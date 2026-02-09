https://sarabic.ae/20260209/سفير-موسكو-لدى-بلجيكا-الاتصالات-بين-روسيا-والناتو-قائمة-لكنها-متقطعة-1110160615.html

سفير موسكو لدى بلجيكا: الاتصالات بين روسيا والناتو قائمة لكنها متقطعة

أكد السفير الروسي لدى بلجيكا، دينيس غونشار، اليوم الاثنين، أن الاتصالات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي" الناتو " عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية قائمة، لكنها... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال غونشار في حديث لوكالة "سبوتنيك"، قبل حلول يوم العاملين في السلك الدبلوماسي الروسي الذي يُحتفل به في 10 فبراير: "لا تزال السفارة الروسية في بلجيكا نقطة اتصال للطوارئ من الجانب الروسي، وحلف الناتو على علم بذلك".وأضاف، "لا نرى أي استعداد لدى قيادة الحلف في استئناف حوار هادف ومتكافئ".وتابع، غونشار أن نهج الناتو لا يزال تصادمياً للغاية ويتفاقم بسبب رهاب روسيا الشخصي لدى كبار مسؤولي أمانة الحلف.ولفت إلى أنه، "من المنطقي أن يتبع الأمين العام للمنظمة النهج الذي تتبناه الدول الأعضاء الرئيسية، كالولايات المتحدة، التي تُعدّ المساهم الأكبر في ميزانية التكتل".ونوه، "كما هو معلوم، استأنفت واشنطن، مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة، الحوار مع روسيا، وتُسمع دعوات مماثلة من قادة حتى أكثر العواصم الأوروبية تشدّدًا. ومع ذلك، لا نرى أي تغيير في نهج بروكسل".

