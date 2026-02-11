https://sarabic.ae/20260211/التنقيب-عن-الغاز-في-سوريا-يترقب-دخول-5-شركات-عالمية-1110251732.html

التنقيب عن الغاز في سوريا يترقب دخول 5 شركات عالمية

التنقيب عن الغاز في سوريا يترقب دخول 5 شركات عالمية

سبوتنيك عربي

تتسارع التحركات الرسمية لإعادة إحياء قطاع الطاقة في سوريا، حيث تترقب مشروعات التنقيب عن الغاز في سوريا دخول 5 شركات نفط وطاقة عالمية، في خطوة تعد نقطة تحول... 11.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-11T12:44+0000

2026-02-11T12:44+0000

2026-02-11T12:44+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

اقتصاد

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/06/1063158302_261:0:3902:2048_1920x0_80_0_0_55cc6fd1a7af8a6f65e3d98fd5fd78f2.jpg

وقال يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، إن "بلاده تخطط لمنح تراخيص لشركات عالمية للتنقيب عن احتياطيات ضخمة لم تكتشف بعد".وأشار إلى أن "شركة "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" الفرنسية، تدرسان مشروعا استكشافيا ثانيا، فيما تدرس "كونوكو فيليبس" الأمريكية توسيع مشاركتها عبر استثمار إضافي، بينما يجري التحضير لمشروع ثالث بالشراكة مع شركة "إيني" الإيطالية".وأضاف أن "شركة "كونوكو فيليبس" كانت قد وقّعت مذكرة تفاهم، العام الماضي، ما يعكس اهتماما متزايدا من الشركات الأمريكية بإمكانية العودة إلى السوق السورية، بشرط توفّر بيئة قانونية ومالية ملائمة".وأوضح قبلاوي أن "الكميات المكتشفة حتى اليوم لا تمثل سوى ربع إلى ثلث الإمكانات المتوقعة للبلاد"، مشيرًا إلى وجود "تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز، في مناطق واسعة لم يتم اكتشافها وتطويرها بعد".وفيما يتعلق بقطاع الغاز السوري، أعرب "عن ثقته في إمكانية مضاعفة الإنتاج إلى 14 مليون متر مكعب يوميًا بحلول نهاية العام الجاري".وتقدر الاحتياطيات المكتشفة حاليا في سوريا بنحو 1.3 مليار برميل من النفط والغاز، في حين تبقى مساحات شاسعة، لا سيما في القطاع البحري الذي لم تحفَر فيه أي آبار استكشافية، بانتظار عمليات المسح والتنقيب المستقبلية.ويمثل دخول شركات بحجم شيفرون وتوتال إنرجي تحولًا نوعيًا، نظرًا لخبرتها في تطوير حقول بحرية معقّدة حول العالم، إضافة إلى قدرتها على تأمين التمويل اللازم لمشروعات بمليارات الدولارات.أردوغان: سنتعاون مع مصر والأردن والسعودية فيما يخص الملف السوري لافروف: العالم دخل حقبة من التغيير السريع والعميق قد تستمر لسنوات عديدة

https://sarabic.ae/20251117/وصول-أول-شحنة-نفطية-من-المنحة-السعودية-إلى-سوريا-1107187082.html

https://sarabic.ae/20260210/سوريا-تعلن-إحباط-مخطط-إرهابي-لقصف-مناطق-مأهولة-بدمشق-1110221910.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, اقتصاد, العالم, العالم العربي