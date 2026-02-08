مستشار وزير الطاقة السعودي لـ"سبوتنيك": توجد مجالات تعاون واعدة مع روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مستشار وزير الطاقة السعودي لـ"سبوتنيك": توجد مجالات تعاون واعدة مع روسيا
وأوضح موسى، في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش معرض "إينوبروم" الذي تستضيفه المملكة، أن الجلسات التي عقدت تناولت سبل تعزيز التعاون مع الجانب الروسي لضمان استدامة إمدادات الطاقة مستقبلا، سواء على مستوى سلاسل الإمداد أو التقنيات المطلوبة أو الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة.وأشار إلى أن هذا التعاون يهدف إلى توفير الإمدادات بالكميات المناسبة والتكلفة المناسبة وبمستوى الاستدامة المطلوب، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم.وأضاف أن العلاقات السعودية الروسية راسخة ومعروفة، لا سيما في إطار الشراكة ضمن تحالف "أوبك بلس"، الذي يقوم على تعاون وثيق لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.وأكد أن هذا التعاون سيستمر في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية وجود الشركات الروسية والمعارض المتخصصة في المملكة، ومذكرا بأن السعودية كانت الشريك الاستراتيجي للمعرض في روسيا العام الماضي، فيما تستضيفه هذا العام، في خطوة تعكس التزام الجانبين المشترك بضمان استدامة إمدادات الطاقة على المستوى العالمي.وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.ويعدّ معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.
19:18 GMT 08.02.2026
قال فؤاد موسى، مستشار وزير الطاقة السعودي والمشرف العام على مكتب إدارة المشروعات الدولية، إن المملكة العربية السعودية تواصل العمل للحفاظ على كونها مصدرا موثوقا لمختلف أنواع الطاقة، مؤكدا أن استدامة إمدادات الطاقة كانت ولا تزال وستبقى من المسؤوليات الأساسية التي تتحملها المملكة دعما للاقتصاد العالمي.
وأوضح موسى، في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش معرض "إينوبروم" الذي تستضيفه المملكة، أن الجلسات التي عقدت تناولت سبل تعزيز التعاون مع الجانب الروسي لضمان استدامة إمدادات الطاقة مستقبلا، سواء على مستوى سلاسل الإمداد أو التقنيات المطلوبة أو الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يهدف إلى توفير الإمدادات بالكميات المناسبة والتكلفة المناسبة وبمستوى الاستدامة المطلوب، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم.
مدير عام معهد استكشاف أعماق البحار بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
المدير العام لمعهد استكشاف أعماق البحار بالسعودية يتحدث لـ"سبوتنيك" عن التعاون مع روسيا
18:51 GMT
وأضاف أن العلاقات السعودية الروسية راسخة ومعروفة، لا سيما في إطار الشراكة ضمن تحالف "أوبك بلس"، الذي يقوم على تعاون وثيق لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأكد أن هذا التعاون سيستمر في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية وجود الشركات الروسية والمعارض المتخصصة في المملكة، ومذكرا بأن السعودية كانت الشريك الاستراتيجي للمعرض في روسيا العام الماضي، فيما تستضيفه هذا العام، في خطوة تعكس التزام الجانبين المشترك بضمان استدامة إمدادات الطاقة على المستوى العالمي.
وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.
ويعدّ معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.
