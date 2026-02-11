https://sarabic.ae/20260211/لافروف-يلقي-كلمة-خلال-ساعة-الحكومة-في-مجلس-الدوما-1110241702.html

لافروف: العالم دخل حقبة من التغيير السريع والعميق قد تستمر لسنوات عديدة

ألقى وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، كلمة له في "ساعة الحكومة"، في الدوما الروسي. 11.02.2026

وقال لافروف: "إن الأحداث الدرامية التي شهدناها مطلع هذا العام، بما في ذلك التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، وتصاعد الضغط الأمريكي على كوبا، ومحاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران، والأزمة المتعلقة بغرينلاند، التي شاهدها وسمع عنها الجميع، أكدت تقييمنا بأن العالم قد دخل مرحلة تغيير سريع وعميق... قد تستمر هذه المرحلة لسنوات عديدة، بل لعقود".وأكد أن "روسيا تدافع في خضم صراع تنافسي معقد، عن حقوقها المشروعة في النظام العالمي المتعدد الأقطاب الناشئ، وعلينا أن نفعل ذلك باستمرار رغم عدم رغبة الأقلية الغربية في كبح جماح طموحاتها المفرطة ومعاملة الجميع باحترام".وأشار إلى أن "الغربيين غير مستعدين لفعل ذلك مع أي شخص يرغب في العمل على أساس المساواة في السيادة وغيرها من مبادئ القانون الدولي".وفيما يتعلق بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين روسيا والولايات المتحدة في أنكوريج بشأن أوكرانيا، قال: "لا يمكن التوصل إلى حل مستدام للأزمة التي أثارها الغرب في أوكرانيا دون استئصال جذورها. وكما تعلمون، فقد أقرت إدارة ترامب هذا النهج، وعلى هذا الأساس، تم التوصل خلال اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا، في أغسطس/آب الماضي، إلى تفاهمات حول كيفية ضمان حل مستدام وطويل الأمد للمشكلة الأوكرانية، ولا تزال هذه التفاهمات قائمة".وحول العلاقات الروسية الصينية، قال: "إن تطويرعلاقاتنا مع جمهورية الصين الشعبية يسهم في استقرار منظومة العلاقات الدولية برمتها، ويلعب في الوقت نفسه دوراً حاسماً في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في إنشاء حزام حسن الجوار على طول حدود روسيا".وتابع: "روسيا ستستعد بنشاط وبشكل مثمر لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين عام 2026".وعن العلاقات الروسية الهندية، قال لافروف: "تم توقيع حزمة كبيرة من الوثائق المشتركة خلال زيارة الرئيس بوتين الرسمية للهند في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي (2025)، وقد أسهمت هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الروسية الهندية، وإقامة شراكة استراتيجية مميزة".وتابع: ""نتضامن مع شعبي فنزويلا وكوبا، اللذين، كما ذكرت آنفا، يتعرضان لضغوط خارجية شديدة، نعتزم تقديم كل الدعم اللازم لأصدقائنا، بالتعاون مع شركاء آخرين ذوي توجهات مماثلة، ومع كل من يؤمن بأن مُثل الحرية والمساواة في السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها والديمقراطية في الشؤون الدولية ليست مجرد شعارات جوفاء".وأضاف: "أود أن أؤكد مجددا، أن سياستنا الخارجية، غير المتأثرة بالدورات الانتخابية والتفضيلات الشخصية، ستظل قابلة للتنبؤ وطويلة الأمد، ولن تؤثر عليها التهديدات والضغوط والابتزاز، أياً كان مصدرها".لافروف: الأمن القومي الروسي غير قابل للمساومة.. والغرب أضاع فرص السلام في أوكرانياالكرملين: من السابق لأوانه مناقشة التقارير المزعومة حول إجراء انتخابات في أوكرانيا

