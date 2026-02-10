عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية تلقي القبض على الشريك الثالث في محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من "منتدى فالداي"
انطلقت فعاليات اليوم الثاني من "منتدى فالداي"، المنعقد في موسكو، لبحث مواضيع استقرار الشرق الأوسط والدورين الروسي والصيني في إحلال السلام في المنطقة العربية.
ويشارك في المنتدى الذي ينظمه "نادي فالداي الدولي للحوار" معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تحت عنوان: "الاستمرارية والابتكار: الشرق الأوسط على خلفية انهيار النظام العالمي، أكثر من 50 خبيرًا وشخصية سياسية مرموقة من 14 دولة، أبرزها: فلسطين، ومصر، والإمارات، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان، والجزائر، بالإضافة إلى تركيا وباكستان ودول أوروبية.

وألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الاثنين، كلمة في المؤتمر الخامس عشر للشرق الأوسط لنادي فالداي، بحضور مجموعة واسعة من الإعلاميين والصحفيين والخبراء.

وأوضح لافروف خلال الكلمة: "للأسف، في هذه المرحلة، لا أعتقد أن هذه المنطقة (الشرق الأوسط) ستهدأ قريبًا، على الرغم من العدد الكبير من المبادرات التي نعرفها جميعا".
وحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال: "أود بشدة أن تقوم هذه الهيئة الجماعية، التي تم إنشاؤها بمبادرة من الرئيس (رئيس الولايات المتحدة) ترامب، بدراسة الأسباب الجذرية للصراع (الفلسطيني الإسرائيلي - المحرر) بشكل حقيقي".
ورحّب لافروف بجهود سلطنة عمان، بالوساطة في المحادثات الإيرانية الأمريكية، قائلا: "نرحب بجهود الوساطة من قبل سلطنة عمان، لقد تحدثت بالتفصيل أمس مع صديقي، الوزير العماني، السيد بوسعيدي، وبالطبع، نؤمن بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية (بين إيران والولايات المتحدة)".
نادي فالداي يعقد جلسة بعنوان: هل ننسى التوازن أم نبني توازنًا جديدًا؟ فرص وحدود القوة في الشرق الأوسط في الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
نادي "فالداي" يعقد جلسة حول الشرق الأوسط بعنوان: هل ننسى التوازن أم نبني توازنا جديدا؟
أمس, 07:07 GMT
وعن استمرار العنف في غزة، والغموض الذي يكتنف بنود خطة ترامب للسلام، أشار إلى أنه "تتواصل موجات العنف، ولا يوجد أي وضوح بشأن بنود أخرى من هذه الخطة (خطة ترامب)، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونزع سلاح حماس، وتنظيم المساعدات الإنسانية، وتشكيل حكومة تنفيذية لهذا القطاع الفلسطيني، وذلك في سياق إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه العملية، وفي سياق تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية موحدة".
ويهدف المؤتمر، الذي يعقد في مقر نادي فالداي في العاصمة الروسية موسكو، إلى تحليل الصراعات الراهنة ووضع تصورات لمستقبل المنطقة.
شعار نادي فالداي الدولي للنقاش. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
خبير في الشأن الروسي: منتدى فالداي يعزز نظاما عالميا متعدد الأقطاب
10 ديسمبر 2025, 08:09 GMT
ويعد هذا الحدث، الذي انطلق لأول مرة من عمان عام 2009، بمثابة "سجل حي" للتحولات الكبرى في الشرق الأوسط، بدءاً من الغزو الأمريكي للعراق وصولاً إلى التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران والعمليات العسكرية في قطاع غزة.
ستركز الجلسات على كيفية موازنة دول المنطقة بين "الاستمرارية" في سياساتها و"الابتكار" لمواجهة تصدع النظام العالمي القديم، وبحث فرص التسوية السلمية للأزمات المزمنة في سوريا واليمن وفلسطين.
