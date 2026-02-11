https://sarabic.ae/20260211/لافروف-يلقي-كلمة-خلال-ساعة-الحكومة-في-مجلس-الدوما-1110241702.html
لافروف: العالم دخل حقبة من التغيير السريع والعميق قد تستمر لسنوات عديدة
لافروف: العالم دخل حقبة من التغيير السريع والعميق قد تستمر لسنوات عديدة
سبوتنيك عربي
ألقى وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، كلمة له في "ساعة الحكومة"، في الدوما الروسي. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T09:26+0000
2026-02-11T09:26+0000
2026-02-11T10:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
سيرغي لافروف
الدوما
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110241544_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_5995804699c56e591246f132af5ea4ea.jpg
وقال لافروف: "إن الأحداث الدرامية التي شهدناها مطلع هذا العام، بما في ذلك التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، وتصاعد الضغط الأمريكي على كوبا، ومحاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران، والأزمة المتعلقة بغرينلاند، التي شاهدها وسمع عنها الجميع، أكدت تقييمنا بأن العالم قد دخل مرحلة تغيير سريع وعميق... قد تستمر هذه المرحلة لسنوات عديدة، بل لعقود".وأكد أن "روسيا تدافع في خضم صراع تنافسي معقد، عن حقوقها المشروعة في النظام العالمي المتعدد الأقطاب الناشئ، وعلينا أن نفعل ذلك باستمرار رغم عدم رغبة الأقلية الغربية في كبح جماح طموحاتها المفرطة ومعاملة الجميع باحترام".وأشار إلى أن "الغربيين غير مستعدين لفعل ذلك مع أي شخص يرغب في العمل على أساس المساواة في السيادة وغيرها من مبادئ القانون الدولي".وفيما يتعلق بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين روسيا والولايات المتحدة في أنكوريج بشأن أوكرانيا، قال: "لا يمكن التوصل إلى حل مستدام للأزمة التي أثارها الغرب في أوكرانيا دون استئصال جذورها. وكما تعلمون، فقد أقرت إدارة ترامب هذا النهج، وعلى هذا الأساس، تم التوصل خلال اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا، في أغسطس/آب الماضي، إلى تفاهمات حول كيفية ضمان حل مستدام وطويل الأمد للمشكلة الأوكرانية، ولا تزال هذه التفاهمات قائمة".وحول العلاقات الروسية الصينية، قال: "إن تطويرعلاقاتنا مع جمهورية الصين الشعبية يسهم في استقرار منظومة العلاقات الدولية برمتها، ويلعب في الوقت نفسه دوراً حاسماً في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في إنشاء حزام حسن الجوار على طول حدود روسيا".وتابع: "روسيا ستستعد بنشاط وبشكل مثمر لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين عام 2026".وعن العلاقات الروسية الهندية، قال لافروف: "تم توقيع حزمة كبيرة من الوثائق المشتركة خلال زيارة الرئيس بوتين الرسمية للهند في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي (2025)، وقد أسهمت هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الروسية الهندية، وإقامة شراكة استراتيجية مميزة".وتابع: ""نتضامن مع شعبي فنزويلا وكوبا، اللذين، كما ذكرت آنفا، يتعرضان لضغوط خارجية شديدة، نعتزم تقديم كل الدعم اللازم لأصدقائنا، بالتعاون مع شركاء آخرين ذوي توجهات مماثلة، ومع كل من يؤمن بأن مُثل الحرية والمساواة في السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها والديمقراطية في الشؤون الدولية ليست مجرد شعارات جوفاء".وأضاف: "أود أن أؤكد مجددا، أن سياستنا الخارجية، غير المتأثرة بالدورات الانتخابية والتفضيلات الشخصية، ستظل قابلة للتنبؤ وطويلة الأمد، ولن تؤثر عليها التهديدات والضغوط والابتزاز، أياً كان مصدرها".لافروف: الأمن القومي الروسي غير قابل للمساومة.. والغرب أضاع فرص السلام في أوكرانياالكرملين: من السابق لأوانه مناقشة التقارير المزعومة حول إجراء انتخابات في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110241544_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_ae2c0667b1620100cafda45427c5da7c.jpg
لافروف يلقي كلمة في "ساعة الحكومة" في مجلس الدوما
سبوتنيك عربي
لافروف يلقي كلمة في "ساعة الحكومة" في مجلس الدوما
2026-02-11T09:26+0000
true
PT24M47S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, سيرغي لافروف, الدوما, видео
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, سيرغي لافروف, الدوما, видео
لافروف: العالم دخل حقبة من التغيير السريع والعميق قد تستمر لسنوات عديدة
09:26 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 10:20 GMT 11.02.2026)
ألقى وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، كلمة له في "ساعة الحكومة"، في الدوما الروسي.
وقال لافروف: "إن الأحداث الدرامية التي شهدناها مطلع هذا العام، بما في ذلك التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، وتصاعد الضغط الأمريكي على كوبا
، ومحاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران، والأزمة المتعلقة بغرينلاند، التي شاهدها وسمع عنها الجميع، أكدت تقييمنا بأن العالم قد دخل مرحلة تغيير سريع وعميق... قد تستمر هذه المرحلة لسنوات عديدة، بل لعقود".
وأضاف: "في حال عسكرة غرينلاند، وتنفيذ إجراءات موجهة ضد روسيا، ستتخذ موسكو التدابير العسكرية والتقنية المناسبة".
وأكد أن "روسيا تدافع في خضم صراع تنافسي معقد، عن حقوقها المشروعة في النظام العالمي المتعدد الأقطاب الناشئ، وعلينا أن نفعل ذلك باستمرار رغم عدم رغبة الأقلية الغربية في كبح جماح طموحاتها المفرطة ومعاملة الجميع باحترام".
وأشار إلى أن "الغربيين غير مستعدين لفعل ذلك مع أي شخص يرغب في العمل على أساس المساواة في السيادة وغيرها من مبادئ القانون الدولي".
وحول معاهدة "نيو ستارت"، قال: "في غضون ذلك، لم تتلق المبادرة التي طرحها الرئيس بوتين بشأن استمرار امتثال أطراف معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية طواعية للقيود الكمية المركزية المنصوص عليها فيها، أي رد رسمي من الجانب الأمريكي، نفترض أن هذا التجميد من جانبنا، الذي أعلنه الرئيس، سيظل ساريًا، ولكن فقط طالما لم تتجاوز الولايات المتحدة الحدود المذكورة آنفًا".
وفيما يتعلق بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين روسيا والولايات المتحدة في أنكوريج بشأن أوكرانيا
، قال: "لا يمكن التوصل إلى حل مستدام للأزمة التي أثارها الغرب في أوكرانيا دون استئصال جذورها. وكما تعلمون، فقد أقرت إدارة ترامب هذا النهج، وعلى هذا الأساس، تم التوصل خلال اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا، في أغسطس/آب الماضي، إلى تفاهمات حول كيفية ضمان حل مستدام وطويل الأمد للمشكلة الأوكرانية، ولا تزال هذه التفاهمات قائمة".
وتابع: "إن حق سكان غرينلاند في تقرير المصير معترف به، لكن حق شعوب القرم ودونباس ونوفوروسيا في تقرير مصيرهم في الوحدة مع روسيا لا يزال ينكر، ونحن نرفض رفضا قاطعا هذا المنطق المشوه والمتحيز بشكل سافر، سندافع عن الحق والقانون في جميع اتصالاتنا مع الشركاء الدوليين، وسنقدم المساعدة السياسية والدبلوماسية لتحقيق جميع أهداف وغايات المجلس العسكري المشترك".
وحول العلاقات الروسية الصينية، قال: "إن تطويرعلاقاتنا مع جمهورية الصين الشعبية
يسهم في استقرار منظومة العلاقات الدولية برمتها، ويلعب في الوقت نفسه دوراً حاسماً في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في إنشاء حزام حسن الجوار على طول حدود روسيا".
وتابع: "روسيا ستستعد بنشاط وبشكل مثمر لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين عام 2026".
وأعرب عن امتنان روسيا العميق لكوريا الديمقراطية الشعبية، قائلا: "أود أن أعرب مجددا عن امتناننا العميق لأصدقائنا الكوريين لمساعدتهم لنا في تحرير مقاطعة كورسك من المسلحين الأوكرانيين".
وعن العلاقات الروسية الهندية، قال لافروف: "تم توقيع حزمة كبيرة من الوثائق المشتركة خلال زيارة الرئيس بوتين الرسمية للهند في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي (2025)، وقد أسهمت هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الروسية الهندية، وإقامة شراكة استراتيجية مميزة".
وأشار إلى أن "روسيا تعمل بنشاط على تطوير علاقاتها مع تركيا، والدول الصديقة في جنوب وجنوب شرق آسيا، والعالم العربي؛ ففي شهر يناير/كانون الثاني وحده، عقد الرئيس بوتين اجتماعات مع قادة فلسطين والإمارات العربية المتحدة وسوريا".
وتابع: ""نتضامن مع شعبي فنزويلا وكوبا، اللذين، كما ذكرت آنفا، يتعرضان لضغوط خارجية شديدة
، نعتزم تقديم كل الدعم اللازم لأصدقائنا، بالتعاون مع شركاء آخرين ذوي توجهات مماثلة، ومع كل من يؤمن بأن مُثل الحرية والمساواة في السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها والديمقراطية في الشؤون الدولية ليست مجرد شعارات جوفاء".
وأكد أن أحد الأهداف الرئيسية لمجموعة "بريكس" هو إنشاء منصات تجارية مستقلة عن الغرب، قائلا: "من أهم المهام بناء منصات داخل مجموعة البريكس لتنفيذ العلاقات التجارية والاقتصادية والنقدية والمالية والاستثمارية بسلاسة، منصات لا تعتمد على علاقات غير شرعية أو أي أعمال عدائية أخرى من جانب الغرب، تخالف قواعد ومبادئ التجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية والمالية الدولية".
وأضاف: "أود أن أؤكد مجددا، أن سياستنا الخارجية، غير المتأثرة بالدورات الانتخابية والتفضيلات الشخصية، ستظل قابلة للتنبؤ وطويلة الأمد، ولن تؤثر عليها التهديدات والضغوط والابتزاز، أياً كان مصدرها".