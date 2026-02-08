https://sarabic.ae/20260208/شرطة-فلوريدا-تقدم-المثلجات-للأطفال-بأموال-مصادرة-من-تجار-المخدرات-1110128325.html
شرطة فلوريدا تقدم المثلجات للأطفال بأموال مصادرة من تجار المخدرات
شرطة فلوريدا تقدم المثلجات للأطفال بأموال مصادرة من تجار المخدرات
03:13 GMT 08.02.2026 (تم التحديث: 04:22 GMT 08.02.2026)
أعلنت شرطة مقاطعة أورانج بولاية فلوريدا أنها تُقدّم المثلجات للأطفال، حيث اشترت شاحنة لبيع المثلجات بأموال مصادرة من تجار المخدرات، وفقًا لما أفاد به مكتب الشريف المحلي.
وقال دون بارنز، قائد شرطة مقاطعة أورانج، في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك (المحظور في روسيا؛ وتملكه شركة ميتا، المصنفة كمتطرفة في روسيا): "أفضل ما في الأمر هو أن هذه الشاحنة تم شراؤها بأموال مصادرة من تجارة المخدرات
وأكد قائد الشرطة أنه لن يتم توجيه أي تهم لأي شخص مقابل هذه المثلجات
وأكد أن الشاحنة ستجوب أنحاء مقاطعة أورانج لمدة شهر، وستصبح جزءًا أساسيًا من جميع الفعاليات المجتمعية، بما في ذلك حفلات الشواء والنزهات.
كما يخطط مكتب الشريف للتعاون مع منظمات غير ربحية محلية لإحضار شاحنة المثلجات إلى فعالياتها.