البرغوثي: القبول بـ"خطة السلام" نتيجة الحاجة لوقف حرب الإبادة على غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260210/البرغوثي-القبول-بـخطة-السلام-نتيجة-الحاجة-لوقف-حرب-الإبادة-على-غزة-وتخفيف-معاناة-الشعب-الفلسطيني-1110220009.html
البرغوثي: القبول بـ"خطة السلام" نتيجة الحاجة لوقف حرب الإبادة على غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني
البرغوثي: القبول بـ"خطة السلام" نتيجة الحاجة لوقف حرب الإبادة على غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أهمية منتدى "فالداي" خاصة أن كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خصصت نحو 80% منها للقضية... 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T14:22+0000
2026-02-10T14:22+0000
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
مؤتمر فالداي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0a/1110219853_8:0:973:543_1920x0_80_0_0_9e2541d1bbdf000ebb9094b851664b4d.jpg
وقال البرغوثي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شكّل المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الآراء حول قضايا متعددة، كما أتاح شرح تطورات الوضع في فلسطين لمشاركين من روسيا ودول أخرى، ما يسهم في حشد الرأي العام الدولي لفهم خطورة ما يجري، ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل على النظام الدولي والقانون الدولي برمته".وإذ انتقد البرغوثي ما يسمى بـ"مجلس السلام"، تساءل عن "كيفية الحديث عن السلام في ظل السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بعضوية هذا المجلس، في وقت يغيب فيه أي تمثيل فلسطيني"، واصفًا الأمر بـ"الغرابة الشديدة".واعتبر أن "الحديث عن حل الدولتين أو الاعتراف بفلسطين يبقى بلا قيمة ما لم يترجم إلى إجراءات ملموسة، وفي مقدمتها فرض العقوبات".كما شدد الربغوثي على أن "الدول العربية والإسلامية مطالبة بالانتقال من بيانات الإدانة والاستنكار إلى خطوات عملية تشمل العقوبات والمقاطعة، لا سيما في ظل إدراك متزايد بأن الخطر الإسرائيلي لا يهدد فلسطين وحدها، بل المنطقة بأسرها، في ظل سعي إسرائيل إلى فرض نفسها كقوة إمبريالية مهيمنة في الشرق الأوسط".ورأى أنه "على جميع الدول العربية إعادة النظر في ما اعتُبر سابقًا "مرحلة سلام"، مؤكدًا أنه "لا سلام حقيقي في ظل السياسات الإسرائيلية الراهنة".واعتبر أن "القيادة الفلسطينية الرسمية هي أول من يجب أن يراجع مواقفه، بعد أن اتكلت على اتفاق "أوسلو" وإمكانية التوصل إلى تسوية، في وقت تعمل فيه إسرائيل على دفن هذا الاتفاق"، معتبرًا أن "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تمثل الدقة الأخيرة في نعش أوسلو".وفي السياق الدولي، أشار البرغوثي إلى أن "الهيمنة الأميركية باتت عالمية، بعد ما وصفه بذبح القانون الدولي في غزة، وما تبعه من تجاوزات في أماكن أخرى مثل فنزويلا وإيران وغرينلاند"، معتبرًا أن "ذلك يطرح تساؤلات كبرى أمام قوى دولية كبرى مثل روسيا والصين حول الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها".وأوضح أن "العالم لم يصل بعد إلى نظام متعدد الأقطاب، بل يعيش مرحلة انتقالية من نظام ثنائي القطبية إلى هيمنة قطب واحد يستنزف طاقاته لمنع نشوء عالم متعدد الأقطاب"، معتبرا أنه "على القوى الدولية الصاعدة أن تدافع عن نفسها كي لا تستباح تباعًا".وشدد على أن "تحول العالم العربي إلى قوة فاعلة يتطلب العمل في اتجاهين متوازيين: استعادة الحقوق، وبناء قوة حقيقية تفرض حضورها في عالم لا يحترم إلا القوة".
https://sarabic.ae/20260210/خبراء-فالداي-عدم-الاستقرار-العالمي-يهدد-تماسك-الدول-والحفاظ-على-الانسجام-الاجتماعي-بالغ-الأهمية-1110214348.html
https://sarabic.ae/20241106/بث-مباشر-لافروف-يتحدث-خلال-منتدى-فالداي-الدولي--1094543535.html
https://sarabic.ae/20260210/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-من-منتدى-فالداي-1110210614.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0a/1110219853_129:0:853:543_1920x0_80_0_0_a3d974e6540b93fe1f650047ddc11416.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, مؤتمر فالداي, حصري
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, مؤتمر فالداي, حصري

البرغوثي: القبول بـ"خطة السلام" نتيجة الحاجة لوقف حرب الإبادة على غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

14:22 GMT 10.02.2026
© Sputnikمصطفى البرغوثي
مصطفى البرغوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أهمية منتدى "فالداي" خاصة أن كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خصصت نحو 80% منها للقضية الفلسطينية، رغم انشغال روسيا بملفات دولية عدة، مبينًا أن ذلك يعكس مركزية القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.
وقال البرغوثي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شكّل المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الآراء حول قضايا متعددة، كما أتاح شرح تطورات الوضع في فلسطين لمشاركين من روسيا ودول أخرى، ما يسهم في حشد الرأي العام الدولي لفهم خطورة ما يجري، ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل على النظام الدولي والقانون الدولي برمته".
وأوضح أن "القبول بما يسمى "خطة السلام"، رغم عيوبها الجوهرية، جاء بدافع الحاجة الملحة لوقف حرب الإبادة على غزة وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن "التمعّن في هذه الخطة يكشف أنها لا تتضمن أي مقومات حقيقية للسلام، ولا تتناول إنهاء الاحتلال أو حق تقرير المصير، ولا تطرح مسارًا جديًا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة"، مؤكدًا أن "إسرائيل تعمل فعليًا على تقويض أي إمكانية لقيام هذه الدولة".
وإذ انتقد البرغوثي ما يسمى بـ"مجلس السلام"، تساءل عن "كيفية الحديث عن السلام في ظل السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بعضوية هذا المجلس، في وقت يغيب فيه أي تمثيل فلسطيني"، واصفًا الأمر بـ"الغرابة الشديدة".
وأعلن البرغوثي "اتفاقه الكامل مع الانتقادات الموجهة لكل من خطة السلام ومجلس السلام"، مشيرًا إلى أن "التحدي الأخطر يتمثل في الإعلان الإسرائيلي الأخير عن التطبيق الفعلي لضم الضفة الغربية"، معتبرًا أن ذلك "يضع المجتمع الدولي أمام سؤال مباشر: ما هو موقف الدول التي تتحدث عن حل الدولتين دون فرض عقوبات فورية على إسرائيل؟".
واعتبر أن "الحديث عن حل الدولتين أو الاعتراف بفلسطين يبقى بلا قيمة ما لم يترجم إلى إجراءات ملموسة، وفي مقدمتها فرض العقوبات".
مؤتمر فالداي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
خبراء "فالداي": عدم الاستقرار العالمي يهدد تماسك الدول.. والحفاظ على الانسجام الاجتماعي بالغ الأهمية
11:27 GMT
كما شدد الربغوثي على أن "الدول العربية والإسلامية مطالبة بالانتقال من بيانات الإدانة والاستنكار إلى خطوات عملية تشمل العقوبات والمقاطعة، لا سيما في ظل إدراك متزايد بأن الخطر الإسرائيلي لا يهدد فلسطين وحدها، بل المنطقة بأسرها، في ظل سعي إسرائيل إلى فرض نفسها كقوة إمبريالية مهيمنة في الشرق الأوسط".
وحذر البرغوثي من أن "دولًا مثل مصر والأردن لا يمكنها الاتكال على معاهدات السلام مع إسرائيل لحماية أمنها"، متهمًا "إسرائيل بالتآمر على مصر عبر ملف مياه النيل، وبتهديد دول عربية أخرى بأشكال مختلفة، بما في ذلك التلويح بتهجير الشعب الفلسطيني، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي".
ورأى أنه "على جميع الدول العربية إعادة النظر في ما اعتُبر سابقًا "مرحلة سلام"، مؤكدًا أنه "لا سلام حقيقي في ظل السياسات الإسرائيلية الراهنة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مداخلة صحفية في الاجتماع السنوي الـ 21 لمنتدى فالداي الدولي في سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
لافروف يتحدث خلال منتدى "فالداي" الدولي
6 نوفمبر 2024, 12:56 GMT
واعتبر أن "القيادة الفلسطينية الرسمية هي أول من يجب أن يراجع مواقفه، بعد أن اتكلت على اتفاق "أوسلو" وإمكانية التوصل إلى تسوية، في وقت تعمل فيه إسرائيل على دفن هذا الاتفاق"، معتبرًا أن "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تمثل الدقة الأخيرة في نعش أوسلو".
ودعا البرغوثي إلى "مراجعة جذرية للنهج السياسي الفلسطيني، والتخلي عن الأوهام، والعمل على توحيد الصف الفلسطيني حول برنامج وطني كفاحي مقاوم لمواجهة الواقع الجديد".
وفي السياق الدولي، أشار البرغوثي إلى أن "الهيمنة الأميركية باتت عالمية، بعد ما وصفه بذبح القانون الدولي في غزة، وما تبعه من تجاوزات في أماكن أخرى مثل فنزويلا وإيران وغرينلاند"، معتبرًا أن "ذلك يطرح تساؤلات كبرى أمام قوى دولية كبرى مثل روسيا والصين حول الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها".
مؤتمر فالداي للحوار بموسكو يبحث مستقبل الأمن الأوراسي في عالم متعدد الأقطاب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من "منتدى فالداي"
10:33 GMT
وأوضح أن "العالم لم يصل بعد إلى نظام متعدد الأقطاب، بل يعيش مرحلة انتقالية من نظام ثنائي القطبية إلى هيمنة قطب واحد يستنزف طاقاته لمنع نشوء عالم متعدد الأقطاب"، معتبرا أنه "على القوى الدولية الصاعدة أن تدافع عن نفسها كي لا تستباح تباعًا".
وفي ما يخص العالم العربي، أكد البرغوثي أنه "يمتلك كل مقومات التأثير من موقع جغرافي استراتيجي، ومساحة واسعة، وموارد طاقة هائلة، وشعوب متجانسة، لكنه يبقى عاجزًا بسبب حالة التجزئة".
وشدد على أن "تحول العالم العربي إلى قوة فاعلة يتطلب العمل في اتجاهين متوازيين: استعادة الحقوق، وبناء قوة حقيقية تفرض حضورها في عالم لا يحترم إلا القوة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала