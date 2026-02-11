التنقيب عن الغاز في سوريا يترقب دخول 5 شركات عالمية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260211/التنقيب-عن-الغاز-في-سوريا-يترقب-دخول-5-شركات-عالمية-1110251732.html
التنقيب عن الغاز في سوريا يترقب دخول 5 شركات عالمية
التنقيب عن الغاز في سوريا يترقب دخول 5 شركات عالمية
سبوتنيك عربي
تتسارع التحركات الرسمية لإعادة إحياء قطاع الطاقة في سوريا، حيث تترقب مشروعات التنقيب عن الغاز في سوريا دخول 5 شركات نفط وطاقة عالمية، في خطوة تعد نقطة تحول... 11.02.2026
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
اقتصاد
العالم
العالم العربي
وقال يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، إن "بلاده تخطط لمنح تراخيص لشركات عالمية للتنقيب عن احتياطيات ضخمة لم تكتشف بعد".وأشار إلى أن "شركة "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" الفرنسية، تدرسان مشروعا استكشافيا ثانيا، فيما تدرس "كونوكو فيليبس" الأمريكية توسيع مشاركتها عبر استثمار إضافي، بينما يجري التحضير لمشروع ثالث بالشراكة مع شركة "إيني" الإيطالية".وأضاف أن "شركة "كونوكو فيليبس" كانت قد وقّعت مذكرة تفاهم، العام الماضي، ما يعكس اهتماما متزايدا من الشركات الأمريكية بإمكانية العودة إلى السوق السورية، بشرط توفّر بيئة قانونية ومالية ملائمة".وأوضح قبلاوي أن "الكميات المكتشفة حتى اليوم لا تمثل سوى ربع إلى ثلث الإمكانات المتوقعة للبلاد"، مشيرًا إلى وجود "تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز، في مناطق واسعة لم يتم اكتشافها وتطويرها بعد".وفيما يتعلق بقطاع الغاز السوري، أعرب "عن ثقته في إمكانية مضاعفة الإنتاج إلى 14 مليون متر مكعب يوميًا بحلول نهاية العام الجاري".وتقدر الاحتياطيات المكتشفة حاليا في سوريا بنحو 1.3 مليار برميل من النفط والغاز، في حين تبقى مساحات شاسعة، لا سيما في القطاع البحري الذي لم تحفَر فيه أي آبار استكشافية، بانتظار عمليات المسح والتنقيب المستقبلية.ويمثل دخول شركات بحجم شيفرون وتوتال إنرجي تحولًا نوعيًا، نظرًا لخبرتها في تطوير حقول بحرية معقّدة حول العالم، إضافة إلى قدرتها على تأمين التمويل اللازم لمشروعات بمليارات الدولارات.أردوغان: سنتعاون مع مصر والأردن والسعودية فيما يخص الملف السوري لافروف: العالم دخل حقبة من التغيير السريع والعميق قد تستمر لسنوات عديدة
https://sarabic.ae/20251117/وصول-أول-شحنة-نفطية-من-المنحة-السعودية-إلى-سوريا-1107187082.html
https://sarabic.ae/20260210/سوريا-تعلن-إحباط-مخطط-إرهابي-لقصف-مناطق-مأهولة-بدمشق-1110221910.html
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, اقتصاد, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, اقتصاد, العالم, العالم العربي

التنقيب عن الغاز في سوريا يترقب دخول 5 شركات عالمية

12:44 GMT 11.02.2026
© Sputnik . Osama Diuobوزير النفط السوري: بدء الانتاج في حقل غاز يكتنز 9 مليار متر مكعب
وزير النفط السوري: بدء الانتاج في حقل غاز يكتنز 9 مليار متر مكعب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Sputnik . Osama Diuob
تتسارع التحركات الرسمية لإعادة إحياء قطاع الطاقة في سوريا، حيث تترقب مشروعات التنقيب عن الغاز في سوريا دخول 5 شركات نفط وطاقة عالمية، في خطوة تعد نقطة تحول لقطاع أنهكته العقوبات والصراعات التي استمرت لسنوات.
وقال يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، إن "بلاده تخطط لمنح تراخيص لشركات عالمية للتنقيب عن احتياطيات ضخمة لم تكتشف بعد".

وأعلن أن شركة "شيفرون" الأمريكية وقّعت، إلى جانب مجموعة "باور إنترناشيونال هولدينغ" القطرية، اتفاقية لاستكشاف منطقة بحرية في المياه الإقليمية السورية، ومن المقرر أن تنطلق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

وأشار إلى أن "شركة "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" الفرنسية، تدرسان مشروعا استكشافيا ثانيا، فيما تدرس "كونوكو فيليبس" الأمريكية توسيع مشاركتها عبر استثمار إضافي، بينما يجري التحضير لمشروع ثالث بالشراكة مع شركة "إيني" الإيطالية".
حقول النفط في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
وصول أول شحنة نفطية من المنحة السعودية إلى سوريا
17 نوفمبر 2025, 10:47 GMT
وأضاف أن "شركة "كونوكو فيليبس" كانت قد وقّعت مذكرة تفاهم، العام الماضي، ما يعكس اهتماما متزايدا من الشركات الأمريكية بإمكانية العودة إلى السوق السورية، بشرط توفّر بيئة قانونية ومالية ملائمة".

كما كشف قبلاوي عن نيته عقد محادثات مع شركة "بي بي" البريطانية، مؤكدًا انفتاح الحكومة السورية على شراكات مع شركات روسية وصينية، في إطار توجه لتنويع قاعدة الشركاء وعدم حصر التعاون في كتلة جيوسياسية واحدة.

وأوضح قبلاوي أن "الكميات المكتشفة حتى اليوم لا تمثل سوى ربع إلى ثلث الإمكانات المتوقعة للبلاد"، مشيرًا إلى وجود "تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز، في مناطق واسعة لم يتم اكتشافها وتطويرها بعد".
وفيما يتعلق بقطاع الغاز السوري، أعرب "عن ثقته في إمكانية مضاعفة الإنتاج إلى 14 مليون متر مكعب يوميًا بحلول نهاية العام الجاري".

وأشار إلى أن آلاف المهندسين يعملون حاليًا على تقييم الحقول، شمال شرقي البلاد، بعد استعادة الحكومة السيطرة عليها، لافتًا إلى أن العديد من الآبار تعرَّض لأضرار جسيمة نتيجة استعمال المتفجرات، ما جعل بعضها غير صالح للتشغيل.

المحاكاة الأمنية التي تجري بين الشرطة السورية والقوات الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
سوريا تعلن إحباط مخطط إرهابي لقصف مناطق مأهولة بدمشق
أمس, 14:58 GMT
وتقدر الاحتياطيات المكتشفة حاليا في سوريا بنحو 1.3 مليار برميل من النفط والغاز، في حين تبقى مساحات شاسعة، لا سيما في القطاع البحري الذي لم تحفَر فيه أي آبار استكشافية، بانتظار عمليات المسح والتنقيب المستقبلية.
وبحسب منصة "الطاقة": "تقدّر احتياطيات الغاز في سوريا تقدر بنحو 8.5 تريليون قدم مكعبة، وفي حال تسارع عمليات الاستكشاف البحري، من المتوقع أن الإمكانات الجيولوجية في شرق المتوسط قد ترفع هذه الأرقام".
ويمثل دخول شركات بحجم شيفرون وتوتال إنرجي تحولًا نوعيًا، نظرًا لخبرتها في تطوير حقول بحرية معقّدة حول العالم، إضافة إلى قدرتها على تأمين التمويل اللازم لمشروعات بمليارات الدولارات.
أردوغان: سنتعاون مع مصر والأردن والسعودية فيما يخص الملف السوري
لافروف: العالم دخل حقبة من التغيير السريع والعميق قد تستمر لسنوات عديدة
