https://sarabic.ae/20260209/الطريق-نحو-الشمس-سردية-فلسطينية-تقاوم-النسيان-وتنتصر-للحياة-فيديو-1110166384.html
"الطريق نحو الشمس".. سردية فلسطينية تقاوم النسيان وتنتصر للحياة.. فيديو
"الطريق نحو الشمس".. سردية فلسطينية تقاوم النسيان وتنتصر للحياة.. فيديو
سبوتنيك عربي
استكمالا لدور المثقف الفلسطيني في مواجهة محاولات التغييب وكي الوعي، أطلق الكاتب، هيثم أبو الغزلان، روايته الجديدة "الطريق نحو الشمس" في حفل حاشد نظمه "السجل... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T07:37+0000
2026-02-09T07:37+0000
2026-02-09T08:02+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
غزة
ثقافة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110166220_118:0:1336:685_1920x0_80_0_0_568fd2e394016063a53b9c1e3fb1f371.jpg
وتوثق الرواية الذاكرة الفلسطينية عبر سردية إنسانية تنطلق من وجع اجتياح عام 1982، إذ تضطر أم لترك طفلها ظنا بموته، لتتشعب الأحداث لاحقا ملاحقة مصائر اللاجئين والفدائيين بين أزقة المخيمات والمنافي.كما قدم الروائي، أنور الخطيب، قراءة نقدية ركزت على البنية السردية للرواية وأدواتها الفنية، ولا سيما اشتغالها على مفاهيم الزمن والذاكرة والهوية، فيما توقفت الأديبة رولى بتكجي عند البعد الإنساني في العمل، معتبرة أن الرواية تنحاز إلى الإنسان الفلسطيني بوصفه جوهر التجربة السردية. وتعالج الرواية مفهوم المقاومة بوصفها فعل حياة وقدرة مستمرة على النهوض من تحت الركام، وهو ما أضاءت عليه المداخلات النقدية خلال حفل التوقيع لنخبة من الأدباء، الذين رأوا في العمل توازنا دقيقا بين قسوة الفقد وإرادة البقاء، وكشفا لأسرار تؤكد ديمومة الحق الفلسطيني. يذكر أن هيثم أبو الغزلان، ابن مخيم عين الحلوة والحائز على جائزة غسان كنفاني، يواصل بهذا العمل مشروعه الأدبي الملتزم بقضايا الهوية والاقتلاع، مضيفا إياه لسلسلة إصداراته التي تضم "مرج البحرين" و"نقش الجرح".
https://sarabic.ae/20260123/رسميا-فيلم-صوت-هند-رجب-يصل-إلى-ترشيحات-أوسكار-1109563445.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110166220_270:0:1183:685_1920x0_80_0_0_afb11cfe6493b45e2f808c8160024eb4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, ثقافة
حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, ثقافة
"الطريق نحو الشمس".. سردية فلسطينية تقاوم النسيان وتنتصر للحياة.. فيديو
07:37 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 08:02 GMT 09.02.2026)
حصري
استكمالا لدور المثقف الفلسطيني في مواجهة محاولات التغييب وكي الوعي، أطلق الكاتب، هيثم أبو الغزلان، روايته الجديدة "الطريق نحو الشمس" في حفل حاشد نظمه "السجل الثقافي" بمدينة صيدا جنوب لبنان.
وتوثق الرواية الذاكرة الفلسطينية عبر سردية إنسانية تنطلق من وجع اجتياح عام 1982، إذ تضطر أم لترك طفلها ظنا بموته، لتتشعب الأحداث لاحقا ملاحقة مصائر اللاجئين والفدائيين بين أزقة المخيمات والمنافي.
كما قدم الروائي، أنور الخطيب، قراءة نقدية ركزت على البنية السردية للرواية وأدواتها الفنية، ولا سيما اشتغالها على مفاهيم الزمن والذاكرة والهوية، فيما توقفت الأديبة رولى بتكجي عند البعد الإنساني في العمل، معتبرة أن الرواية تنحاز إلى الإنسان الفلسطيني بوصفه جوهر التجربة السردية.
وتعالج الرواية مفهوم المقاومة بوصفها فعل حياة وقدرة مستمرة على النهوض من تحت الركام، وهو ما أضاءت عليه المداخلات النقدية خلال حفل التوقيع لنخبة من الأدباء، الذين رأوا في العمل توازنا دقيقا بين قسوة الفقد وإرادة البقاء، وكشفا لأسرار تؤكد ديمومة الحق الفلسطيني.
يذكر أن هيثم أبو الغزلان، ابن مخيم عين الحلوة والحائز على جائزة غسان كنفاني، يواصل بهذا العمل مشروعه الأدبي الملتزم بقضايا الهوية والاقتلاع، مضيفا إياه لسلسلة إصداراته التي تضم "مرج البحرين" و"نقش الجرح".