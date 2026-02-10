برلماني لـ"سبوتنيك": الجزائر تعتز بعلاقتها التاريخية مع مصر وتسعى لمضاعفة الشراكة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260210/برلماني-لـسبوتنيك-الجزائر-تعتز-بعلاقتها-التاريخية-مع-مصر-وتسعى-لمضاعفة-الشراكة-1110202997.html
برلماني لـ"سبوتنيك": الجزائر تعتز بعلاقتها التاريخية مع مصر وتسعى لمضاعفة الشراكة
برلماني لـ"سبوتنيك": الجزائر تعتز بعلاقتها التاريخية مع مصر وتسعى لمضاعفة الشراكة
سبوتنيك عربي
أثارت تصريحات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بخصوص دولة مصر تفاعلا واسعا وإيجابيا لدى الأوساط السياسية والدبلوماسية للبلدين. 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T06:19+0000
2026-02-10T06:19+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الجزائر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
عبد المجيد تبون
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/18/1107437173_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_0a6deb53b12208a73b1281b33d5ae7f9.jpg
ووصف تبون، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"الأخ"، مؤكدا أن العلاقات بين الجزائر ومصر تمتد لعلاقات أخوية وتاريخية قوية، كما قال إن البلدين "في خندق واحد" وأن "مناوشات كرة القدم لا قيمة لها أمام عمق العلاقات" بين الشعبين والحكومتين.التصريح لاقى ترحيبا رئاسيا في مصر، حيث رد السيسي واصفا العلاقات بين الجزائر ومصر بأنها تاريخية وعميقة، مؤكدًا أن الترابط بين البلدين "مشهود له بالنضال" ومواقف الدعم المتبادل في الماضي.تصريحات الرئيسين ترسّخان ثقة متبادلة وتؤكدان أن العلاقات الجزائرية-المصرية في مسار إيجابي، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي، بعيدًا عن أي خلافات بسيطة أو تجاذبات عابرة، وقد سبقتها تعزيزات عملية في التعاون الاقتصادي والسياسي، وبات هناك توجيه واضح نحو تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.وأكد النائب عن جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لـ"سبوتنيك"، أن "تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص طبيعة العلاقة مع مصر، هو تصريح لدولة مؤثرة في الشرق الأوسط، وعلاقاتنا تاريخيّة من خلال الحروب التي خاصتها الجزائر مع مصر، ولا يمكن التقليل من حجم بلد كمصر"، مضيفا أن الجزائر دعمت مواقف مصر داخليا وخارجيا، وأن سياق التصريح جاء منسجما مع طبيعة العلاقات مع دول الجوار، هو تصريح يؤكد أننا لا نعاني عزلة، رغم أننا نختلف مع مصر في قضايا، لكن تبقى جسور التقارب بين البلدين مستقرة والدليل الزيارات المتبادلة، وهذه الإشارة السياسية تم التقاطها من قبل السيسي بحفاوة كبيرة.وأكد ربيج، أن "هذه الرسائل تقطع الطريق أمام من يشكك في العلاقات الجزائرية العربية بصفة عامة منها ليبيا وتونس ومصر، نعم هناك اليوم توتر بين العلاقات الخليجية، لكن الجزائر تبحث عن فرصة مع الطرف المصري للمضي والبحث عن مساحات أخرى للشراكة الثنائية ، في كل المجالات للمحافظة على هذا المستوى، كما أنه لا يمكن فصل التصريح عن التحولات الجيوسياسية في المنطقة وهي مبادرة توصلها الجزائر لمن قالوا أن الجزائر محاصرة، لكن الجزائر اليوم مازالت تحافظ على علاقتها مع دول المتوسط والدول العربية التي تبني معها علاقات لها تاريخ ومستقبل".سفير مصر في الجزائر قال أيضا إن تصريحات تبون لاقت صدى إيجابيًا واسعًا في مصر، ما يعكس تجاوبًا على المستوى الشعبي والرسمي في القاهرة تجاه التوضيح الجزائري للعلاقات الثنائية.السياق الأوسع للعلاقات الثنائيةحتى قبل تصريحات الرئيسين في فبراير 2026، العلاقات بين البلدين كانت تشهد اجتماعات وتوقيع اتفاقيات واسعة في نوفمبر 2025 خلال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين الجزائر ومصر، حيث وُقِّعت 18 اتفاقية ومذكرة تعاون في مجالات التجارة والطاقة والتعليم والأمن وغيرها.البلدان يهدفان إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى نحو 5 مليار دولار وتوسيع الشراكات الاقتصادية، مع تنسيق سياسي في ملفات إقليمية مثل قضية غزة والأزمات في ليبيا والسودان، مع تأكيد مشاركة فاعلة للجانبين في دعم الحلول السياسية وإدانة التدخل الخارجي.
https://sarabic.ae/20251207/مصر-والجزائر-تتصدران-أكبر-شبكات-أنابيب-الغاز-في-دول-أفريقيا-1107896965.html
https://sarabic.ae/20260126/مصر-والجزائر-تجددان-دعم-المسار-السياسي-الليبي-ورفض-التدخلات-الخارجية-1109642136.html
مصر
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/18/1107437173_67:0:1135:801_1920x0_80_0_0_df60b17741d2f76ae47db075506f3059.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الجزائر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, عبد المجيد تبون, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الجزائر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, عبد المجيد تبون, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

برلماني لـ"سبوتنيك": الجزائر تعتز بعلاقتها التاريخية مع مصر وتسعى لمضاعفة الشراكة

06:19 GMT 10.02.2026
© AP Photo / STRالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
أثارت تصريحات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بخصوص دولة مصر تفاعلا واسعا وإيجابيا لدى الأوساط السياسية والدبلوماسية للبلدين.
ووصف تبون، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"الأخ"، مؤكدا أن العلاقات بين الجزائر ومصر تمتد لعلاقات أخوية وتاريخية قوية، كما قال إن البلدين "في خندق واحد" وأن "مناوشات كرة القدم لا قيمة لها أمام عمق العلاقات" بين الشعبين والحكومتين.
التصريح لاقى ترحيبا رئاسيا في مصر، حيث رد السيسي واصفا العلاقات بين الجزائر ومصر بأنها تاريخية وعميقة، مؤكدًا أن الترابط بين البلدين "مشهود له بالنضال" ومواقف الدعم المتبادل في الماضي.
أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
الجزائر ومصر تتصدران أكبر شبكات أنابيب الغاز في دول أفريقيا
7 ديسمبر 2025, 06:42 GMT
تصريحات الرئيسين ترسّخان ثقة متبادلة وتؤكدان أن العلاقات الجزائرية-المصرية في مسار إيجابي، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي، بعيدًا عن أي خلافات بسيطة أو تجاذبات عابرة، وقد سبقتها تعزيزات عملية في التعاون الاقتصادي والسياسي، وبات هناك توجيه واضح نحو تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وأكد النائب عن جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لـ"سبوتنيك"، أن "تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص طبيعة العلاقة مع مصر، هو تصريح لدولة مؤثرة في الشرق الأوسط، وعلاقاتنا تاريخيّة من خلال الحروب التي خاصتها الجزائر مع مصر، ولا يمكن التقليل من حجم بلد كمصر"، مضيفا أن الجزائر دعمت مواقف مصر داخليا وخارجيا، وأن سياق التصريح جاء منسجما مع طبيعة العلاقات مع دول الجوار، هو تصريح يؤكد أننا لا نعاني عزلة، رغم أننا نختلف مع مصر في قضايا، لكن تبقى جسور التقارب بين البلدين مستقرة والدليل الزيارات المتبادلة، وهذه الإشارة السياسية تم التقاطها من قبل السيسي بحفاوة كبيرة.
وأكد ربيج، أن "هذه الرسائل تقطع الطريق أمام من يشكك في العلاقات الجزائرية العربية بصفة عامة منها ليبيا وتونس ومصر، نعم هناك اليوم توتر بين العلاقات الخليجية، لكن الجزائر تبحث عن فرصة مع الطرف المصري للمضي والبحث عن مساحات أخرى للشراكة الثنائية ، في كل المجالات للمحافظة على هذا المستوى، كما أنه لا يمكن فصل التصريح عن التحولات الجيوسياسية في المنطقة وهي مبادرة توصلها الجزائر لمن قالوا أن الجزائر محاصرة، لكن الجزائر اليوم مازالت تحافظ على علاقتها مع دول المتوسط والدول العربية التي تبني معها علاقات لها تاريخ ومستقبل".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
مصر والجزائر تجددان دعم المسار السياسي الليبي ورفض التدخلات الخارجية
26 يناير, 09:34 GMT
سفير مصر في الجزائر قال أيضا إن تصريحات تبون لاقت صدى إيجابيًا واسعًا في مصر، ما يعكس تجاوبًا على المستوى الشعبي والرسمي في القاهرة تجاه التوضيح الجزائري للعلاقات الثنائية.

السياق الأوسع للعلاقات الثنائية

حتى قبل تصريحات الرئيسين في فبراير 2026، العلاقات بين البلدين كانت تشهد اجتماعات وتوقيع اتفاقيات واسعة في نوفمبر 2025 خلال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين الجزائر ومصر، حيث وُقِّعت 18 اتفاقية ومذكرة تعاون في مجالات التجارة والطاقة والتعليم والأمن وغيرها.
البلدان يهدفان إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى نحو 5 مليار دولار وتوسيع الشراكات الاقتصادية، مع تنسيق سياسي في ملفات إقليمية مثل قضية غزة والأزمات في ليبيا والسودان، مع تأكيد مشاركة فاعلة للجانبين في دعم الحلول السياسية وإدانة التدخل الخارجي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала