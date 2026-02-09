باحث بالشأن الدولي: الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي تعرقل مسار التسوية في أوكرانيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث بالشأن الدولي: الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي تعرقل مسار التسوية في أوكرانيا
باحث بالشأن الدولي: الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي تعرقل مسار التسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث الفلسطيني في الشأن الدولي، الدكتور سمير الخطيب، من الناصرة، عن مسار التسوية في أوكرانيا وتصعيد حلف الناتو، وليس الاتحاد الأوروبي، من زاوية عسكرية... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T13:29+0000
2026-02-09T13:29+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg
وأوضح الخطيب، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الاقتصاد الأوروبي متشابك بشكل كبير مع روسيا، وعندما تتصادم الأهداف العسكرية مع المصالح الاقتصادية، فإن الأخيرة هي التي تتغلب، وأن رؤساء الدول يتحملون مسؤوليات مباشرة تجاه شعوبهم في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية الأوروبية، في حين ينظر أمين عام حلف الناتو مارك روته، إلى الأهداف العسكرية فقط، ما يفسر حالة التخبط الأوروبي في الموقف من روسيا".وأشار إلى أن "الوقت ليس في صالح الولايات المتحدة، خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية، بحيث يعزز حل الأزمة الأوكرانية موقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذه الانتخابات المفصلية"، ولفت إلى أن "الإدارة الأميركية لا تملك خطة عمل واضحة، بل تدير المفاوضات من أجل المفاوضات فقط، مع قدرتها على إنهاء الصراع عبر وقف دعم أوكرانيا بالكامل، وتحديد موقعها كوسيط".وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "روسيا معنية بإنهاء الصراع وفق شروط تحقق أمنها القومي وأهداف عمليتها العسكرية الخاصة"، مشيرا إلى أن "تعنت أوكرانيا وأوروبا أدى إلى توسيع هذه الأهداف لتشمل ضم الأراضي".وأضاف أن "أوروبا تسمح لزيلينسكي بعرقلة المفاوضات لأنها تريد استمرار الصراع في إطار محاولة استنزاف روسيا اقتصاديا عبر العقوبات، لأنها لن تستطيع هزيمتها عسكريا، في حين أن الولايات المتحدة لا تبدي جدية حقيقية ولا تريد خروج روسيا منتصرة بما يعزز موقعها عالميا". وأشار إلى أن "روسيا تتقدم ميدانيا ببطء ولكن بثبات، وتركز في الآونة الأخيرة على استهداف مراكز الطاقة الأوكرانية ردا على استهداف كييف لمراكز الطاقة الروسية"، مرجحا أن "تواجه أوكرانيا خطر الانهيار في حال استمرار تعطيل إمدادات الطاقة، ولا سيما تلك المرتبطة بالصناعات العسكرية".موسكو: الاتصالات بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية متواصلة بشكل نشط ولم تتوقف قط
باحث بالشأن الدولي: الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي تعرقل مسار التسوية في أوكرانيا

13:29 GMT 09.02.2026
© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
حصري
تحدث الباحث الفلسطيني في الشأن الدولي، الدكتور سمير الخطيب، من الناصرة، عن مسار التسوية في أوكرانيا وتصعيد حلف الناتو، وليس الاتحاد الأوروبي، من زاوية عسكرية بحتة، مشيرا إلى "وجود خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التوجه نحو حل الأزمة الأوروبية الروسية في أوكرانيا التي افتعلتها أوروبا بنفسها".
وأوضح الخطيب، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الاقتصاد الأوروبي متشابك بشكل كبير مع روسيا، وعندما تتصادم الأهداف العسكرية مع المصالح الاقتصادية، فإن الأخيرة هي التي تتغلب، وأن رؤساء الدول يتحملون مسؤوليات مباشرة تجاه شعوبهم في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية الأوروبية، في حين ينظر أمين عام حلف الناتو مارك روته، إلى الأهداف العسكرية فقط، ما يفسر حالة التخبط الأوروبي في الموقف من روسيا".

وأشار إلى أن "الوقت ليس في صالح الولايات المتحدة، خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية، بحيث يعزز حل الأزمة الأوكرانية موقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذه الانتخابات المفصلية"، ولفت إلى أن "الإدارة الأميركية لا تملك خطة عمل واضحة، بل تدير المفاوضات من أجل المفاوضات فقط، مع قدرتها على إنهاء الصراع عبر وقف دعم أوكرانيا بالكامل، وتحديد موقعها كوسيط".

وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "روسيا معنية بإنهاء الصراع وفق شروط تحقق أمنها القومي وأهداف عمليتها العسكرية الخاصة"، مشيرا إلى أن "تعنت أوكرانيا وأوروبا أدى إلى توسيع هذه الأهداف لتشمل ضم الأراضي".
مبنى الاستخبارات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يسعى لإيجاد "مؤيدين ليبراليين" في بيلاروسيا لأجل "ثورة ملونة"
09:08 GMT

واعتبر أن "الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف تعادل ميزانيات دول كاملة، في وقت يسعى فيه زيلينسكي إلى صورة تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإظهار أوكرانيا ندا لروسيا، وهو يعرقل المفاوضات عبر طرح مطالب جديدة"، متوقعا "ألا ينتهي الصراع في أوكرانيا في المدى القريب".

وأضاف أن "أوروبا تسمح لزيلينسكي بعرقلة المفاوضات لأنها تريد استمرار الصراع في إطار محاولة استنزاف روسيا اقتصاديا عبر العقوبات، لأنها لن تستطيع هزيمتها عسكريا، في حين أن الولايات المتحدة لا تبدي جدية حقيقية ولا تريد خروج روسيا منتصرة بما يعزز موقعها عالميا".
وأشار إلى أن "روسيا تتقدم ميدانيا ببطء ولكن بثبات، وتركز في الآونة الأخيرة على استهداف مراكز الطاقة الأوكرانية ردا على استهداف كييف لمراكز الطاقة الروسية"، مرجحا أن "تواجه أوكرانيا خطر الانهيار في حال استمرار تعطيل إمدادات الطاقة، ولا سيما تلك المرتبطة بالصناعات العسكرية".
موسكو: الاتصالات بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية متواصلة بشكل نشط ولم تتوقف قط
