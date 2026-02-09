https://sarabic.ae/20260209/ملك-الأردن-يجدد-الرفض-التام-لأية-قرارات-من-شأنها-انتهاك-الحقوق-العادلة-والمشروعة-للفلسطينيين-1110186863.html

ملك الأردن يجدد الرفض التام لأية قرارات من شأنها انتهاك الحقوق العادلة والمشروعة للفلسطينيين

سبوتنيك عربي

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، "إدانة الأردن للإجراءات غير الشرعية التي تهدف لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-09T15:56+0000

2026-02-09T15:56+0000

2026-02-09T15:56+0000

أخبار فلسطين اليوم

محمود عباس

أخبار الأردن

ملك الأردن عبدالله الثاني

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097753096_0:30:1000:593_1920x0_80_0_0_aac08997696855bef943e027f8d5bd42.jpg

وشدد الملك عبد الله، خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الحسينية، على الرفض التام لأي قرارات تنتهك الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولتهم المستقلة على أساس حل الدولتين، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.ودعا الملك، إلى "إدامة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للضغط باتجاه وقف التصعيد الإسرائيلي الذي قد يؤجج الصراع في المنطقة"، مشيرا إلى استمرار المملكة في القيام بدورها التاريخي بالوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.وأكد العاهل الأردني، على أهمية الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية دون قيود لتخفيف الوضع الإنساني الكارثي.بدوره، أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالدعم المستمر الذي يقدمه الأردن للفلسطينيين، مشيرًا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قال مؤخرا، إن إسرائيل تواصل مضاعفة خروقاتها لقرارات الأمم المتحدة بدل الالتزام بها وتنفيذ واجباتها كقوة احتلال، مؤكداً أنها لم توقف الحرب على قطاع غزة.جاء ذلك في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. وأوضح منصور، أن محكمة العدل الدولية أكدت التزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بما يشمل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلا أن تل أبيب تعطل عمل هذه الجهات.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفا مؤقتا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.

إسرائيل

