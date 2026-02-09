سفير موسكو لدى بريطانيا: روسيا تعتبر لندن طرفا بحكم الأمر الواقع في النزاع الأوكراني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بريطانيا
سفارة روسيا في لندن
لندن –سبوتنيك. وقال كيلين في مقابلة مع "سبوتنيك": "تقدم بريطانيا التوجيه السياسي والدعم المالي والعسكري التقني، فضلاً عن المعلومات الاستخباراتية والمعدات والتدريب"،وأشار إلى أن بريطانيا مددت برنامج "إنترفليكس" لتدريب القوات الأوكرانية حتى نهاية عام 2026.يذكر أن برنامج "إنترفليكس" تم إطلاقه في يوليو عام 2022، بعد عدة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.ويقضي البرنامج بتدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا بدعم العديد من الدول الغربية الأخرى، بما فيها كندا وألمانيا والسويد وهولندا ودول البلطيق وغيرها.
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
تابعنا عبر
أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، اليوم الاثنين، أن روسيا لها الحق في اعتبار لندن طرفا بحكم الأمر الواقع في النزاع الأوكراني.
لندن –سبوتنيك. وقال كيلين في مقابلة مع "سبوتنيك": "تقدم بريطانيا التوجيه السياسي والدعم المالي والعسكري التقني، فضلاً عن المعلومات الاستخباراتية والمعدات والتدريب"،
وأضاف، "تشارك (بريطانيا) في القتال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية وقوات الأمن الأوكرانية الأخرى. ولنا كل الحق في اعتبار لندن طرفاً بحكم الأمر الواقع في النزاع".
وأشار إلى أن بريطانيا مددت برنامج "إنترفليكس" لتدريب القوات الأوكرانية حتى نهاية عام 2026.
يذكر أن برنامج "إنترفليكس" تم إطلاقه في يوليو عام 2022، بعد عدة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
أندريه كيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
سفير روسيا لدى بريطانيا: قنوات الاتصال الدبلوماسية بين موسكو ولندن ما تزال مفتوحة
أمس, 02:16 GMT
ويقضي البرنامج بتدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا بدعم العديد من الدول الغربية الأخرى، بما فيها كندا وألمانيا والسويد وهولندا ودول البلطيق وغيرها.
