البرغوثي: القبول بـ"خطة السلام" نتيجة الحاجة لوقف حرب الإبادة على غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

10.02.2026

وقال البرغوثي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شكّل المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الآراء حول قضايا متعددة، كما أتاح شرح تطورات الوضع في فلسطين لمشاركين من روسيا ودول أخرى، ما يسهم في حشد الرأي العام الدولي لفهم خطورة ما يجري، ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل على النظام الدولي والقانون الدولي برمته".وإذ انتقد البرغوثي ما يسمى بـ"مجلس السلام"، تساءل عن "كيفية الحديث عن السلام في ظل السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بعضوية هذا المجلس، في وقت يغيب فيه أي تمثيل فلسطيني"، واصفًا الأمر بـ"الغرابة الشديدة".واعتبر أن "الحديث عن حل الدولتين أو الاعتراف بفلسطين يبقى بلا قيمة ما لم يترجم إلى إجراءات ملموسة، وفي مقدمتها فرض العقوبات".كما شدد الربغوثي على أن "الدول العربية والإسلامية مطالبة بالانتقال من بيانات الإدانة والاستنكار إلى خطوات عملية تشمل العقوبات والمقاطعة، لا سيما في ظل إدراك متزايد بأن الخطر الإسرائيلي لا يهدد فلسطين وحدها، بل المنطقة بأسرها، في ظل سعي إسرائيل إلى فرض نفسها كقوة إمبريالية مهيمنة في الشرق الأوسط".ورأى أنه "على جميع الدول العربية إعادة النظر في ما اعتُبر سابقًا "مرحلة سلام"، مؤكدًا أنه "لا سلام حقيقي في ظل السياسات الإسرائيلية الراهنة".واعتبر أن "القيادة الفلسطينية الرسمية هي أول من يجب أن يراجع مواقفه، بعد أن اتكلت على اتفاق "أوسلو" وإمكانية التوصل إلى تسوية، في وقت تعمل فيه إسرائيل على دفن هذا الاتفاق"، معتبرًا أن "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تمثل الدقة الأخيرة في نعش أوسلو".وفي السياق الدولي، أشار البرغوثي إلى أن "الهيمنة الأميركية باتت عالمية، بعد ما وصفه بذبح القانون الدولي في غزة، وما تبعه من تجاوزات في أماكن أخرى مثل فنزويلا وإيران وغرينلاند"، معتبرًا أن "ذلك يطرح تساؤلات كبرى أمام قوى دولية كبرى مثل روسيا والصين حول الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها".وأوضح أن "العالم لم يصل بعد إلى نظام متعدد الأقطاب، بل يعيش مرحلة انتقالية من نظام ثنائي القطبية إلى هيمنة قطب واحد يستنزف طاقاته لمنع نشوء عالم متعدد الأقطاب"، معتبرا أنه "على القوى الدولية الصاعدة أن تدافع عن نفسها كي لا تستباح تباعًا".وشدد على أن "تحول العالم العربي إلى قوة فاعلة يتطلب العمل في اتجاهين متوازيين: استعادة الحقوق، وبناء قوة حقيقية تفرض حضورها في عالم لا يحترم إلا القوة".

