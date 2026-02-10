https://sarabic.ae/20260210/ترامب-يعتزم-منع-افتتاح-جسر-جوردي-هاو-الدولي-حتى-تحصل-واشنطن-على-نصف-ملكيته-1110202371.html
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنع افتتاح جسر "جوردي هاو" الدولي بين كندا وميشيغان حتى يحصل الأمريكيون على نصف ملكية الجسر.
وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "سوشيال تروث": "سنبدأ المفاوضات فوراً. بالنظر إلى كل ما قدمناه لهم، يجب أن نمتلك نصف هذا الأصل على الأقل. ستكون الإيرادات التي ستتلقاها كندا من السوق الأمريكية فلكية".
استند ترامب في مطالبه إلى عدد من المظالم القديمة ضد كندا. وزعم أن أوباما ارتكب خطأً "غبيًا" بالسماح ببناء جسر دون استخدام الفولاذ الأمريكي.
كما اتهم ترامب كندا بحظر بيع الكحول الأمريكي في أونتاريو وفرض رسوم جمركية "غير مقبولة" على منتجات الألبان. وانتهز الفرصة أيضًا للتعليق مجددًا على التقارب الكندي المحتمل مع الصين.
وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح سابقًا بأنه في حال توصلت كندا إلى اتفاق مع الصين، فإن جميع البضائع الكندية المستوردة إلى الولايات المتحدة ستخضع فورًا لرسوم جمركية بنسبة 100%.
ويقع الجسر بين وندسور، أونتاريو، وديترويت، ميشيغان، وقد شُيّد لتسريع وتأمين حركة الأفراد والبضائع. هذا المشروع، الذي أُقرّ في عهد باراك أوباما، في مراحله النهائية من الإنشاء.