مستشار وزير الطاقة السعودي لـ"سبوتنيك": توجد مجالات تعاون واعدة مع روسيا

قال فؤاد موسى، مستشار وزير الطاقة السعودي والمشرف العام على مكتب إدارة المشروعات الدولية، إن المملكة العربية السعودية تواصل العمل للحفاظ على كونها مصدرا موثوقا... 08.02.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح موسى، في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش معرض "إينوبروم" الذي تستضيفه المملكة، أن الجلسات التي عقدت تناولت سبل تعزيز التعاون مع الجانب الروسي لضمان استدامة إمدادات الطاقة مستقبلا، سواء على مستوى سلاسل الإمداد أو التقنيات المطلوبة أو الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة.وأشار إلى أن هذا التعاون يهدف إلى توفير الإمدادات بالكميات المناسبة والتكلفة المناسبة وبمستوى الاستدامة المطلوب، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم.وأضاف أن العلاقات السعودية الروسية راسخة ومعروفة، لا سيما في إطار الشراكة ضمن تحالف "أوبك بلس"، الذي يقوم على تعاون وثيق لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.وأكد أن هذا التعاون سيستمر في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية وجود الشركات الروسية والمعارض المتخصصة في المملكة، ومذكرا بأن السعودية كانت الشريك الاستراتيجي للمعرض في روسيا العام الماضي، فيما تستضيفه هذا العام، في خطوة تعكس التزام الجانبين المشترك بضمان استدامة إمدادات الطاقة على المستوى العالمي.وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.ويعدّ معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.

