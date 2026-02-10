ترامب يعتزم منع افتتاح جسر "جوردي هاو" الدولي حتى تحصل واشنطن على نصف ملكيته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يعتزم منع افتتاح جسر "جوردي هاو" الدولي حتى تحصل واشنطن على نصف ملكيته
ترامب يعتزم منع افتتاح جسر "جوردي هاو" الدولي حتى تحصل واشنطن على نصف ملكيته
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنع افتتاح جسر "جوردي هاو" الدولي بين كندا وميشيغان حتى يحصل الأمريكيون على نصف ملكية الجسر. 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T05:11+0000
2026-02-10T05:11+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101503/25/1015032575_0:19:3571:2028_1920x0_80_0_0_0f2886d014011fd6cf4d0a36dc333293.jpg
وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "سوشيال تروث": "سنبدأ المفاوضات فوراً. بالنظر إلى كل ما قدمناه لهم، يجب أن نمتلك نصف هذا الأصل على الأقل. ستكون الإيرادات التي ستتلقاها كندا من السوق الأمريكية فلكية".كما اتهم ترامب كندا بحظر بيع الكحول الأمريكي في أونتاريو وفرض رسوم جمركية "غير مقبولة" على منتجات الألبان. وانتهز الفرصة أيضًا للتعليق مجددًا على التقارب الكندي المحتمل مع الصين.ويقع الجسر بين وندسور، أونتاريو، وديترويت، ميشيغان، وقد شُيّد لتسريع وتأمين حركة الأفراد والبضائع. هذا المشروع، الذي أُقرّ في عهد باراك أوباما، في مراحله النهائية من الإنشاء.
05:11 GMT 10.02.2026
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنع افتتاح جسر "جوردي هاو" الدولي بين كندا وميشيغان حتى يحصل الأمريكيون على نصف ملكية الجسر.
وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "سوشيال تروث": "سنبدأ المفاوضات فوراً. بالنظر إلى كل ما قدمناه لهم، يجب أن نمتلك نصف هذا الأصل على الأقل. ستكون الإيرادات التي ستتلقاها كندا من السوق الأمريكية فلكية".
استند ترامب في مطالبه إلى عدد من المظالم القديمة ضد كندا. وزعم أن أوباما ارتكب خطأً "غبيًا" بالسماح ببناء جسر دون استخدام الفولاذ الأمريكي.
كما اتهم ترامب كندا بحظر بيع الكحول الأمريكي في أونتاريو وفرض رسوم جمركية "غير مقبولة" على منتجات الألبان. وانتهز الفرصة أيضًا للتعليق مجددًا على التقارب الكندي المحتمل مع الصين.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
السفارة الأمريكية: وصول مركبات مدرعة أمريكية إلى كولومبيا عقب اجتماع ترامب وبيترو
أمس, 23:26 GMT
وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح سابقًا بأنه في حال توصلت كندا إلى اتفاق مع الصين، فإن جميع البضائع الكندية المستوردة إلى الولايات المتحدة ستخضع فورًا لرسوم جمركية بنسبة 100%.
ويقع الجسر بين وندسور، أونتاريو، وديترويت، ميشيغان، وقد شُيّد لتسريع وتأمين حركة الأفراد والبضائع. هذا المشروع، الذي أُقرّ في عهد باراك أوباما، في مراحله النهائية من الإنشاء.
