري يعد من الملفات بالغة الأهمية، نظرا لارتباطه المباشر بعوامل التكلفة اليومية والأمن والسلامة في مختلف جوانب النقل البحري، إضافة إلى علاقته الوثيقة بالاقتصاد.وأكد المدير العام أن استكشاف أعماق البحار يمثل مجالا جديدا نسبيا في المملكة، رغم أن له تاريخا عالميا يعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لافتا إلى أن معظم مكونات كوكب الأرض تقع في البحار، في حين لا تزال الحياة الموجودة تحت الأمواج وفي أعماق المياه غير معروفة على نطاق واسع.وأضاف أن استكشاف أعماق البحار يفتح آفاقا كبيرة للاستفادة العلمية والتطبيقية، سواء في مجالات الحلول والعلاجات الطبية المستخلصة من الدراسات البحرية، أو في مجالات أخرى مثل التعدين البحري، الذي بدأ يشهد اهتماما متزايدا على المستوى العالمي.وشدد شاكر على أن هذا الواقع يخلق فرصة مهمة لتعزيز الشراكة بين المملكة وروسيا في هذا القطاع الناشئ، والاستفادة من الخبرات الروسية في التقنيات البحرية، موضحا أنهم اطلعوا خلال المعرض على تقنيات وأنظمة ذكية ناشئة يمكن دمجها في السفن أو في البنية التحتية البحرية بالمملكة.وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.ويعدّ معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.

https://sarabic.ae/20260208/الممثل-التجاري-الروسي-لدى-السعودية-التبادل-التجاري-بين-موسكو-والرياض-تضاعف-خلال-5-سنوات-فيديو-1110149053.html

https://sarabic.ae/20260208/رئيس-مجلس-الأعمال-السعودي-الروسي-إينوبروم-بوابة-لتعزيز-الاستثمارات-بين-الرياض-وموسكو-1110141876.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا