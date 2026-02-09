https://sarabic.ae/20260209/سفير-موسكو-لدى-بريطانيا-روسيا-تعتبر-لندن-طرفا-بحكم-الأمر-الواقع-في-النزاع-الأوكراني-1110160881.html

سفير موسكو لدى بريطانيا: روسيا تعتبر لندن طرفا بحكم الأمر الواقع في النزاع الأوكراني

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، اليوم الاثنين، أن روسيا لها الحق في اعتبار لندن طرفا بحكم الأمر الواقع في النزاع الأوكراني. 09.02.2026, سبوتنيك عربي



لندن –سبوتنيك. وقال كيلين في مقابلة مع "سبوتنيك": "تقدم بريطانيا التوجيه السياسي والدعم المالي والعسكري التقني، فضلاً عن المعلومات الاستخباراتية والمعدات والتدريب"،وأشار إلى أن بريطانيا مددت برنامج "إنترفليكس" لتدريب القوات الأوكرانية حتى نهاية عام 2026.يذكر أن برنامج "إنترفليكس" تم إطلاقه في يوليو عام 2022، بعد عدة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.ويقضي البرنامج بتدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا بدعم العديد من الدول الغربية الأخرى، بما فيها كندا وألمانيا والسويد وهولندا ودول البلطيق وغيرها.

