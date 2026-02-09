https://sarabic.ae/20260209/سفير-موسكو-لدى-بريطانيا-روسيا-تعتبر-لندن-طرفا-بحكم-الأمر-الواقع-في-النزاع-الأوكراني-1110160881.html
سفير موسكو لدى بريطانيا: روسيا تعتبر لندن طرفا بحكم الأمر الواقع في النزاع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، اليوم الاثنين، أن روسيا لها الحق في اعتبار لندن طرفا بحكم الأمر الواقع في النزاع الأوكراني. 09.02.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104348/72/1043487261_0:94:1200:769_1920x0_80_0_0_f21023f21b804fc7d2a165d8a3d89b0d.jpg
لندن –سبوتنيك. وقال كيلين في مقابلة مع "سبوتنيك": "تقدم بريطانيا التوجيه السياسي والدعم المالي والعسكري التقني، فضلاً عن المعلومات الاستخباراتية والمعدات والتدريب"،وأشار إلى أن بريطانيا مددت برنامج "إنترفليكس" لتدريب القوات الأوكرانية حتى نهاية عام 2026.يذكر أن برنامج "إنترفليكس" تم إطلاقه في يوليو عام 2022، بعد عدة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.ويقضي البرنامج بتدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا بدعم العديد من الدول الغربية الأخرى، بما فيها كندا وألمانيا والسويد وهولندا ودول البلطيق وغيرها.
وأضاف، "تشارك (بريطانيا) في القتال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية وقوات الأمن الأوكرانية الأخرى. ولنا كل الحق في اعتبار لندن طرفاً بحكم الأمر الواقع في النزاع".
وأشار إلى أن بريطانيا مددت برنامج "إنترفليكس" لتدريب القوات الأوكرانية
حتى نهاية عام 2026.
يذكر أن برنامج "إنترفليكس" تم إطلاقه في يوليو عام 2022، بعد عدة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويقضي البرنامج بتدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا بدعم العديد من الدول الغربية الأخرى، بما فيها كندا وألمانيا والسويد وهولندا ودول البلطيق وغيرها.