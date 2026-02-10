البرغوثي: القبول بـ"خطة السلام" نتيجة الحاجة لوقف حرب الإبادة على غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني
أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أهمية منتدى "فالداي" خاصة أن كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خصصت نحو 80% منها للقضية الفلسطينية، رغم انشغال روسيا بملفات دولية عدة، مبينًا أن ذلك يعكس مركزية القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.
وقال البرغوثي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شكّل المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الآراء حول قضايا متعددة، كما أتاح شرح تطورات الوضع في فلسطين لمشاركين من روسيا ودول أخرى، ما يسهم في حشد الرأي العام الدولي لفهم خطورة ما يجري، ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل على النظام الدولي والقانون الدولي برمته".
وأوضح أن "القبول بما يسمى "خطة السلام"، رغم عيوبها الجوهرية، جاء بدافع الحاجة الملحة لوقف حرب الإبادة على غزة وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن "التمعّن في هذه الخطة يكشف أنها لا تتضمن أي مقومات حقيقية للسلام، ولا تتناول إنهاء الاحتلال أو حق تقرير المصير، ولا تطرح مسارًا جديًا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة"، مؤكدًا أن "إسرائيل تعمل فعليًا على تقويض أي إمكانية لقيام هذه الدولة".
وإذ انتقد البرغوثي ما يسمى بـ"مجلس السلام"، تساءل عن "كيفية الحديث عن السلام في ظل السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بعضوية هذا المجلس، في وقت يغيب فيه أي تمثيل فلسطيني"، واصفًا الأمر بـ"الغرابة الشديدة".
وأعلن البرغوثي "اتفاقه الكامل مع الانتقادات الموجهة لكل من خطة السلام ومجلس السلام"، مشيرًا إلى أن "التحدي الأخطر يتمثل في الإعلان الإسرائيلي الأخير عن التطبيق الفعلي لضم الضفة الغربية"، معتبرًا أن ذلك "يضع المجتمع الدولي أمام سؤال مباشر: ما هو موقف الدول التي تتحدث عن حل الدولتين دون فرض عقوبات فورية على إسرائيل؟".
واعتبر أن "الحديث عن حل الدولتين أو الاعتراف بفلسطين يبقى بلا قيمة ما لم يترجم إلى إجراءات ملموسة، وفي مقدمتها فرض العقوبات".
كما شدد الربغوثي على أن "الدول العربية والإسلامية مطالبة بالانتقال من بيانات الإدانة والاستنكار إلى خطوات عملية تشمل العقوبات والمقاطعة، لا سيما في ظل إدراك متزايد بأن الخطر الإسرائيلي لا يهدد فلسطين وحدها، بل المنطقة بأسرها، في ظل سعي إسرائيل إلى فرض نفسها كقوة إمبريالية مهيمنة في الشرق الأوسط".
وحذر البرغوثي من أن "دولًا مثل مصر والأردن لا يمكنها الاتكال على معاهدات السلام مع إسرائيل لحماية أمنها"، متهمًا "إسرائيل بالتآمر على مصر عبر ملف مياه النيل، وبتهديد دول عربية أخرى بأشكال مختلفة، بما في ذلك التلويح بتهجير الشعب الفلسطيني، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي".
ورأى أنه "على جميع الدول العربية إعادة النظر في ما اعتُبر سابقًا "مرحلة سلام"، مؤكدًا أنه "لا سلام حقيقي في ظل السياسات الإسرائيلية الراهنة".
6 نوفمبر 2024, 12:56 GMT
واعتبر أن "القيادة الفلسطينية الرسمية هي أول من يجب أن يراجع مواقفه، بعد أن اتكلت على اتفاق "أوسلو" وإمكانية التوصل إلى تسوية، في وقت تعمل فيه إسرائيل على دفن هذا الاتفاق"، معتبرًا أن "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تمثل الدقة الأخيرة في نعش أوسلو".
ودعا البرغوثي إلى "مراجعة جذرية للنهج السياسي الفلسطيني، والتخلي عن الأوهام، والعمل على توحيد الصف الفلسطيني حول برنامج وطني كفاحي مقاوم لمواجهة الواقع الجديد".
وفي السياق الدولي، أشار البرغوثي إلى أن "الهيمنة الأميركية باتت عالمية، بعد ما وصفه بذبح القانون الدولي في غزة، وما تبعه من تجاوزات في أماكن أخرى مثل فنزويلا وإيران وغرينلاند"، معتبرًا أن "ذلك يطرح تساؤلات كبرى أمام قوى دولية كبرى مثل روسيا والصين حول الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها".
وأوضح أن "العالم لم يصل بعد إلى نظام متعدد الأقطاب، بل يعيش مرحلة انتقالية من نظام ثنائي القطبية إلى هيمنة قطب واحد يستنزف طاقاته لمنع نشوء عالم متعدد الأقطاب"، معتبرا أنه "على القوى الدولية الصاعدة أن تدافع عن نفسها كي لا تستباح تباعًا".
وفي ما يخص العالم العربي، أكد البرغوثي أنه "يمتلك كل مقومات التأثير من موقع جغرافي استراتيجي، ومساحة واسعة، وموارد طاقة هائلة، وشعوب متجانسة، لكنه يبقى عاجزًا بسبب حالة التجزئة".
وشدد على أن "تحول العالم العربي إلى قوة فاعلة يتطلب العمل في اتجاهين متوازيين: استعادة الحقوق، وبناء قوة حقيقية تفرض حضورها في عالم لا يحترم إلا القوة".